Ушла икона: не стало Юбера де Живанши

Легендарный кутюрье Юбер де Живанши скончался на 91 году жизни во сне. Правнук французского живописца Пьера-Адольфа Бадена, основатель модного дома Givenchy и любимец главных американских икон стиля второй половины XX века интересовался модой еще с детства. Страсть к тканям и рисованию заставили его поступить в Школу изящных искусств в Париже.

Переезд из родного Бове во французскую столицу стал решающим шагом для карьеры Живанши.

Здесь он поступил на работу к модельеру Жаку Фату, а после продолжил карьеру в лучших парижских ателье, принадлежавших Роберу Пиге, Люсьену Лелонгу и в конце концов — Эльзе Скиапарелли.

Талант проявился почти сразу и

в возрасте 25 лет Юбер уже основал свой дом моды Givenchy,

тем самым став самым молодым творцом высокой моды. Начинающий кутюрье страдал от финансовых сложностей, поэтому для первой коллекции пришлось использовать дешевые ткани. Впрочем, даже несмотря на это, она имела большой успех: инновационный крой сделал свое тело и юбки в пол и белые блузы из хлопка-сырца «Беттина» (названные так в честь его тогдашней музы Беттины Грациани) быстро полюбились французской общественности.

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В 1953 году в жизни Живанши произошли судьбоносные встречи. Он познакомился с дизайнером Кристобалем Баленсиагой, который стал для него главным наставником в мире высокой моды (именно Баленсиага придумал новый фасон платья — платье-мешок, которое впоследствии вдохновляло и Живанши). Самым же важным знакомством в его жизни стала встреча с начинающей актрисой Одри Хепберн.

Творческий тандем кутюрье и актрисы помог Живанши навсегда войти в историю мира высокой моды.

Впервые они встретились на примерке платья для съемок фильма «Сабрина». Тогда модельер думал, что к нему придет известная голливудская звезда однофамилица Одри – Кэтрин Хепберн, олицетворяющая женственность и элегантность. Какого же было его удивление, когда на пороге появилась никому неизвестная миниатюрная девушка с короткой стрижкой в клетчатых брюках и простой футболке. Живанши подумал, что созданные им вещи не подойдут Одри. Однако все оказалось совершенно иначе: Хепберн пришла в восторг от увиденных нарядов, а примерка доказала, что типаж внешности актрисы как нельзя лучше подчеркивает стиль, созданный кутюрье.

Так, наряд, разработанный Живанши для фильма «Сабрина» (платье-бюстье в пол, вышитое цветами со съемным шлейфом), стал визитной карточкой картины и даже принес «Оскар» за лучшие костюмы. Впоследствии,

kinopoisk.ru Фото со съемок фильма «Сабрина» (Sabrina), 1954 год

Одри Хепберн Одри стала для Живанши главной музой, близким другом и воплощением идеальной женщины.

Модельер создавал для нее одежду для повседневной жизни и съемок в кино. Например, среди совместных работ были платья для фильмов «Как украсть миллион», «Шарада», «Забавная мордашка», «Завтрак у Тиффани».

Одри на столько вдохновляла Живанши, что тот даже создал для нее парфюм L' Interdit. Это была эксклюзивная версия духов, предназначенная исключительно для Хепберн – в продажу аромат не поступал. Лишь спустя 7 лет модельер все-таки решил предоставить духи широкой публике. Естественно, в качестве рекламной компании выступал портрет киноактрисы.

Фоторепортаж: Умер Юбер де Живанши __is_photorep_included10537817: 1

Одри Хепберн была не единственной звездой, с которой доводилось работать кутюрье – Живанши создавал одежду для Греты Габо, Грейс Келли и Жаклин Кеннеди. Например, знаменитое изумрудное платье с болеро, в котором Грейс Келли появилась на приеме в Белом доме в 1961 году – его работа. Второй не менее знаменитый наряд – кружевное коралловое платье, которое принцесса выбрала для приема уже в 1965 году.

Большой поклонницей Живанши была и первая леди США Жаклин Кеннеди. Она доверила кутюрье разработать гардероб для президентского визита во Францию. Платье, созданное модельером, оценил сам генерал де Голль, сделав супруге американского президента изысканнейший комплимент: «Мадам, вы словно сошли с картины Ватто!». Впоследствии,

платье для похорон супруга Жаклин Кеннеди также заказала у Живанши.

В 1988 году Юбер де Живанши решил продать Givenchy группе LVMH, а спустя 7 лет сам покинул модный дом, уйдя на пенсию. Деятельность новых креативных директоров бренда Живанши предпочитал не обсуждать. «Я думаю, что, когда ты продаешь свою компанию, ты больше не имеешь права ею управлять, и это довольно тяжело», — говорил он в 2010 году в интервью британской газете The Independent.