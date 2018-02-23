«Может, он хочет у журналистов вызвать интерес»

Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР, в эфире телеканала «Дождь» сказал, что не обладает информацией о домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого к журналисткам парламентского пула. Политик заявил, что «ничего не слышал» об этой ситуации.

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«Первый раз слышу. Обязательно с ним [Слуцким] побеседую, узнаю. Но здесь надо смотреть цель. Может быть, он хочет у журналистов вызвать интерес к себе. Может быть, этим он хочет заставить: приходите, берите интервью», — прокомментировал телеканалу «Дождь» Жириновский.

На вопрос о том, считает ли он такое поведение приемлемым, Владимир Вольфович ответил: «Нет. Я вам говорю про цель поведения (…) Я не говорю, что это хорошо. Просто есть мотив. Я помню, в младших классах школы мы дергали девочек за косичку, чтобы она повернулась и посмотрела, другого пути не было у нас».

Обвинения в адрес Слуцкого посыпались после анонимных жалоб от журналисток. «На мои смс (с приглашением в эфир) он отвечал, что придет в студию, только если я с ним поужинаю. Когда он пришел на эфир, он пытался поцеловать меня в губы и потрогать за ягодицы», — рассказала продюсер телеканала. «Со мной этого не было, но

я слышала об этом неоднократно, это происходит не первый год, по словам моих коллег. Об этом знает вся Госдума»,

— пояснила корреспондент телеканала «Дождь».

Слуцкий, в свою очередь, вину отрицает. Он назвал заявления журналисток «бредом», предвыборной провокацией и добавил: «Пусть скажут мне. Забавно». Депутат считает, что «когда невозможно придраться по существу работы, появляются подобные провокации. Для «Дождя», впрочем, это обычная практика». Он заявил, что вел переговоры с парламентским пулом и факт домогательств никто не подтвердил, а также пригрозил телеканалу судебным иском. «Уверен, что руководство Государственной думы и нашей фракции разберется в ситуации и даст предельно жесткую оценку авторам этого поклепа», — написал парламентарий на своей странице в фейсбуке.

Игорь Лебедев, заместитель председателя Госдумы, написал в своем твиттере, что хочет выдвинуть вопрос о лишении аккредитации журналистов «Дождя» в Госдуме. «Считаю обвинения в домогательствах грубым нарушением этики, уголовного законодательства и оскорблением», — написал Лебедев в социальной сети.

В мировой практике нередки случаи, когда парламентариев и даже министров обвиняют в сексуальных домогательствах, и, как правило, они заявляют, что либо не помнят, что такое было, либо их не так поняли. В США, помимо Дональда Трампа, о приставаниях которого рассказали уже 19 женщин, в неподобающем поведении относительно женщин и реже мужчин уличили за последний год целый ряд высокопоставленных членов Демократической и Республиканской партий.

Среди обвиненных в домогательствах — республиканец Рой Мур, баллотировавшийся в прошлом году в сенат от штата Алабама и проигравший выборы после обвинений в сексуальных домогательствах, последовавших со стороны четырех женщин.

Несмотря на то, что многие коллеги по партии посоветовали ему снять свою кандидатуру, Мур продолжал бороться за кресло сенатора и отрицал обвинения.

В непристойном поведении были обвинены также сенатор от Миннесоты Эл Франкен, член Палаты представителей демократ Стив Либсок, демократический представитель от штата Колорадо Пол Розенталь, конгрессмен Дэн Шен, сенатор от Калифорнии Тони Мендоза и многие другие. Никто из них факт приставаний не признает.

А вот в Великобритании скандал, связанный с сексуальными домогательствами в ноябре прошлого года, стоил карьеры министру обороны страны Майклу Фэллону. Ему пришлось с позором уйти в отставку из-за эпизода, случившегося в 2002 году, когда на конференции консервативной партии он положил руку на колено журналистке Джулии Хартли-Брюэр. После того, как в 2017 году женщина рассказала об этим в радиоэфире, не называя имя Фэллона, личность политика установил таблоид Sun. В результате Майкл Фэллон сложил с себя полномочия министра обороны.

В ноябре же в сексуальных домогательствах был обвинен и другой член британского правительства — заместитель премьер-министра Дэмиен Грин. Однако тот факт, что он клал руку на колено активистке консервативной партии Кейт Малтби, Грин отрицает. Между тем, растущее число обвинений в адрес британских политиков обеспокоило уже и Терезу Мэй, которая в конце прошлого года призвала расследовать все имевшие место случаи.