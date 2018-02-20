Поцелуи в лифте: Трампа снова обвинили в домогательствах

Рейчел Крукс на протяжении 10 лет скрывала этот инцидент, и два года назад она впервые решилась высказаться. Она написала электронное письмо в New York Times за несколько месяцев до выборов в 2016 году, однако тогда эта история не была предана огласке.

Затем она повторила свою историю на пресс-конференции, организованной адвокатом по правам женщин Глорией Оллред. Несмотря на эту и другие подобные истории, ничего не изменилось.

Обвинения выдвинули 19 женщин, среди которых были журналистки, модели, телеведущие и даже инструктор по йоге. Однако Дональд Трамп опровергал все заявления, и этот скандал не помешал ему одержать победу в выборах. В своем твиттере он заявлял, что «никто не уважает женщин больше», чем он.

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В результате, Рейчел была разочарована не только в избранном президенте, но и во всей стране, поскольку этот инцидент характеризует «не только нравственность главы государства, но и характер народа, который голосовал за него».

В конце 2017 года Крукс согласилась присоединиться к нескольким обвинителям для телевизионных интервью и пресс-конференций в Нью-Йорке, после чего на нее посыпались гневные комментарии в социальных сетях. Ее открыто обвиняли в наглой лжи, попытках заработать денег или прославиться. Но женщина решила предпринять еще одну попытку заявить о себе, дав интервью одному из самых авторитетных изданий США, Washington Post.

Ранее, в январе, именно в нем появились скандальные разоблачения в отношении адвоката президента США Майкла Коэна и самого Дональда Трампа — Washington Post рассказали, что в 2016 году порноактриса Стеффани Клиффорд, выступающая под псевдонимом Сторми Дэниэлс, получила от адвоката Трампа $130 тыс. за молчание об их связи в 2006 году. С тех пор в СМИ появилась целая череда обвинений и опровержений. 19 февраля появились новые.

Рейчел Крукс было 22 года, Дональду Трампу — 59.

Предполагаемое домогательство произошло на 24-м этаже Trump Tower.

«Он схватил меня за руку и держал на месте, пока лифт не поднял его наверх», — прокомментировала она изданию.

«Он начал целовать меня в одну щеку, а затем в другую. Он разговаривал со мной между поцелуями, спрашивал, откуда я, и не хочу ли быть моделью. Он не отпускал мою руку, а затем принялся целовать меня в губы», — рассказала Крукс. Также она призналась в том, что Трамп был вторым человеком, который когда-либо ее целовал.

По неизвестным причинам записи с камер раздобыть не удалось. Доказательствами произошедшего могут служить лишь завуалированные sms-сообщения от Рейчел своей сестре и матери в тот день, где говорится о «странном инциденте с мистером Трампом» и о том, что ей «воспользовались».

Также издание Washington Post упоминает о разговоре между Трампом и радиоведущим канала NBC Билли Бушем, записанном в передаче «Access Hollywood» в конце 2005 года, за несколько месяцев до того, как президент предположительно приставал к Крукс у лифта: «Знаете, меня привлекают красивые женщины.

Я просто начинаю целовать их. Это как магнит. Просто поцелуй. Я даже не дожидаюсь согласия. И когда вы звезда, они сами позволяют вам так делать. И ты можешь делать все, что угодно».

Президент США опроверг опубликованный в Washington Post рассказ Рейчел о предполагаемой связи с ним. Об этом он написал в своем аккаунте в твиттере. «Женщина, которую я не знаю и, насколько мне известно, никогда не встречал, находится на обложке распространяющего фейковые новости Washington Post. Говорится, что я поцеловал ее в холле Trump Tower. Никогда такого не было! Кто бы стал так себя вести в публичном месте...», — написал Трамп.

Несмотря на то, что Трамп все отрицает, Крукс утверждает, что она продолжит делиться своей историей, чтобы высказаться против «характера» президента, отвергнув идею судебного процесса.

«Я знаю, что существует множество более жестоких случаев сексуальных домогательств, но разве этот инцидент не говорит о его нравах? — сказала Крукс. — Мне не нужны деньги. Мне не нужен иск. Я просто хочу, чтобы люди меня слышали. Сколько еще женщин должны заявить о харрасменте, чтобы добиться результата?»