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раздела Спорт

Вино и власть: что пьют мировые лидеры

Как президента Франции Эммануэля Макрона раскритиковали за пьянство

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Французские доктора предупредили соотечественников: вино так же вредно для печени, как и другие спиртные напитки. Поводом стало признание Эммануэля Макрона в том, что он выпивает по два бокала вина в день. «Газета.Ru» — о том, какие еще мировые лидеры часто появляются с бокалами.

Французские доктора обеспокоены отношением президента Франции Эммануэля Макрона к алкоголю. Они заволновались после того, как, выступая в феврале на сельскохозяйственной ярмарке, французский лидер признался, что ежедневно выпивает по два бокала в день – за обедом и за ужином. А вдобавок заявил, что если потребление крепкого алкоголя и пива пагубно сказывается на здоровье, то вино – это другое дело, и не стоит критикам осуждать французов за любовь к этому напитку.

В числе таких критиков оказалась и министр здравоохранения Франции Аньес Бузин, которая заявила, что вино тоже несет опасность для здоровья.

«Жителей Франции убеждают, что вино защищает их, что оно обладает полезными свойствами, которых нет у других спиртных напитков, — сказала она в одном из телевизионных интервью. – Это неправда. С научной точки зрения, вино — это такой же алкогольный напиток, как и все прочие».

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Ее мнение оказалось не слишком популярным, однако Аньес Бузин, гематолога по профессии, поддержали и другие французские доктора, опубликовавшие в Le Figaro в понедельник колонку, в которой написали: «министр здравоохранения в правительстве оказалась в одиночестве среди тех, кто отказывается доверять науке и, по всей видимости, больше интересуется алкоголем, чем благом общества».

«С точки зрения токсичности, значение имеет количество потребляемого алкоголя, — говорится в колонке. – Для печени вино – это такой же алкоголь».

В ответ на заявление Макрона, что настоящий вред несет неумеренное потребление крепких напитков, французские врачи привели цифры: согласно их данным, «вино составляет 60% от общего количества потребляемых спиртных напитков», при этом «алкоголь убивает 50 000 французов в год».

Между тем, Эммануэль Макрон действительно известен тем, что разбирается в винах – в отличие от своих предшественников. Если Жак Ширак открыто отдавал предпочтение пиву, Николя Саркози слыл убежденным трезвенником, а Франсуа Олланд вообще редко высказывался на эту тему, то Макрон регулярно демонстрирует вкус к вину. Во время избирательной кампании, например, он принял участие в слепой дегустации, организованной журналом Terre de Vins, и безошибочно определил сорта почти всех вин.

Эммануэль Макрон – не единственный из мировых лидеров, которого часто замечают с бокалом.

Коллега Макрона Ангела Меркель не раз появлялась на публике с кружкой пива, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в 2015 году отозвался о ней как о человеке, который умеет пить. В интервью норвежской газете Aftenposten он рассказывал о том, как познакомился с Меркель шестью годами раньше в Копенгагене и обнаружил в ней человека, с которым можно хорошо посидеть.

«Я очень впечатлен ее выносливостью, — рассказывал он. – Скажем так, она не первой выходит из-за стола».

Ангела Меркель на фестивале пива в Баварии, 2009 год Christof Stache/AP
Ангела Меркель на фестивале пива в Баварии, 2009 год

Тогда же генсек НАТО отметил, что канцлер Германии предпочитает белое вино или пиво.

У английской королевы Елизаветы II – своя диета. Например, ни один день в ее жизни не обходится без кусочка бисквитного шоколадного торта. Где бы она ни находилась, ее всегда будет сопровождать кусочек любимого десерта, приготовленного шеф-поварами Букингемского дворца.

Однако это не единственная особенность ее рациона. В Vanity Fair рассказали о том, что королева ежедневно употребляет алкогольные напитки – по строго выстроенному плану. Перед тем, как перейти к обеду, она выпивает коктейль из джина и напитка на основе крепленого вина с большим количеством льда и долькой лимона. После еды она выпивает бокал вина, закусывая его кусочком шоколада. Но как утверждала ее кузина, Маргарет Родс, этими напитками в обеденное время королева не ограничивается: к коктейлю и вину добавляется еще немного сухого мартини.

Но и это еще не все. Свой день Елизавета II предпочитает завершать бокалом шампанского в процессе подготовки ко сну.

А вот бывший президент США Барак Обама не имеет ни расписания распития алкогольных напитков, ни каких-либо четких предпочтений в этом вопросе, однако со спиртными напитками его тоже видели нередко. В ресторанах Барак Обама и его жена Мишель иногда заказывают вино или мартини, но не всегда допивают свои напитки. Менеджер чикагского ресторана Topolobampo поделился, что однажды они заказали сет коктейлей Маргарита.

Президент США Барак Обама во время празднования Дня святого Патрика в ирландском пабе в Вашингтоне... Jonathan Ernst/Reuters
Президент США Барак Обама во время празднования Дня святого Патрика в ирландском пабе в Вашингтоне, 2012 год

В ночь, когда Обама выиграл президентские выборы, он открыл бутылку игристого вина.

На баскетбольном матче Washington Wizards-Chicago Bulls он пил пиво из пластикового стаканчика, слившись с толпой обыкновенных фанатов. Этот случай вызвал массу противоречивых откликов: кто-то посчитал, что так Обама поддерживает связь с простым народом, а кто-то, напротив, что президент должен быть президентом 24 часа в сутки и не имеет права пить на работе.