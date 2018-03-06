Не просто горячие девчонки: женское лицо хип-хопа

Многие считают, что современная рэп-культура развивается среди женщин исключительно за счет их сексапильных клипов и текстов о сексе. К счастью, это не так. Женщины-рэперы — новый культурный феномен, они уже давно выступают не только на рэп-концертах. Даже если они вам не нравятся, вы слышали песню про Анаконду.

Хип-хоп давно вышел за рамки афроамериканской культуры, но самыми популярными представительницами этого жанра остаются чернокожие артисты.

Карди Би

Рэперша Cardi B начала свою музыкальную карьеру в реалити-шоу о хип-хопе Love&Hip Hop: New York. До этого исполнительница 5 лет была экзотической танцовщицей, об этом она повествует в своем биографическом сингле, быстро взлетевшем на верхушки музыкальный чартов, — Bodak Yellow.

Строки любого рэп-исполнителя тяжело поддаются переводу, но «I don't dance now, I make money moves» («Теперь я не танцую, я делаю денежные движения») вполне понятны.

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В 2017 году Bodak Yellow стал первым синглом, занявшим первую строчку авторитетного американского портала Billboard, записанным женщиной-рэпером с 1998 года. Микс-тейп стал платиновым три раза. В США для получения этого статуса альбом должен быть продан тиражом 1 миллион экземпляров. Также Cardi B стала первой женщиной, которая в чарте подняла три своих трека выше 10 места из 100.

Урожденная Белкалис Арманзар, Карди выросла в нью-йоркском Бронксе вместе с сестрой Хеннесси. Друзья называли девушку Бакарди, но имя пришлось сократить, когда она стала профессионально заниматься музыкой — судебный иск от крупной алкогольной компании никому не был нужен. Карди Би 25 лет, в октябре 2017 года она обручилась с рэпером Offset.

Сейчас Карди общается с самыми влиятельными лицами модной индустрии, у нее уже есть обложки New York Magazine, Billboard Magazine, Rolling Stones и Cosmopolitan USA — все это не считая изданий о хип-хопе. На показе бренда Alexander Wang в Нью-Йорке все обсуждали только две вещи: заколки-крабики и Анну Винтур, которую посадили рядом с Карди. Теперь все с нетерпением ждут ее обложки и истории для великого Vogue USA, о чем же еще могут говорить две настолько разные персоны?

В интервью журналу Cosmopolitan стилист рэперши Коллин Картер рассказал, что в течение долгого времени некоторые лейблы отказывались одевать его клиентку.

После солидных творческих достижений Карди Би ведущие модные дома бьются за честь предоставить ей одежду на важные мероприятия.

Никки Минаж

«Черную Барби», как она себя называет, тоже не сразу признало высокое общество. Сегодня ее чистую прибыль оценивают в $75 млн, она продала свыше 3,5 миллионов копий своих альбомов в США и более 60 млн — по всему миру. В копилке Минаж — контракты с крупными косметическими компаниями, несколько голливудских фильмов и модельная карьера. Уже никого не смущает полностью «сделанная» пластическими хирургами певица, которая прославилась за счет зажигательных хитов Super Bass, Starships и, разумеется, Anaconda.

После выхода сингла «Анаконда» в августе 2014 года песня взлетела до №2 в топе Billboard 100 за 20 дней, к осени публика «от 8 до 88» знала «чего не хочет ее анаконда».

Это суровая реальность: подтяжка лица, ботокс, импланты в груди и попе принесли и без того талантливой рэперше внимание аудитории на годы вперед.

Как бы ни старались поклонники натуральной красоты и нейтрального макияжа уничтожить репутацию «фальшивой» Никки, на ее стороне стоят почти 90 миллионов подписчиков в инстаграме и очень известные друзья. За свою карьеру Никки Минаж уже записала песни с Джесси Джей, Арианой Гранде, Джастином Бибером, Мадонной, Бейонсе, Канье Уэстом, Рианной и большим количеством других лидеров мнений.

Никки Минаж, или Ника Таня Мараж, родилась в декабре 1982 в Тринидаде и Тобаго и в возрасте 5 лет переехала с родителями в Нью-Йоркский Квинс. В 2016 году девочка из Квинса получила за синглы из дважды платинового альбома Pinkprint («Розовая печать») премию BET Awards как лучшая хип-хоп исполнительница в седьмой раз подряд.

Ее коллега по музыкальному лейблу рэпер Лил Уэйн назвал ее «иконой», которая «достигла гораздо большего, чем я когда-либо представлял».

Никки навсегда останется одним из лучших явлений в мировой истории музыки. В 2017 году Никки Минаж побила рекорд легендарной Ареты Франклин в рейтинге Billboard Hot 100 за самое большое количество позиций любой женщины-исполнителя в этом музыкальном чарте за все время его существования. Франклин держала рекорд почти 40 лет, теперь Минаж заняла ее почетное 76 место.