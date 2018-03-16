Куда сложить миллион: как появились культовые сумки

В начале марта Технологический институт моды в Нью-Йорке открыл выставку, посвященную почти 300-летней истории женской сумочки. Эксперты выставки утверждают, что раньше ридикюль использовался для переноски «писем, маленьких фруктов вроде апельсинов, вязальных спиц». Если женщина обладала высоким социальным статусом, то содержимое ее сумочки зависело от времени дня.

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Теперь статус женщины можно определить не заглядывая ей в сумку — ридикюль давно научился говорить за свою владелицу. История появления культовых моделей сумок, которые будут актуальны всегда, — в нашей подборке.

Chanel 2.55

Chanel Chanel 2.55

В 2005 году модель сумки отметила свой 50-летний юбилей. История создания первой дамской сумки на цепочке прозаична — такое часто бывает с гениальными изобретениями. Когда Коко Шанель с успехом вернулась в модную индустрию в 1954 году, она решила улучшить свою классическую сумку с двумя зеркально переплетенными «С». У сумки появилась ручка исключительно из соображений удобства:

Габриель курила настолько много, что не могла больше держать ридикюль в руке — поэтому сначала она прикрепила к нему шейный платок, а позже цепочку.

В одно из звеньев можно было даже на время вставить папиросу, чтобы достать нужный предмет без риска ее уронить. После выхода сенсационной новинки все клиентки Chanel срочно обзавелись «2.55»: название модели — это дата ее создания, февраль 1955 года. Не стоит забывать о том, что Коко верила в магию чисел, а пятерку считала символом личной удачи.

Fendi Baguette

Fendi Fendi Baguette

«Багет» от Фенди стал первой сумкой, которую начали называть «It bag», то есть сумкой — голосом целой модной эпохи, поколения. Авторство принадлежит великой Сильвии Вентурини Фенди, а забавное название появилось благодаря форме: небольшая наплечная сумка помещается подмышку также просто, как и фирменный французский хлеб.

Свое признание и невероятно высокий спрос миниатюрная сумка получила благодаря сериалу «Секс в большом городе», в котором Кэрри Брэдшоу несколько сезонов диктовала женщинам всего мира, что они должны хотеть.

Сара Джессика Паркер даже прокомментировала участие сумки в съемках: «Багет открыл шлюзы (в сериале), повлияв на характер Кэрри и сыграв ключевую роль для женщин — впервые мы увидели женщину, которая живет по своим правилам и платит больше за сумку, чем за аренду, если она этого хочет.

Hermès Birkin

Hermes Hermes Birkin

Эта модель сумки остается самым желанным аксессуаром категории люкс на рынке, а инвестировать в ее покупку более выгодно, чем в золото. Цена ее, в среднем, составляет $15 тысяч за один экземпляр, изготовленный специально для вашего удовольствия и социального статуса.

Согласно легенде дома Hermès, идея культовой модели Биркин зародилась во время неожиданной встречи в 1981 году: на соседних местах в самолете оказались Джейн Биркин и креативный директор марки Жан-Луи Дюма. Задолго до того как ее имя стало ассоциироваться с моделью сумки, Джейн Биркин знали как певицу, актрису и филантропа, но самое главное — французскую икону стиля.

Популярная история повествует о том, как мисс Биркин вдохновила французского кутюрье своей соломенной сумкой-тоут, из которой вываливалось ее содержимое.

Дюма решил создать сумку, в которую можно было бы положить много вещей и в то же время легко путешествовать. Через четыре года эскиз, набросанный в самолете на пакете, который используется при сильной тошноте, был, наконец, воплощен в жизнь.

Слава не пришла к роскошной модели быстро: в восьмидесятых рынок сумок категории люкс практически полностью занимала Chanel, а вот уже в середине 90-х ее понемногу начали покупать. Как ни парадоксально, на десятилетия вперед Birkin прославил все тот же «Секс в большом городе» — в 2001 году вышла серия, сюжет которой был полностью связан с сумкой. С тех пор, как Саманта Джонс (героиня Ким Кэттролл) закричала: «Это моя Биркин!», прошло уже 17 лет, а собственную сумку из телячьей кожи сегодня все равно придется подождать от 6 месяцев до 6 лет.

Hermès Kelly

Hermes Hermes Kelly

История дома Hermès богата культовыми сумками и иконами стиля своей эпохи: модель «Келли» — этому подтверждение. Ее, разумеется, назвали в честь американской актрисы, которая стала принцессой Монако — настоящей Золушки 50-х годов прошлого столетия, Грейс Келли. Ее любовная история с Hermès началась во время съемки картины Альфреда Хичкока «Поймать вора». Сумка, названная в честь актрисы, 20 лет существовала на рынке совершенно безымянной: свое название сумочка этой модели получила после того, как во время беременности Грейс Келли часто прикрывала живот именно ей.

Lady Dior

Dior

Вы наверняка слышали про эту икону мира сумок и одну из самых популярных дизайнерских сумок всех времен. Сумка была не названа, а переименована в честь принцессы Дианы в 1996 году, но история их первой встречи поистине королевская. Дело в том, что модель небольшой сумки французского модного дома была изначально выпущена без названия в 1994-м. В сентябре следующего года она была подарена Диане первой леди Франции Бернадетт Ширак в честь визита матери принцев Уильяма и Гарри в Гран Пале на выставку Поля Сезанна.

Принцессе настолько понравился подарок, что она в тот же приезд скупила все его возможные вариации.

Ни один официальный прием или визит к детям не обходился без небольшой прямоугольной сумки на полукруглой ручке — так, самая знаменитая женщина своего времени благословила «Леди Диор» на долгую и очень счастливую жизнь.