Музыка громче, платья короче: как менялись костюмы фигуристов

Уже после того, как платье подвело французскую фигуристку, стало ясно, что несмотря на то, что оно очень красиво, костюм оказался совершенно непродуманным: в таком наряде можно ходить по подиуму, но не активно двигаться, поскольку лиф платья держался на одной бретельке, закрепленной вокруг шеи. Между тем, история костюма для фигурного катания показывает: наряды должны быть не только красивыми, но и удобными. И даже всемирно известные дизайнеры, прикладывавшие руку к созданию нарядов для соревнований, должны были учитывать это.

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Фигурное катание появилось, как только полозья у коньков начали изготавливать из железа, оставив непрактичные детали из костей в прошлом. Это позволило двигаться на льду не только по прямой, а также соревноваться в мастерстве демонстрировать изящные фигуры и даже прыжки. Мода на костюмы для фигурного катания появилась практически сразу. Первоначально такое развлечение было доступно лишь тем, кто жил в достатке, и обеспеченные дамы стали заложницами громоздких утепленных платьев и вычурных головных уборов. Безусловно, главной функцией костюма была защита от холода, но пышные юбки и роскошную вышивку никто не отменял.

Bundesarchiv/Wikimedia Commons Беатрикс Логран — американская фигуристка (1900-1975)

Однако к концу XIX века, когда стали проводиться официальные соревнования, юбки для фигурного катания стали легче и свободнее: так было проще двигаться.

К 20 годам XX века платья длиной выше щиколотки перестали вызывать культурный обморок, поэтому стало приемлемым кататься на коньках в шерстяной (и по-прежнему невыносимо тяжелой) юбке чуть ниже колен, а на смену шубам и дубленкам пришли теплые свитеры. Модная реформа затронула и мужчин. Брюки для фигурного катания стали шире и укоротились. К слову, сегодня похожие укороченные брюки-клеш мы уже не первый год наблюдаем на всех уличных модницах.

Настоящую революцию в истории костюмов для фигурного катания произвела норвежская фигуристка Соня Хени, выступившая на зимних Олимпийских играх 1936 года в Гармиш-Партенкирхене, Германия, в коротком платье. Стало понятно, что нет ничего страшного в длине выше колен, и фигуристки всего мира получили право наслаждаться более элегантными и легкими нарядами из сатина в сочетании с нейлоновыми чулками. Благодаря ей также вошли в моду белые коньки.

Яковлев Александр/ТАСС Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, 1988 год. Чемпионат мира по фигурному катанию в Будапеште

Дефицит тканей во время Второй мировой войны, конечно, приостановил разнообразие фасонов и цветов, костюмы нередко шили своими руками из подручных средств. Но некоторое время спустя, возможностей реализовать свои дизайнерские идеи стало еще больше, и в 50-х в моду вошли светлые платья и расклешенные юбки, которые очень эффектно смотрелись в прыжке. Негласным требованием для мужчин стали черные или темно-синие длинные брюки и свитер, но фигуристы имели возможность выделиться с помощью аксессуаров: ремней, шарфов и головных уборов. Однако на некоторые катки по-прежнему не пускали без пальто.

К 60-м годам спортивные элементы становятся все более сложными для выполнения, что требует еще большей легкости свободы движений. На помощь приходят синтетические ткани (из них для фигуристов начинают изготавливать эластичные смокинги), спандекс и шифон, вместо кисточек и бахромы появляются более практичные кристаллы и ламе — вышивка из металлизированных нитей.

Одним из самых запоминающихся стал костюм Пегги Флеминг, сшитый ее матерью для Олимпийских игр 1968 года, которые проходили во французском Гренобле.

Неизвестно, повлияло ли сочетание лаконичного фасона с ярким салатовым цветом на победу, но мода на бунтарские цвета с этого момента прочно поселилась в фигурном катании.

peggyfleming.com Пегги Флеминг (США) на Олимпийских играх в Гренобле, 1968 год

Относительно фасона по-прежнему доминирует длинный рукав, но начинает распространяться глубокое декольте. С появлением лайкры в моду входят детали из прозрачной сетки, которые создают иллюзию, будто некоторые части тела обнажены, не лишая при этом костюм надежности, прочности и удобства. На 80-е пришелся пик самых «театральных» и безумных костюмов, поскольку бытовало мнение, что необычный костюм влияет на очки в соревнованиях. В ход шло все: кислотные цвета, тафта, шифоновые детали, стразы, бисер, перья; лед к концу выступлений был усыпан блестками. Официальные ограничения в дресс-коде для фигуристов появились лишь в 1988 году после скандального наряда Катарины Витт, выступившей на Олимпийских играх в Калгари в боди. Правилами стало запрещено оголять бедра, ягодицы и зону между грудью и животом, но украшений запреты не коснулись. Однако, в 2003 году и это правило убрали.

В 90-х бунтарские костюмы начинают надоедать, поэтому на первый план выходит роскошь. Инкрустация горным хрусталем, детализированная вышивка, кружева ручной работы — костюмы для фигурного катания становятся произведениями искусства. При этом они перестают быть такими вычурными: за работу берутся именитые дизайнеры. Одни из лучших примеров — поражающие своей элегантностью наряды Нэнси Керриган от Веры Ванг или Сурии Бонали от Кристиана Лакруа.

Massimo Sambucetti/AP Катарина Витт (Германия) на Олимпийских играх в Калгари, 1988 год

Самодельные костюмы становятся нонсенсом, появляются не просто дизайнеры, а специальные разработчики костюмов для фигурного катания, призванные учесть все его технические характеристики и комфорт.

К XXI веку этот вид спорта достигает таких высот, что дизайнерам приходится искать более безопасные способы выделиться. «Если сломается хоть один ремешок или разойдется бисерная вышивка при одном неверном движении — Олимпиада для спортсмена закончится. Вот, насколько это серьезно. Это настоящий кошмар!» - призналась Вера Ванг the People. А вот формальные ограничения сведены к минимуму: Международный союз фигурного катания описывает правильный костюм как «скромный, достойный и подходящими для спортивной, а не модной конкуренции» и «без эффекта чрезмерной наготы». Что касается мужчин, брюки для фигуриста должны быть все-таки брюками, а не колготками, и рукав — длинным.