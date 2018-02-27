Звери на воле: 7 курортов, где обитают редкие животные

Пиг-бич, Багамы: плавающие свиньи

Излюбленное место отдыха голливудских знаменитостей, Багамские острова прославились не только благодаря белоснежным пляжам, голубой воде и черным кораллам. Здесь обитает один из самых необычных видов млекопитающий — плавающие свиньи. Увидеть их можно, отправившись на Пиг-бич.

Животные совсем не боятся людей и охотно идут на контакт как в воде, так и на суше.

Когда на остров приплывает лодка с туристами, ее тут же окружает небольшая стая заинтересованных в еде хрюшек. Правда, с недавних пор правила поведения туристов на острове изменились. Теперь местных обитателей можно только фотографировать, а вот кормить свиней категорически запрещено. Виной всему стали туристы, которые решили напоить свиней алкоголем, после чего семеро зверей погибли.

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В отличие от своих сухопутных собратьев, плавающие свиньи значительно милее и приятнее пахнут.

Аруба, Карибское море: фламинго

Любители похвастаться в социальных сетях красивыми фотографиями из путешествия оценят небольшой остров Аруба, расположенный неподалеку от Венесуэлы.

Здесь по пляжу ходят розовые фламинго.

Птицы настолько привыкли к туристам, что спокойно заходят вместе с ними в воду и едят из рук, поэтому делать фотографии можно до бесконечности. Есть только одно но: обитают фламинго не в парке, а на территории одного из частных отелей, расположенных на острове. Так что прежде чем отправляться за самыми необычными снимками в своей жизни, удостоверьтесь, есть ли свободные номера.

Альдабра, Сейшелы: морские черепахи бисса

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На Сейшелах черепахи встречаются настолько часто, что даже запечатлены на гербе республики. Сухопутных обитателей встретить довольно просто: они есть как в столице, так и в курортных зонах. Причем увидеть можно даже гигантских черепах, высота панциря некоторых особей и вовсе достигает 120 см.

А вот за необычным видом придется отправиться уже на Альдабру — аттол в Индийском океане площадью всего 155 кв. км.

Здесь обитают морские черепахи бисса, находящиеся под угрозой вымирания. Увидеть их можно только в воде, впрочем, они весьма заметны: длина тела составляет 60—90 см, а масса 45—55 кг.

Окуносима, Япония: кролики

Ощутить себя предводителем кроличьего царства можно, отправившись на небольшой остров во Внутреннем Японском море Окуносима. Здесь обитает около тысячи кроликов. Причем караулить их возле клетки вовсе не обязательно,

кролики сами бегают за туристами по улицам.

Выглядит это достаточно забавно: за неторопливо идущим туристом бежит группа из 40-50 пушистых зверей в надежде получить какое-нибудь угощение.

Благодаря местным обитателям, остров стал настолько популярным, что здесь появились площадка для палаточного лагеря, музей, рестораны, отели и прочие развлечения для комфортного туристического отдыха. Для безопасности кроликов даже появился закон, запрещающий приезжать на остров с кошкам и собаками.

Галапагосские острова: морские львы и морские игуаны

#galapagosislands#santacruz#chillout Публикация от Stephan Burghardt (@stephan895) Фев 25, 2018 в 5:24 PST

Архипелаг вулканического происхождения в Тихом океане прославился своими необычными обитателями. Кого здесь только не встретишь: олуши, фрегаты, альбатросы, слоновые черепахи, пингвины, нелетающие бакланы.

Больше всего внимание туристов привлекают морские львы и морские игуаны. Последние, например, обитают только на Галапагосских островах. Правда увидеть их не всегда возможно, большую часть времени львы проводят в воде. А вот не заметить морских львов на острове точно не получится: животные чувствуют себя полноправными хозяевами острова. Собравшись в небольшие группы, они спят на бетонных лестницах и уличных лавках.

Ицукусима, Япония: олени

Острова Ицукусима прославился благодаря большому количеству оленей, которые чувствуют себя абсолютно комфортно в городской местности.

Олени ведут себя здесь словно собаки: спят на земле возле фонарей, бегают по газонам, подбегают к туристам в надежде чем-нибудь полакомиться и даже позволяют себя погладить.

По словам путешественников, обитатели Ицукусима обладают очень живой мимикой, поэтому будьте готовы увидеть настоящее разочарование на морде животного, когда откажетесь его подкормить.

Пхи-Пхи-Дон, Таиланд: обезьяны

Одна из главных достопримечательностей острова Пхи-Пхи-Дон Monkey beach. Обычно туристам обещают увлекательную экскурсию, во время которой они смогут покормить обезьян бананами. На деле же все выглядит несколько иначе — обезьяны полноправные хозяева острова, поэтому и ведут они себя так, как им хочется.

Вы вполне можете остаться без шляпы, мобильного телефона и сумки, если животное заинтересует вами.

Отобрать добычу будет непросто, поэтому при посещении острова рекомендуем не брать с собой особенно ценные вещи.