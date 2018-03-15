Господа — не звери: мода объявляет меху бойкот

О том, что Versace прекращают использовать натуральный мех в своих коллекциях, стало известно накануне, 14 марта – это случилось после того, как бренд Furla, относящийся к премиум-сегменту, объявил, что для создания круизной коллекции 2019 года, которая поступит в магазины в ноябре 2018-го, если и будет использоваться какой-то мех, то исключительно с приставкой «эко». Тогда же Донателла Версаче заявила в онлайн-интервью изданию Economist 1843, что вещей с мехом ее дом больше выпускать не будет.

«Мех? Я с ним покончила, — сказала она. – Я не хочу убивать животных ради моды. Мне это не кажется правильным».

Luca Bruno/AP

От дальнейших разговоров на эту тему глава дома Versace отказалась, однако на поклонников дома новость произвела сильнейшее впечатление. Бренд, который ассоциируется со словом «роскошь», долгое время помогал женщинам демонстрировать высокий статус, в том числе, и благодаря изделиям из меха – норки, лисы: стриженую норку можно обнаружить даже в недавней осенне-зимней коллекции 2017 года.

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Без натурального меха Versace никогда не будут прежними – впрочем, это, скорее всего, означает, что мир моды окончательно поворачивается спиной к этому противоречивому материалу.

Борцы за этичное обращение с животными движутся к победе своего движения.

В декабре 2017 года об отказе от меха объявил американский бренд Michael Kors: к концу 2018 года вещи самого дома и обувь и аксессуары, которые производит бренд Jimmy Choo, приобретенный Michael Kors в июле прошлого года, будут изготавливаться с использованием высоких технологий, позволяющих заменить натуральный мех искусственным так, что никто и не заметит подмены.

Объявление о переходе на новые материалы последовало после того, как защитники прав животных прервали выступление Майкла Корса на театральной площадке нью-йоркского музея «Метрополитен» в июне 2017. Тогда 20 активистов заняли сцену и балконы, издавая звуки, похожие на крики животных, которых убивают ради меха. Действо продолжалось в течение 10 минут.

Предшественником Michael Kors и Versace стал еще один модный гигант – Gucci, один из самых влиятельных брендов мира в настоящее время, объявил об отказе от натурального меха в октябре 2017-го, и это решение действительно произвело эффект разорвавшейся бомбы.

gucci.com

Инициатива принадлежала исполнительному директору и президенту компании Марко Биззарри. «Я думаю, что это (использование меха — «Газета.Ru») более не современно, и вот причина, по которой мы решили так поступить, — заявил он. — Это немножко устарело. Творческая мысль может разойтись во многих других направлениях, помимо меха». Бренд также вступил в организацию «Альянс, свободный от меха» (Fur Free Alliance), который надеется покончить с убийством животных ради их шкурок.

Решение отказаться от натурального меха было принято совместно с креативным директором марки Алессандро Микеле.

По его мнению, прекратить его использовать — значит проявить внимание к трендам и запросам потребителей. Модный дом перешел на использование искусственного меха, шерсти и высокотехнологичных материалов – и поклонники Алессандро Микеле не сразу с этим смирились. Дело в том, что рост популярности креативный директор Gucci обеспечил дому, создав обувь на меху с открытым задником – такие тапочки стремительно стали вещью, необходимой в гардеробе каждого человека, следящего за модой. Мех принес успех Gucci – но они отказались от него.

Прощание с мехом таких тяжеловесов означает, что для дизайнеров и генеральных директоров крупнейших брендов демонстрации протеста, которые активиста PETA регулярно проводят во время недель моды, становятся ударом по репутации. Никто не хочет попадать в новости из-за того, что созданную им шубу облили краской, а перед местом проведения показа выстроились полуобнаженные защитницы животных.

Модные дома и раньше провозглашали приверженность идее этичного отношения к животным – например, Стелла Маккартни в 2001 году создавала свой бренд, изначально заявив, что не будет использовать натуральный мех. Calvin Klein отказались от этого материала еще в 1994 году, Vivienne Westwood, Ralph Lauren и Tommy Hilfiger заявили о том, что сведут использование материалов, ради которых страдают животные, к минимуму. И все же раньше такие решения диктовала идеология, философия дома.

Сейчас становится понятно, что отсутствие меха в коллекциях на продажах, возможно, не скажется. А вот репутации – уж точно пойдет на пользу.