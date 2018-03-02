Красный Диор: 80 лет Вячеславу Зайцеву

В честь своего юбилея модельер проводит выставку «Ностальгия по красоте. К юбилею великого мастера», на которой будут представлены аксессуары и одежда, созданные дизайнером. Отпразднует Вячеслав Зайцев свой 80-й день рождения в театре фольклора «Русская песня», где также будут показаны разные коллекции дизайнера.

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Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново — городе невест и текстильной столице СССР: первые годы жизни — во время и после Второй мировой войны были трудными и голодными. Уже в 14 лет он поступил в Ивановский химико-технологический техникум на специальность художника текстильного рисунка и связал с модой всю свою жизнь. После окончания техникума он приехал в Москву учиться в текстильном институте. Оттуда его направили на экспериментально-техническую швейную фабрику Мособлсовнархоза в Подмосковье, где он и создал свою первую коллекцию.

Юный дизайнер спроектировал специальную одежду для девушек-работниц, которая была не просто практичной, но и — впервые — женственной.

Однако советский методический отдел коллекцию не одобрил, успех к Зайцеву не пришел с первого раза, но все же не заставил себя долго ждать.

В начале 60-х во французском журнале Paris Match вышла статья под заголовком «Он диктует моду Москве». Через три года, пока Вячеслав трудился в экспериментально-техническом цеху Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в качестве художественного руководителя, благодаря этому материалу его разыскали Марк Боан, который в тот момент был модельером Dior, и Пьер Карден.

Они вместе с Ги Лярошем прибыли в Москву, чтобы лично познакомиться с молодым советским дизайнером, творчество которого они ценили наравне со своим. Результатом встречи стала новая громкая статья в газете Women's Wear Daily под названием «Короли моды».

Александр Макаров/РИА «Новости» Вячеслав Зайцев, 1966 год

Всего в ОДМО на Кузнецком мосту Зайцев проработал тринадцать лет, выпустив несколько весьма удачных коллекций. Среди них — знаменитая «Русская серия» из ситцев в русских народных мотивах, которая была представлена в США, Канаде, Японии и странах Европы. Так отечественный модельер приобрел авторитет за рубежом: на Западе его считали законодателем советской моды и прозвали «Красным Диором».

К концу 70-х Вячеслав окончательно разочаровывается в советской модной индустрии, а если точнее, то в ее отсутствии. Путь от эскиза до модели тогда был настолько долгим, что конечный результат невообразимо искажался и работа теряет какой-либо смысл. Искать надежду на спасение отечественной моды он уходит на фабрику индивидуального пошива для Дома моды №19, где модельер успешно развивается, став сначала художественным руководителем, а потом возглавив фабрику.

В 80-м году Вячеславу Зайцеву поручили одеть советских спортсменов для московской Олимпиады, потому что никто бы не справился с этим лучше него.

Модельер работал над костюмами для театра, эстрады и кино. Он делал костюмы для Театра Сатиры, им. Моссовета, МХАТа и «Современника», привнося новое веяние в классические постановки. За свежим взглядом к нему обращались даже бродвейские театры: самая известная его работа — мюзикл Дюка Эллингтона «Sophisticated Ladies».

Важной частью творческого пути Вячеслава являются также живопись и стихи. В своих картинах и поэзии он отражает личные переживания и эмоции, которые не соотносятся с миром моды. «Я счастлив, что имею возможность зафиксировать состояние моей души, ее восторги и печали, ее влюбленность и разочарование, ее постоянное стремление к познанию и откровениям», — говорит Вячеслав о своих работах.

Его картины выставлялись в США, Франции, Бельгии и Эстонии, а сейчас их можно увидеть в Третьяковской галерее и Музее истории Москвы. Своей жизненной философией, отразившейся в его поэзии модельер также решил поделиться, издав альбом стихов под названием «Я всем обязан Провиденью».

Фоторепортаж: Вячеславу Зайцеву -- 80 __is_photorep_included11668153: 1

В конце 80-х Зайцев становится главным советским, а затем и российским модельером: его театрализованные шоу и яркие костюмы становятся гордостью отечественной модной индустрии.

В 1992 году на базе Дома моды имени Вячеслава Зайцева появляется уже его собственная академия дизайна «Лаборатория моды», где мастерству обучают начинающих художников по костюму.

Он старался никогда не сдавать позиции — даже в 2000-х, когда его влияние стало постепенно слабеть, он продолжал, по выражению Paris Match, «диктовать моду»: в передаче «Модный приговор», которую он вел в 2007-м и 2009-м, он давал советы женщинам, которые пытались изменить свой стиль.

На 80-м году жизни проблемы со здоровьем, безусловно, мешают работе дизайнера, но тем не менее Зайцев продолжает выпускать новые коллекции. В 2017 году Fashion Week Russia Весна/Лето 2018, по традиции, открыли его модели, демонстрируя классические цвета, такие как черный, белый и красный в новой интерпретации, обращая их в горох и геометрические принты. Особое внимание следует обратить на то, что ни одна модель не вышла на подиум без головного убора, будь то шляпа, платок или диадема из цветов.