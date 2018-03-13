Мамаджеры: как выращивают звезд

Крис Дженнер

Steve Marcus/Reuters Ким Кардашьян, Кортни Кардашьян, Хлои Кардашьян и Крис Дженнер

Если бы у успеха было имя, его бы звали Крис Дженнер. Семейные узы Кардашьян крепки как никогда: у 20-летней Кайли недавно родилась дочь, еще одно прибавление семья ждет в ближайшее время — 33-летняя Хлои Кардашьян в эти выходные организовала вечеринку в честь будущей новорожденной. Жизнь в их доме в Калабасасе всегда била ключом благодаря взрывному характеру всех его жителей, в этом можно убедиться, посмотрев любой эпизод реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

Крис вышла замуж за известного адвоката армянского происхождения Роберта Кардашьяна и родила от него Кортни, Ким, Хлои и Роба. Кардашьян стал широко известен после громкого судебного процесса над американским футболистом О'Джеем Симпсоном. Через несколько лет Крис родила Кендалл и Кайли от олимпийского чемпиона по легкой атлетике Брюса Дженнера, несколько лет назад он сменил пол и стал Кейтлин. Пользователи социальных сетей каждый новый сезон их шоу пребывают в смятении: кто их сценарист? Это же гениально.

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На саммите WWD Крис объяснила невиданный успех своего клана:

«Весь маркетинговый бюджет, в котором нуждаются мои дети, — это стоимость смартфона.

Социальные сети стали единственным важнейшим инструментом для создания и развития нашего бизнеса». Что удивительно, в свои 62 года Крис по-прежнему менеджер всех детей, через нее проходят все контракты и соглашения. Помимо этого она продюсирует самое долгоиграющее реалити на американском телевидении в компании со старшими дочерьми.

Иоланда Хадид

Charles Sykes/Invision/AP Анвар, Джиджи, Иоланда и Белла Хадид

В американском шоу-бизнесе Иоланду знают не первое десятилетие: с начала 80-х голландка Иоланда Ван Ден Херик сотрудничала с известным модельным агентством Ford Models и работала в Париже, Милане, Сиднее, Нью-Йорке и Гамбурге. В ее браке с застройщиком израильского происхождения Мохамедом Хадидом и родились Джелена «Джиджи», Изабелла «Белла» и Анвар Хадид.

Модельная карьеры Джиджи началась, когда ей было всего два года — ее заметил скаут марки Guess, и девочку сняли для рекламной кампании их детской линейки. После этого Иоланда настояла на том, чтобы ее дети сначала отучились в школе. Мать хотела, чтобы у ее детей было нормальной детство, которое они провели в солнечном Малибу и Беверли-Хиллз в Калифорнии. В 2011 году Джиджи начала свою настоящую деятельность под крылом агентства IMG, через три года к сестре присоединилась Белла.

Все это время Иоланда была рядом с дочерьми и даже разработала некий свод правил для матерей карьеристок, которым она поделилась в своем реалити-шоу «Создавая Модель с Иоландой Хадид». Во-первых, нужно всегда защищать своих детей как мать-медведица, но не быть слепой к их недостаткам и неудачам. Во-вторых, необходимо убедить тихого и скромного подростка в том, что «ты хочешь увидеть в ней тигрицу», а в-третьих, нельзя дать своему ребенку вырасти слишком быстро. Предыдущая «звездная мама» последнее правило, кажется, проигнорировала еще во времена 16-летней Кайли, в семье Хадид же с этим строго. В интервью «73 вопроса с Джиджи Хадид» топ-модель рассказала о важном карьерном уроке, который ей дала мать: всегда будет кто-то талантливее и красивее тебя, так что ты должна быть самой приветливой и трудолюбивой в этом помещении. Возможно, благодаря этому на сегодняшний день

годовая прибыль Джиджи оценивается в $13 миллионов, а за всю свою карьеры она ни разу не была замечена в крупном скандале на своем поприще.

Белла начала свою карьеру значительно позже, но уже стала кумиром миллениалов и музой известных дизайнеров — брюнетка догоняет сестру с чистой прибылью в $12 миллионов.

Помимо отслеживания карьерных успехов своих детей и съемок в реалити-шоу, в 2017 мама семейства Хадид опубликовала свои мемуары на иную, не менее значимую тему: «Поверь мне: Моя Битва с Невидимой Инвалидностью от Болезни Лайма». Уже много лет не только Иоланда, но и Белла и Анвар борются с тяжелым заболеванием, которое вызывает укус инфицированного клеща.

Тем не менее жизнь продолжается, остается только ждать новых показов, рекламных кампаний и свершений улыбчивой семьи.

Синди Кроуфорд

Kamil Zihnioglu/AP Синди Кроуфорд (справа) и ее дочь Кайя Гербер

Легендарная супермодель 90-х Синди вырастила двух детей: Пресли (18 лет) и Кайю (16 лет). Хотя Кроуфорд формально не является для них менеджером, ее советами дети пользуются исправно. Кайя уже покоряет подиум за подиумом, ее лицо можно было увидеть на всех показах престижных модных домов, но она пользуется всеми рекомендациями опытной мамы: пьет много воды, снимает макияж перед сном, не курит, правильно питается и много спит.

Разумеется, Кроуфорд следит за тем, чтобы ее дети занимались спортом: у редкой женщины в 90-е не было кассеты с тренировкой Синди, которой она до сих пор обязана безукоризненным телом.