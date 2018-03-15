Господа — не звери: мода объявляет меху бойкот

О том, что Versace прекращают использовать натуральный мех в своих коллекциях, стало известно накануне, 14 марта – это случилось после того, как бренд Furla, относящийся к премиум-сегменту, объявил, что для создания круизной коллекции 2019 года, которая поступит в магазины в ноябре 2018-го, если и будет использоваться какой-то мех, то исключительно с приставкой «эко». Тогда же Донателла Версаче заявила в онлайн-интервью изданию Economist 1843, что вещей с мехом ее дом больше выпускать не будет.
«Мех? Я с ним покончила, — сказала она. – Я не хочу убивать животных ради моды. Мне это не кажется правильным».
От дальнейших разговоров на эту тему глава дома Versace отказалась, однако на поклонников дома новость произвела сильнейшее впечатление. Бренд, который ассоциируется со словом «роскошь», долгое время помогал женщинам демонстрировать высокий статус, в том числе, и благодаря изделиям из меха – норки, лисы: стриженую норку можно обнаружить даже в недавней осенне-зимней коллекции 2017 года.
Без натурального меха Versace никогда не будут прежними – впрочем, это, скорее всего, означает, что мир моды окончательно поворачивается спиной к этому противоречивому материалу.
Борцы за этичное обращение с животными движутся к победе своего движения.
В декабре 2017 года об отказе от меха объявил американский бренд Michael Kors: к концу 2018 года вещи самого дома и обувь и аксессуары, которые производит бренд Jimmy Choo, приобретенный Michael Kors в июле прошлого года, будут изготавливаться с использованием высоких технологий, позволяющих заменить натуральный мех искусственным так, что никто и не заметит подмены.
Объявление о переходе на новые материалы последовало после того, как защитники прав животных прервали выступление Майкла Корса на театральной площадке нью-йоркского музея «Метрополитен» в июне 2017. Тогда 20 активистов заняли сцену и балконы, издавая звуки, похожие на крики животных, которых убивают ради меха. Действо продолжалось в течение 10 минут.
Предшественником Michael Kors и Versace стал еще один модный гигант – Gucci, один из самых влиятельных брендов мира в настоящее время, объявил об отказе от натурального меха в октябре 2017-го, и это решение действительно произвело эффект разорвавшейся бомбы.
Инициатива принадлежала исполнительному директору и президенту компании Марко Биззарри. «Я думаю, что это (использование меха — «Газета.Ru») более не современно, и вот причина, по которой мы решили так поступить, — заявил он. — Это немножко устарело. Творческая мысль может разойтись во многих других направлениях, помимо меха». Бренд также вступил в организацию «Альянс, свободный от меха» (Fur Free Alliance), который надеется покончить с убийством животных ради их шкурок.
Решение отказаться от натурального меха было принято совместно с креативным директором марки Алессандро Микеле.
По его мнению, прекратить его использовать — значит проявить внимание к трендам и запросам потребителей. Модный дом перешел на использование искусственного меха, шерсти и высокотехнологичных материалов – и поклонники Алессандро Микеле не сразу с этим смирились. Дело в том, что рост популярности креативный директор Gucci обеспечил дому, создав обувь на меху с открытым задником – такие тапочки стремительно стали вещью, необходимой в гардеробе каждого человека, следящего за модой. Мех принес успех Gucci – но они отказались от него.
Прощание с мехом таких тяжеловесов означает, что для дизайнеров и генеральных директоров крупнейших брендов демонстрации протеста, которые активиста PETA регулярно проводят во время недель моды, становятся ударом по репутации. Никто не хочет попадать в новости из-за того, что созданную им шубу облили краской, а перед местом проведения показа выстроились полуобнаженные защитницы животных.
Модные дома и раньше провозглашали приверженность идее этичного отношения к животным – например, Стелла Маккартни в 2001 году создавала свой бренд, изначально заявив, что не будет использовать натуральный мех. Calvin Klein отказались от этого материала еще в 1994 году, Vivienne Westwood, Ralph Lauren и Tommy Hilfiger заявили о том, что сведут использование материалов, ради которых страдают животные, к минимуму. И все же раньше такие решения диктовала идеология, философия дома.
Сейчас становится понятно, что отсутствие меха в коллекциях на продажах, возможно, не скажется. А вот репутации – уж точно пойдет на пользу.