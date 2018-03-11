«На Тенерифе к нам относились как к рабам»

О том, чтобы сменить пасмурные московские будни на свежий воздух Атлантического океана я задумалась еще несколько лет назад — Тенерифе всегда привлекал меня своим необычным климатом и размеренным образом жизни. Мне нравилось, что местные жители стараются наслаждаться жизнью и не ставят работу на первое место.

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Решение навсегда сменить Москву на Тенерифе окончательно сформировалось в голове после того, как я провела на Канарах 9 месяцев, изучая язык. За это время мне удалось в совершенстве выучить испанский, найти друзей и встретить мужчину, за которым я теперь замужем.

Самым неприятным при переезде оказался процесс оформления документов, ожидание резиденции и разрешения на работу — все это затянулось на несколько месяцев.

О работе

Почти вся работа, которая есть на острове, связана с туризмом. На поиски первой работы на Тенерифе у меня ушел месяц, я согласилась на первое, что предложили, и устроилась работать хостес в один из местных отелей. Коллектив принял достаточно дружелюбно, проблем из-за национальности не возникло. Напротив, коллеги даже обрадовались, что появился русскоговорящий сотрудник (среди клиентов отеля было много наших соотечественников). Впрочем, график работы и отношение руководства заставили меня вскоре уволиться.

К нам относились как к рабам, в рабочем контракте был указан другой график работы и другая должность.

Униформа была крайне неудобная: от жестких пластиковых ботинок, которые нужно было носить, я стирала ноги в кровь. На обувь жаловались все коллеги, но руководство все равно заставляло их надевать.

О ценах

Средняя зарплата на острове составляет от €900 до €1,5 тыс. Учитывая, что большинство снимают жилье или платят ипотеку, на жизнь остается совсем немного, хотя местные не гонятся за золотыми горами и в основном довольствуются немногим. Цены на квартиры на Тенерифе начинаются от €600 в месяц, за эти деньги можно снять небольшую студию на Юге, который так популярен у туристов.

Стоимость проезда на общественном транспорте зависит от расстояния, например, билет на автобус обойдется от €1,45 до €8 в один конец.

Цены на интернет и мобильный телефон до сих пор заставляют подниматься волосы дыбом вверх. Несмотря на то, что Канарские острова относятся к Испании, в этом вопросе они больше напоминают Африку.

Скоростного и безлимитного интернета за те деньги, которые мы привыкли платить в России, здесь нет. В среднем за телефон и домашний интернет (скорость которого оставляет желать лучшего) уходит в районе €40-50 минимум, в зависимости от компании. К тому же, в отличие от Москвы, на следующий день после заключения договора мастер не придет к вам устанавливать интернет. В лучшем случае это произойдет через неделю, а может даже через две.

Я ждала почти два месяца, когда придет мастер и подключит интернет, но этого так и не произошло.

О еде

Кухня немного отличается от типичной испанской. Например, местные особенно любят мясо козы и канарскую мелкую картошку, вываренную в соли (ее едят вместе с мундиром). На Тенерифе в основном выращивают коз, поэтому здесь делают очень вкусные козьи сыры и продукцию на их основе (йогурты, кефиры, соусы).

Национальным блюдом Канарских островов является гофио — это мука из жареных семян пшеницы или определенных сортов кукурузы.

Канарцы добавляют гофио практически во все продукты: молоко, банан, выпечка, сладости, хлеб, гарнир. Гофио становится особенно популярен, когда на улице холодает: его едят чтобы согреться и набраться сил.

Еще одно знаменитое канарское блюдо — маринованный кролик в соусе. И, безусловно, морепродукты и рыба.

Иногда я скучаю по русской еде, все-таки лучшие огурцы, помидоры и ягоды, которые я ела — в России. Канары — острова вулканического происхождения, поэтому вырастить здесь что-либо непросто, зачастую многие местные овощи, которые продаются в магазинах, кажутся безвкусными. Продукты более высокого качества можно найти на местных фермерских рынках, здесь иногда удается купить помидоры, которые пахнут помидорами. Однако рынки открыты только по выходным до обеда.

О менталитете

Многие знают, что испанцы любят откладывать на завтра то, что можно было сделать еще вчера. Популярное слово «mañana» («маньяна» — исп. завтра) здесь приобретает еще большее значение, чем в самой Испании. Канарцы, несмотря на свою дружелюбность и улыбчивость, не самые обязательные и трудолюбивые люди. Очень часто это раздражает, потому что, например,

автобус, указанный в расписании, может прийти на час позже, а может и вообще не прийти, без всяких объяснений и предупреждений.

Найти в воскресенье открытый магазин, аптеку или торговый центр практически невозможно, приходится ждать до понедельника или ездить по всему острову в поисках единственной открытой аптеки.

Построить доверительные и настоящие крепкие, дружеские отношения с местными достаточно сложно. Часто многие

местные жители, или те, кто здесь живет достаточно давно, не подпускают близко к себе новых знакомых.

Внешне могут показаться очень дружелюбными и вежливыми, но если нужна будет настоящая помощь, то рядом может не оказаться никого.

Возможно это связано с тем, что на острове очень много туристов, которые редко задерживаются надолго.

О местных праздниках

Местные жители больше любят отдыхать, чем работать, поэтому праздничных дней в году на Тенерифе больше, чем в самой Испании. Одним из самых главных — карнавал, который считается вторым по значимости после карнавала в Рио.

Карнавал на Тенерифе длится почти два месяца: он начинается в начале февраля в столице острова Санта-Крус и заканчивается в конце марта на юге Тенерифе в городке Лос-Кристианос. На протяжении всего февраля каждые выходные в столице проходят зрелищные концерты и конкурсы, среди которых «Королева карнавала», «лучшие костюмы» и танцевальные ансамбли. В марте карнавал и гуляния перемещаются на юг.

Еще один традиционный праздник — ромерия (это шествие в честь какого-либо святого). Местные украшают улицы своей деревни, угощают друг друга домашним вином и едой, наряжаются в аутентичные канарские костюмы, поют, танцуют и веселятся всей семьей. Ромерии проходят в течении всего года, каждый раз в разных деревнях и городках, поэтому всегда есть что отметить.

О климате

На Тенерифе почти круглый год весна, даже зимой температура редко опускается ниже 17 градусов. Хотя эта зима выдалась немного холоднее, чем прошлая — ночью температура падала до 10-13 градусов. Для местных жителей это ощутимая разница, потому что дома не предусмотрены для холодов и ветров. По ночам в такую погоду дома холодно, сильнее ощущается влажность.

Ввиду близкого расположения Канарских островов к Африке, последние года частым гостем на Тенерифе стала калима. Это поток горячего воздуха и ветров из Сахары, смешанный с частичками песка. В такие дни горизонт исчезает и остров погружается как будто бы в дымку, легкий туман из песка и горячего воздуха. Температура в такие дни выше обычного, дышать тяжело, сушатся все слизистые, многими людьми это явление переносится достаточно тяжело.