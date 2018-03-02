Магия шоу-бизнеса: зачем звезды скупают амулеты

В поисках защиты и просветления

Звезды больше не стесняются проявлять интерес ко всему сверхъестественному. На этот раз внимание знаменитостей привлекли кристаллы (особой популярностью пользуются розовый кварц и черный турмалин), которые, по их мнению, способствуют улучшению качества жизни. Среди тех, кто полагается на силу камней, значатся Наоми Кэмпбелл, Миранда Керр, Кэти Перри, Гвинет Пэлтроу, Голди Хоун, Кейт Хадсон.

Eric Gaillard/Reuters Модель Наоми Кэмпбелл

Селебрити носят с собой кристаллы в сумке, отправляясь на прогулку или мероприятие, берут на сеансы массажа и даже расставляют по дому.

Например, в доме Голди Хоун даже есть кристаллы величиной в человеческий рост, которые актриса привезла из путешествия в Бразилию.

Реклама

Наоми Кэмпбелл настолько любит кристаллы, что на вопрос журналистов сколько их в коллекции, даже не смогла точно ответить. «Я всегда держу черный турмалин и розовый кварц в своей сумке. Они означают защиту и любовь, которые приятно ощущать, когда ты переезжаете с места на место каждые две секунды», — рассказала модель в интервью Daily Mail.

В свою очередь, певица Адель связывает все происходящие в своей жизни события с наличием или отсутствием кристалла поблизости. Например, неудача на премии «Грэмми» в 2016 году, когда во время выступления певицы произошли технические неполадки, из-за которых звук просто пропал, по ее мнению, связана именно с потерей кристаллов.

Danny Moloshok/Reuters Модель Миранда Керр

Миранда Керр и вовсе не расстается со своими камнями. «Мой кристалл находится рядом во время медитации, молитвы, дыхательной гимнастики для живота… а еще я сплю рядом с ним, поэтому я постоянно получаю особенные целебные энергии», – рассказала она в интервью изданию mindbodygreen.com.

Также супермодель убеждена, что массаж тела кристаллом способствует получению энергии исцеления, которой заряжены камни.

Самой страстной поклонницей кристаллов оказалась Виктория Бекхэм. Дизайнер купила кристаллы для всей своей команды, а перед показом всегда оставляет их в бэкстейдже. По ее мнению, это способствует творческому процессу.

На радость производителям

Christian Hartmann/Reuters

Тотальное увлечение знаменитостей камнями сыграло на руку производителям кристаллов. Так, по данным The Guardian, за последние 4 года,

поисковые запросы в Google «исцеление кристаллом» возросли на 40%.

За ними последовал интерес потребителей к нефритовым роликам. По данным компании NDP Group, которая изучает информацию о потребителях и розничных продажах, за 2017 год продажи нефритовых роликов увеличились на 11%. А вот количество запросов «нефритовые ролики для лица» на платформе Pinterest за минувший год и вовсе возросло на 345%.

Бренды, специализирующиеся на уходе за кожей, обратили внимание, что наличие нефритового ролика в ассортименте повышает интерес у покупателей к продукции и увеличивает продажи.

Например, в австралийской компании Herbivore Botanicals нефритовый ролик появился благодаря публикации в Instagram одной из клиенток. Покупательница выложила фотографию товара вместе с роликом, после чего в официальный аккаунт бренда посыпались комментарии об инструменте и вопросы, где его можно купить.

В тестовом режиме было решено закупить 25 роликов, и они сразу же были распроданы. Аналогичный успех нефритовых роликов, по данным Los Angeles Times, был у и дубайского, и японского брендов. А появившиеся в клинике Лос-Анджелеса Angela Caglia ролики из розового кварца и вовсе были раскуплены за час.

Свое ноу-хау решила предложить и актриса Гвинет Пэлтроу, уже успевшая прославиться весьма странными рекомендациями по сохранению здоровья. На своем сайте Goop она предложила женщинам нефритовые вагинальные шарики.

Актриса утверждала, что их необходимо носить на протяжении всего дня или спать с ними всю ночь, за что получила множество негативных комментариев от гинекологов.

Врачи единогласно утверждали, что делать это опасно для здоровья. А в дальнейшем бизнес-идея Пэлтроу и вовсе получила анти-награду Rusty Razor от научного журнала Skeptic, известном своими исследованиями в лженауке и паранормальных явлениях.

Гадания на подиумах

Индустрия моды тоже ударилась в мистику. Так, тематикой Dior Resort 2018 стали карты таро Motherpeace, разработанные в 1981 году феминисткой и шаманом Вики Ноубл. О том, что вдохновило креативного директора дома Марию-Грацию Кьюри на мотивы нашивок и рисунков, которые покрывали практически каждую деталь на показе, рассказывала сама Вики Ноубл.

Оказывается, все они на них были воссозданными изображениями наскальных рисунков, изображавших жриц, матерей, наездниц — женщин во всех ипостасях. Таким образом креативный директор бренда решила отдать должное любви суеверного Кристиана Диора к гаданиям, а заодно в очередной раз подтвердить свою приверженность идеям феминизма.

Заинтересовался оккультной темой и Демна Гвасалия, креативный директор Balenciaga и глава собственного дома Vetements.

Для коллекции Vetements модельер разработал 12 дождевиков со знаками Зодиака. Спереди плащи украшает название знака на латыни, а на спине можно прочесть, какие черты характера присущи знаку.

Кристаллы тоже нашли свое отношение в фэшн-индустрии. Так, на Неделе моды в Нью-Йорке сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен во время показа коллекции своего бренда The Row решили подарить гостям кристаллы. Черный турмалин и кварц дополняли небольшие брошюры c описанием свойств камней.