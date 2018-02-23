Паника на Уолл-стрит: твит Кайли Дженнер похоронил Snapchat

Вчера звезда реалити-шоу и бизнесвумен из клана Кардашьян Кайли Дженнер опубликовала твит, в котором спросила своих читателей, пользуются ли они приложением Snapchat: «Таак все остальные тоже уже не открывают Snapchat? Или это только я... Ох, это так грустно». Кайли даже не представляла, насколько грустным окажется ее твит для работников компании Snap — Дженнер была одним из главных лидеров мнений приложения, куда раньше выкладывала обзоры косметики, свои наряды, выходы в свет и свою еду. Теперь звезда полностью перешла на использование инстаграма, как и большинство бывших пользователей Snapchat.

Оказалось, что большая часть 24,5 миллионов подписчиков в твиттере солидарны со своим кумиром.

Твит вызвал панику на Уолл Стрит — стоимость акций материнской компании Snapchat упала на 6,1% в четверг, сократив ее рыночную стоимость на 1,3 млрд долларов, сообщил Bloomberg.

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Следом за твитом Дженнер в официальном аккаунте косметической компании Maybelline New York опубликовали вопрос, стоит ли компании оставаться на платформе Snapchat. Бренд, которым владеет холдинг L'Oreal Paris, заявил, что просмотры в Snapchat резко сократились, но он все еще хочет оставаться на связи со своими подписчиками.

Сильное снижение популярности приложения в последнее время связано с его обновлением. Пользователи отмечали, что Snap стало неудобно пользоваться из-за внесенных изменений, а один миллион человек даже подписал петицию, где требовал вернуть старую версию приложения.

После закрытия биржи акции Snapchat вернулись к цене в 17 долларов, по которой они продавались, когда компания разместилась на фондовом рынке.

Главным конкурентом Snapchat стал Instagram, принадлежащий корпорации Facebook. Большой ущерб доходам нанес переход знаменитостей именно на эту платформу. Неожиданная атака со стороны мисс Дженнер — последнее, что нужно руководству компании в то время, как инвесторы уже беспокоятся.

В апреле 2017 года акции Snap Inc. упали на 1,2% после того, как руководство Instagram заявило, что более 200 миллионов человек в день используют функцию «историй», которая ранее была разработкой Snapchat. Теперь Instagram позволяет пользователям и предприятиям публиковать множество фотографий и видео, которые исчезают через 24 часа, так же как у Snapchat.

Количество ежедневно активных пользователей функции историй в Instagram к апрелю 2017 увеличились на 33% с начала года.

Летом 2017 года Instagram выпустил еще одну функцию, позаимствованную у Snapchat — приложение «научили» определять лица и приставлять к ним собачьи уши, сердечки и прочую виртуальную атрибутику.

Главный стратегический директор и руководитель исследования технологического сектора в GBH Insights Дэниэл Ивз дал комментарий порталу CNN. «Мы думаем, что это чрезмерная реакция, так как на Уолл-Стрит очень чувствительно отнеслись к новому дизайну приложения. С примерно 25 миллионами подписчиков [Дженнер] имеет большое влияние, которое вызывает рефлекторную реакцию на рынке», — заявил Ивз.

Также он отметил, что Snap предпринимает правильные стратегические шаги, но должен хорошо управлять процессом. Ранее на этой неделе Snapchat ответил на петицию на сайте change.org: «Мы слышим вас и ценим, что вы нашли время, чтобы сообщить нам о своих чувствах. Мы понимаем, что обновленный Snapchat стал дискомфортным для многих».

Пока приложение подвергается критике, исполнительный директор компании Snap Inc Эван Шпигель может стать одним из самых высокооплачиваемых руководителей в США. После IPO (первичного публичного размещения) компании в марте прошлого года Шпигель получил грант на сумму 636,6 млн долларов, который будет выплачиваться до 2020 года.