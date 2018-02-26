Летающие дроны, отрезанные головы и щенки: все о миланской Неделе моды

Dolce&Gabbana

Dolce&Gabbana выпустили на подиум дроны с камерами, которые несли аксессуары к коллекции после выхода моделей — дизайнеры явно пытались привнести в шоу элемент хайпа, как часто пишут модные СМИ: «Технологии — это новый черный».

Tony Gentile/Reuters Dolce & Gabbana

Модели входили через двери, выглядевшие как райские врата — с ангелочками, облаками и прочим, — а над «воротами» светилась надпись «Преданность моде».

Были и знаменитые туфли с толстым каблуком, который является отдельным произведением искусства. Гостям показа запомнилась линия Fashion Sinner или «Модный грешник», она особенно удачно смотрелась после начальных церковных песнопений. Никакого оскорбления чувств верующих, ведь мода — это тоже религия.

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Versace

Показ открыла русская модель Наталья Водянова в глянцевом пальто винного цвета с огромной золотой пряжкой на поясе — это же Versace. Юбочные костюмы в клетку тартан, вероятно, были вдохновлены одеждой героини культового подросткового фильма «Бестолковые», то бишь коллекцией Dolce&Gabbana 1995 года.

Смелые цвета и фактуры можно назвать «визитной карточкой» бренда, если прибегать к клише.

Tony Gentile/Reuters Versace

На фоне многообразия палитры любопытно смотрелись береты, которые несли модели с одним подвязанным ухом. Что пыталась сказать этим Донателла Версаче — неясно, возможно одна из девушек потеряла сережку, и это сделали «фишкой» показа? Зато теперь страдающие отитом получили реалистичный шанс скрыть заболевание модным заявлением.

Tod's

Показ Tod's 23 февраля открыла Джиджи Хадид, со всех сторон вместо привычных для модели аплодисментов слышались вздохи умиления из-за маленького аксессуара у нее на руке.

Alessandro Garofalo/Reuters Tod's

Модель несла подмышкой щенка французского бульдога, также вместе с моделями по подиуму пронеслись щенки породы кинг-чарльз спаниель, акита и чихуахуа.

Собственно, больше ничего интересного не произошло.

Prada

В этом сезоне дизайнер Миучча Прада смогла установить контакт с миллениалами и не забыть о том, за что все любили ее бренд в расцвете сил. Есть еще порох — спорт-шик видоизменил ее логотип на сумках в сторону стилистики фильма «Назад в будущее», а модели в платьях кислотных тонов напомнили гостям, что Prada все еще заслуживает место в наших сердцах — хотя бы за непотопляемую жизнерадостность.

Alessandro Garofalo/Reuters Prada

Можно смело говорить, что неон снова в моде, становится тяжело, вспомнить какой тренд из бурлящих 80-х не возвысили на прошедшей неделе.

Moschino

Сложно представить чувства дизайнера, поставившего показ своего бренда через час после Gucci, давление ощутимо присутствовало перед шоу Moschino. Однако все прекрасно справились с задачей — марка, подарившая нам чехлы в виде упаковки картошки фри, выпустила моделей-инопланетянок из 60-х годов. Девушек покрасили в розовый, желтый, синий и зеленый цвета, сделали пышный начес под шляпки-таблетницы и выпустили на подиум.

Alessandro Garofalo/Reuters Moschino

Основной идеей показа стала конспирологическая теория, согласно которой Джон Кеннеди рассказал своей любовнице Мерилин Монро о том, что инопланетяне существуют и даже живут среди нас.

По этой легенде, Монро пыталась сообщить об этом властям, но ее заблаговременно ликвидировали. В роли Джекки О или Жаклин Кеннеди/Онассис выступила Кайя Гербер, а ее антиподом стала «Мэрилин» Джиджи Хадид в роскошном вечернем платье и аутентичном парике.

Fendi

Вентури Фенди, одна из дизайнеров марки, охарактеризовала новую коллекцию как «романтическую униформу для сильной и влиятельной женщины».

На подиуме действительно было что рассмотреть: логотип в виде двойной «F» украшал колготки, меховые куртки и клеенчатые пальто, а также сумки-багеты.

Tony Gentile/Reuters Fendi

Было что-то для всех, как и положено такому гиганту как Fendi: молодежи дали рассматривать Кайю Гербер в меховом свитшоте с лого ретро-спортивного стиля, который очевидно скопировали у Fila. Более зрелой публике продемонстрировали гордость марки — это как раз к фразе про сильную и влиятельную женщину.

Tommy Hilfiger

Долгожданное шоу TommyNow Drive состоялось в зале мира гонок «Формулы-1». Показ ожидаемо делала Джиджи Хадид вместе с другими популярными лицами индустрии: Лаки Блу Смитом, Винни Харлоу и Хейли Болдуин.

Центр подиума, который уместнее назвать трассой, уставили автомобильными шинами, с другой стороны стоял гоночный болид.

Tony Gentile/Reuters

Это шоу ознаменовало любовь дизайнера к автогонкам, для каждого итальянца это практически символ патриотизма. Гран-при Италии является старейшим этапом мирового чемпионата класса «Формула-1».

Gucci

После показа Gucci у модной тусовки создалось впечатление, что успех модных показов в 2018-м будут зависеть даже не от объем созданного шума, а от количества мемов, которые можно будет сделать после шоу. В своем последнем короткометражном фильме дизайнер Джорджо Армани не упомянул ни Алессандро Микеле лично, ни Gucci в частности, но явно имел бренд в виду, когда сказал: «Мода не может быть инструментом, с помощью которого о вас будут говорить СМИ. Мы должны волновать и будоражить не выходя за границы — это слишком просто.. То, что я показываю на подиуме - это то, что клиенты могут найти в магазинах».

Про одежду на показе все действительно подзабыли: вместо аксессуаров в руках моделей чередовались драконы, ящерицы и копии голов манекенщиков.

Tony Gentile/Reuters

Из-за сложнейшего грима в виде третьего глаза на лбу или на кистях рук многие не заметили тюрбаны на головах нескольких моделей. А вот канадский актер индийского происхождения Эван Джогиа заметил. В своем твиттере он написал, что тюрбан, или «дастар», могли бы надеть хотя бы на темнокожую модель, один из подписчиков актера прокомментировал: «Gucci достигли нового дна».

После шоу стало известно, что бренд пожертвовал полмиллиона долларов организаторам марша в поддержку контроля над огнестрельным оружием в США. Оказалось, что для руководства марки массовая стрельба в клубе Pulse в Орландо, штат Флорида, в июне 2016 года стала персональной трагедией — в числе 49 убитых оказался работник Gucci, еще один сотрудник пострадал. «Марш За Наши Жизни» планируют провести в Вашингтоне в марте.