Вино и власть: что пьют мировые лидеры

Французские доктора обеспокоены отношением президента Франции Эммануэля Макрона к алкоголю. Они заволновались после того, как, выступая в феврале на сельскохозяйственной ярмарке, французский лидер признался, что ежедневно выпивает по два бокала в день – за обедом и за ужином. А вдобавок заявил, что если потребление крепкого алкоголя и пива пагубно сказывается на здоровье, то вино – это другое дело, и не стоит критикам осуждать французов за любовь к этому напитку.

В числе таких критиков оказалась и министр здравоохранения Франции Аньес Бузин, которая заявила, что вино тоже несет опасность для здоровья.

«Жителей Франции убеждают, что вино защищает их, что оно обладает полезными свойствами, которых нет у других спиртных напитков, — сказала она в одном из телевизионных интервью. – Это неправда. С научной точки зрения, вино — это такой же алкогольный напиток, как и все прочие».

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Ее мнение оказалось не слишком популярным, однако Аньес Бузин, гематолога по профессии, поддержали и другие французские доктора, опубликовавшие в Le Figaro в понедельник колонку, в которой написали: «министр здравоохранения в правительстве оказалась в одиночестве среди тех, кто отказывается доверять науке и, по всей видимости, больше интересуется алкоголем, чем благом общества».

«С точки зрения токсичности, значение имеет количество потребляемого алкоголя, — говорится в колонке. – Для печени вино – это такой же алкоголь».

В ответ на заявление Макрона, что настоящий вред несет неумеренное потребление крепких напитков, французские врачи привели цифры: согласно их данным, «вино составляет 60% от общего количества потребляемых спиртных напитков», при этом «алкоголь убивает 50 000 французов в год».

Между тем, Эммануэль Макрон действительно известен тем, что разбирается в винах – в отличие от своих предшественников. Если Жак Ширак открыто отдавал предпочтение пиву, Николя Саркози слыл убежденным трезвенником, а Франсуа Олланд вообще редко высказывался на эту тему, то Макрон регулярно демонстрирует вкус к вину. Во время избирательной кампании, например, он принял участие в слепой дегустации, организованной журналом Terre de Vins, и безошибочно определил сорта почти всех вин.

Эммануэль Макрон – не единственный из мировых лидеров, которого часто замечают с бокалом.

Коллега Макрона Ангела Меркель не раз появлялась на публике с кружкой пива, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в 2015 году отозвался о ней как о человеке, который умеет пить. В интервью норвежской газете Aftenposten он рассказывал о том, как познакомился с Меркель шестью годами раньше в Копенгагене и обнаружил в ней человека, с которым можно хорошо посидеть.

«Я очень впечатлен ее выносливостью, — рассказывал он. – Скажем так, она не первой выходит из-за стола».

Christof Stache/AP Ангела Меркель на фестивале пива в Баварии, 2009 год

Тогда же генсек НАТО отметил, что канцлер Германии предпочитает белое вино или пиво.

У английской королевы Елизаветы II – своя диета. Например, ни один день в ее жизни не обходится без кусочка бисквитного шоколадного торта. Где бы она ни находилась, ее всегда будет сопровождать кусочек любимого десерта, приготовленного шеф-поварами Букингемского дворца.

Однако это не единственная особенность ее рациона. В Vanity Fair рассказали о том, что королева ежедневно употребляет алкогольные напитки – по строго выстроенному плану. Перед тем, как перейти к обеду, она выпивает коктейль из джина и напитка на основе крепленого вина с большим количеством льда и долькой лимона. После еды она выпивает бокал вина, закусывая его кусочком шоколада. Но как утверждала ее кузина, Маргарет Родс, этими напитками в обеденное время королева не ограничивается: к коктейлю и вину добавляется еще немного сухого мартини.

Но и это еще не все. Свой день Елизавета II предпочитает завершать бокалом шампанского в процессе подготовки ко сну.

А вот бывший президент США Барак Обама не имеет ни расписания распития алкогольных напитков, ни каких-либо четких предпочтений в этом вопросе, однако со спиртными напитками его тоже видели нередко. В ресторанах Барак Обама и его жена Мишель иногда заказывают вино или мартини, но не всегда допивают свои напитки. Менеджер чикагского ресторана Topolobampo поделился, что однажды они заказали сет коктейлей Маргарита.

Jonathan Ernst/Reuters Президент США Барак Обама во время празднования Дня святого Патрика в ирландском пабе в Вашингтоне, 2012 год

В ночь, когда Обама выиграл президентские выборы, он открыл бутылку игристого вина.

На баскетбольном матче Washington Wizards-Chicago Bulls он пил пиво из пластикового стаканчика, слившись с толпой обыкновенных фанатов. Этот случай вызвал массу противоречивых откликов: кто-то посчитал, что так Обама поддерживает связь с простым народом, а кто-то, напротив, что президент должен быть президентом 24 часа в сутки и не имеет права пить на работе.