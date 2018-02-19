Хорошо до ужаса: как пугают трусливых туристов

Отдохнуть свысока

Чуть меньше месяца назад на одном из самых молодых курортов Бали – Улувату – открылся отель, предлагающий гостям, помимо стандартного спектра услуг (тренажерного зала, кинотеатра, SPA-процедур, ресторанов и баров), захватывающий вид на Индийский океан. Казалось бы, что тут необычного? А то, что видом можно будет наслаждаться из бассейна, расположенного на краю скалы высотой в 150 м. При этом он сконструирован таким образом, что создается ощущения парения над пропастью. Впрочем, посмотреть на Улувату действительно есть, на что: удивительная природа, панорамы океана и крутых скал. Плюс любители экстрима смогут полюбоваться древним храмом и понаблюдать за прибывшими поймать волну серферами.

Реклама

Это не единственное место для любителей посмотреть на мир с высоты птичьего полета, испытать острые ощущения, при этом оставаясь в полной безопасности.

Depositphotos

Один из отелей в Сингапуре также готов предоставить своим гостям смотровую площадку, сад и много чего другого – и все это на высоте 200 метров. Три башни и огромная терраса, где расположены кафе, бутики, даже театры и ледовые катки. Это и отдых премиум-класса, и отличная возможность увидеть как на ладони весь город и его окрестности. Отдельного упоминания заслуживает бассейн на 57 этаже отеля. Наверняка многие видели его на фотографиях и даже сочли его опасным: не видно ни бортиков, ни каких-либо дополнительных сооружений для страховки. Но отдыхающих от края крыши отделяет несколько метров, а чтобы никто не беспокоился о безопасности, в этой зоне предусмотрены заграждения из сетки.

Примерно с той же высоты туристы, любящие экзотику, могут полюбоваться видами природы, в том числе, долиной инков, в одном перуанском отеле, три номера которого представляют собой подвешенные на скалах Анд прозрачные капсулы. Внутри каждой – четыре кровати, столовая и ванная комната с экотуалетом. Одна капсула способна вместить до восьми человек. Энергия для освещения этих необычных номеров поступает от солнечных батарей, так что комфортный отдых постояльцам гарантирован. Также подвесные капсулы оборудованы системой вентиляции. А чтобы попасть туда, нужно либо подняться по горной тропе, естественно, в альпинистском снаряжении, либо воспользоваться канатной дорогой.

Лицом к лицу с опасностью

Для приверженцев классического отдыха, но нестандартных развлечений придумано немало вариантов. Тем, кто хочет пощекотать себе нервы, австралийский парк Crocosaurus Cove предлагает практически лицом к лицу встретиться с одними из опаснейших хищников планеты – гребнистыми крокодилами, длина которых достигает шести метров. Единственное, что отделяет смельчаков от смертельно опасных рептилий, – прочное акриловое стекло толщиной 4 сантиметра, что, впрочем, не умаляет ощущения того, что крокодил может легко атаковать.

Crocosaurus Cove Darwin/Facebook.com

Похожее развлечение, которое получило название кейдж-дайвинга (погружение в клетках в океан, прямиком к акулам), популярно у берегов США, Мексики, Австралии и ЮАР. В стандартный пакет для любителей острых ощущений входит разрешение на свидание с хищникамс, гидрокостюм, питание и трансфер. Чтобы встреча с монстрами глубин прошла максимально безопасно, следует внимательно отнестись к выбору агенства, а также соблюдать правила предосторожности. Хотя клетка для многих – уже залог безопасности.

А некоторые не прочь поплавать с акулами и без нее, например, рядом с одной из самых популярных точек для дайвинга в Южной Африке – Кейп-Пойнтом.

Детские игры для взрослых

Если вы думаете, что аттракционы – это только детей, то напрасно: одно из мест, которое точно не оставит равнодушными любителей пощекотать себе нервы, – башня отеля-казино в Лас-Вегасе. К услугам посетителей сразу несколько аттракционов: всем известный «Биг-Бен» или «Свободное падение», только поднятое на новый уровень: высота, с которой смельчаки будут «срываться» вниз – 350 метров, а скорость составит более 70 км/ч. Если наскучит, можно прокатиться на карусели «Безумие», висящей над бездной на высоте почти 300 метров и вращающейся со скоростью 65 км/с. Дополнительным стимулом выбрать именно это развлечение является то, что во время вращения сидения наклоняются горизонтально.

Depositphotos

И да, советуют не завтракать плотно перед катанием.

А специально для тех, кто предпочитает водные аттракционы, но скучает в обычных аквапарках, в Бразилии построили самую высокую водную горку в мире Insano, попавшую в книгу рекордов Гиннеса. Высотой она примерно с 14-этажный дом, а спуск с нее займёт всего несколько секунд благодаря нереальной скорости – 105 км/ч.