Меню для празднования вручения «Оскара» составляется под руководством 68-летнего австрийского шеф-повара Вольфганга Пака: он является официальным поваром Губернаторского бала церемонии уже 24 года подряд. «Пока «Оскар» не устает от меня, я не устаю от «Оскара»», — говорит Пак о своей работе. И действительно, никто не знает шефа, который справится с этой работой лучше, чем Пак.

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Впрочем, гостям церемонии придется, как обычно, немного потомиться в ожидании пищи: в отличие от «Золотого Глобуса», где еду и напитки разносят с самого начала начала, на вручении «Оскара» гостям приходится терпеливо ждать изысканного ужина на протяжении всего вечера.

Четыре года назад, на 86-й церемонии, дело закончилось тем, что Эллен Дедженерес не выдержала и заказала пиццу: когда Мэрил Стрип и другие звезды потянулись к картонным коробкам, выяснилось, что проголодалась не только Эллен.

Chris Pizzello/Invision/AP Брэд Питт, Эллен Дедженерес и пицца на 96-й церемонии вручения премий «Оскар»

На 90-й церемонии к аперитивам гостям предложат набирающие в последнее время особую популярность сырые морепродукты на льду. Среди них — крудо из гребешков, морские ежи, ноги королевского краба, лобстеры и парфе с черной икрой под пылью из 24-каратного золота. Тем, кто опасается есть сырые морепродукты, приготовят закуску в виде статуэток Оскара из копченого лосося с зеленью. Всего в зале Ray Dolby Ballroom планируется представить гостям около 60 блюд.

Тем, кто все еще не поддался влиянию вегетарианской культуры, на закуску на подушке из черного дикого риса с гибискусом подадут тартар из японской говядины высшего сорта Miyazaki. Одним из самых вкусных этот сорт мяса делает диета из пшеницы и кукурузы, на которой бычки специальной породы сидят на протяжении 900 дней. Специально из Японии для гостей доставят 150 кг изысканной говядины. Снова не обойдется и без мексиканской кухни — крошечные тако с маринованными в соке лайма овощами и пряными баклажанами тоже присутствуют в списке закусок.

В прошлом году звезд уже угощали тако, но с начинкой из маринованного корня растения таро, а пыль из золота сыпали на поп-корн. В меню также были брецели, креветки с манго, фалафель из сладкого горошка, печеный тунец, хот-доги из кукурузной муки с лобстером,.

В основном меню — итальянская паста каваттапи из твердых сортов пшеницы, запеченная с сыром и зимними трюфелями, и паста кампанелле в виде колокольчиков, приготовленная с английским зеленым горошком, шпинатом, жареными помидорами и луком чиполлини.

Изобилие блюд не закончится на десертах, которые будут представлены на любой вкус: от легких муссов и до выпечки и сытных шоколадных сладостей. Те, кто следит за своей фигурой, смогут попробовать тарты с личи, розой и малиной. Гвоздь десертной программы — десерт Mocha Beehive из жидкого медового ганаша с какао-муссом из маскарпоне в ракушке из горького шоколада Rocher. Без любимчика всех кейтерингов, французских миндальных пирожных макарон, звезды тоже не останутся: на этот раз им обещают придать какие-то невообразимые вкусы, которые станут сюрпризом для гостей.

Главное, что без Оскара ни один номинант не останется: для 1500 гостей сделают 7000 золотых шоколадных оскаров, так что каждая звезда сможет унести еще несколько штучек в своем неприлично дорогом клатче.

Кроме того, шеф собирается удивить гостей розовым шоколадом. В прошлом году одна из ведущих швейцарскских компаний по производству шоколада Barry Callebaut создала «рубиновый шоколад», который отличается от обычного шоколада тем, что может иметь необычные оттенки от нежно-розового до ягодного. Такой цвет достигается не красителями, а натуральным путем благодаря особому виду какао-бобов. Wolfgang Puck Catering станет первой компанией в Соединенных Штатах, которая начнет работу с новым сортом шоколада и презентует его на вечеринке после вручения премии. Рубиновый шоколад представят в виде сферы, внутри которой спрячут десерт из мусса клубники и гибискуса с кремом маскарпоне на ванильном бисквите под клубничной заливкой.

В зале будут действовать специальные бары, где можно заказать дополнительные закуски или напитки.

Например, комбучу из гибискуса — кисло-сладкий газированный напиток, ставший в последние годы популярным в Китае и на Западе. Нам он давно известен как обыкновенный чайный гриб.

Оставшиеся продукты сразу после окончания вечеринки будут направлены в специальные центры питания Лос-Анджелеса, которые раздадут еду сотням нуждающихся.