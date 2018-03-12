Главная икона стиля СССР: Ирине Понаровской 65

Ирина Понаровская появилась на отечественной эстраде в 1971 году. Солистка группы «Поющие гитары» быстро стала одной из самых ярких звезд Советского Союза благодаря вокальными данными и яркой внешности. То, что Ирина свяжет свою жизнь с музыкой, было заложено генетически: Понаровская выросла в семье дирижера джаз-оркестра и концертмейстера одной из музыкальных школ Ленинграда. Еще в детстве она освоила арфу и фортепиано, в подростковом возрасте начала профессионально петь, а получать высшее образование решила уже в консерватории.

Юрий Сомов/РИА Новости Эстрадная певица Ирина Понаровская, заслуженная артистка РСФСР, 1988 год

Единственным, что стояло на пути к славе Понаровской – был лишний вес. В старших классах она весила 80 килограммов, из-за чего не смогла попасть в знаменитый ансамбль «Калинка». Школьная неудача навсегда изменила отношение певицы к собственному телу. Ирина стала активно заниматься спортом, села на диету и на протяжении всей дальнейшей жизни следила за своим питанием. Постоянное голодание не раз играло с ней злую шутку. Однако ни обмороки, ни больницы не заставили ее отказаться от намеченной цели. Ирина на столько серьезно относилась к своей худобе, что даже разработала собственную гимнастику, которой в дальнейшем учила женщин с экранов телевизоров в программе «Фитнес-класс Ирины Понаровской».

Умение держать себя в форме по-прежнему остается визитной карточкой певицы: в свои 65 Понаровская остается такой же стройной, как в молодые годы.

Настоящая популярность пришла к Ирине после исполнения рок-оперы «Орфей и Эвридика». Тогда хрупкая блондинка с короткой стрижкой на столько потрясла публику своим исполнением, что ее пригласили выступить на международных фестивалях в Дрездене и Сопоте. Наряду с профессиональными качествами, участники отмечали ее красоту. За обаяние и фотогеничность она получила звания «Фрау Фестиваль» и «Мисс объектив».

1976 год стал судьбоносным в жизни Понаровской – она дебютировала в кино в фильме «Меня это не касается», после чего началась ее кинокарьера и постоянные смены имиджа.

В своем стиле Ирина всегда делала акцент на прическу и броские наряды.

Юрий Сомов/РИА «Новости» Певица Ирина Понаровская на сцене во время концерта, 1994 год

Эксперименты с внешностью заставляли отечественных поклонниц не жалеть времени и денег на парикмахерские. Так, знаменитое каре с короткой челкой каштанового цвета, с которым Понаровская появилась в кино, стало новым трендом на ближайшие 5 лет для большинства советских женщин.

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Для съемок в фильме «Голубые города» Ирина перекрасилась в блондинку. На этом радикальная смена образов не закончилась: Понаровская появлялась на публике с длинными густыми волосами, остригала волосы и делала химическую завивку, и не раз экспериментировала с цветом волос.

Благородная внешность позволяла кинодиве появляться в экстравагантных образах и сохранять при этом достоинство. Среди сценических костюмов были кружевные платья, расшитые пайетками, изделия с перьями и массивными бусинами, платье new look, мини-юбки, меховые воротники, плащи из латекса и вечерние платья. Впоследствии часть гардероба актрисы стала экспонатами выставки «Звездный гардероб», которая проходила в ГУМе в 2014 году.

Даже красные губы в сочетание со шляпками с вуалью и глубокими декольте не делали образ Понаровской пошлым. Умение одеваться ярко и при этом не вычурно оценили и западные дома моды.

В 1990 представитель дома моды Chanel присвоил Понаровской титул «Мисс Шанель Советского Союза».

Впрочем, наряду с женственными вещами, Ирина примеряла и западные тренды, далекие от элегантности. Например, носила джинсовые костюмы и кепи.

Особой страстью Понаровской были меха и бриллианты. Профессиональные знания в этих сферах не раз старались давали возможность Ирине задуматься о смене профессии. Так, американцы приглашали ее на работу экспертом на ювелирную фабрику. Однако любовь к сцене все-таки заставляла Ирину оставаться на родине.

В конце 90-х Ирина закончила с эстрадной карьерой и начала серьезно заниматься сферой моды. Новыми проектами Понаровской стали швейное ателье, Дом моды в Нью-Йорке и имидж-агентство «Пространство стиля».