Нидерланды: работа работой, а обед — по расписанию

Мы сидим в Амстердаме в кафе прямо напротив домика Петра Первого, которому в свое время довелось пожить в Голландии и привезти из своих заграничных путешествий на родину не мало новшеств. По стечению обстоятельств, моя квартира находится прямо напротив того места на одноименной улице «Czaar Peterstraat». Каждый раз, проезжая мимо, как и принято в Голландии, на велосипеде,

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я представляю себе, как легендарный император работал, строил корабли и планы по модернизации российского флота, именно на этом самом месте.

Мы в кафе, на столе горячий чай, за окном идет снег, нечастый гость в стране сильных ветров и дождей крупного и мелкого «помола», вечер пятницы – хороший повод встретиться с моей новой знакомой, русской девочкой, которая только два месяца назад переехала в Голландию и начала потихоньку осваиваться. Я с удовольствием согласилась рассказать ей о культуре и особенностях поведения голландцев на работе.

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С чего начинается утро

Особенность номер один: «чашечка кофе — и пусть весь мир подождет». Ни один рабочий день голландца не начинается без чашки черного, подчеркну, именно черного кофе. Пьют его тут в любое время суток, но утром это обязательный ритуал.

Стоит заметить, что начаться распитие этого «горячительного» напитка может еще до того, как вы прибудете в офис. Особо нетерпеливые могут быть замечены со стаканчиком ароматного по дороге на работу, при этом они активно крутят педали своего велосипеда. В одной руке кофе, а в другой — нет, не угадали — совсем не руль, а наспех сколоченный бутерброд с сыром. Признаюсь честно, этому трюку я все еще учусь.

Также, направляясь с утра на работу, вы можете наблюдать, как рабочий выкладывает темно-красным кирпичом тротуар, а рядом тут же на дороге будет стоять его первый, но, разумеется, далеко не последний пластиковый стаканчик с кофе.

В общем, если вы не кофеман то, по крайней мере, сможете насладиться короткими перерывами на работе, в то время как Ваши голладские коллеги будут в очередной раз кофеманить.

Дресс-код? Нет, не слышали!

Особенность номер два: вот вы, уважаемый читатель, в каком виде предпочитаете являться на работу? Конечно, скажут некоторые, это зависит от работы, занимаемой должности, компании, ну и, в конце концов, от дня недели. Не могу не согласиться. В то же самое время существуют общие правила этикета. Однако среднестатистической россиянке, жительнице мегаполиса, может показаться странным выйти на работу с мокрой головой сразу после душа. Голландка же так не сочтет. Сами посудите: зачем фен, когда волосы могут чуть высохнуть за те 15-20 минут, пока вы с ветерком едете на велосипеде на работу. Экономия времени и сил, не правда ли?

Ну а если учитывать те самые местные дожди различного «помола», то и вовсе пустое это — дело сушить голову!

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Стоит также обозначить совершенно расслабленный стиль в одежде сотрудников некоторых компаний. Джинсы и толстовки, футболки и худи, шорты и шлепанцы лето – приемлемо все. При этом ваш начальник, мужчина, будет чувствовать себя совершенно непринужденно на рабочем месте в свитере неонового цвета или ярких носочках c уточками. И не удивляйтесь, если, как и я, увидите коллегу, прогуливающегося по офису в одних носках или плюшевых домашних тапочках – главное, чтобы каждый чувствовал себя здесь максимально комфортно.

Время обеда — побольше хлеба

Особенность номер три: «работа работой, а обед по расписанию». Понятное дело, что в одних компаниях имеются столовые, в других сотрудники ходят на ланч в местные кафе и фудкорты, в третьих предпочитают приносить еду с собой из дома.

Однако если комплексный обед не обеспечен, мы все равно стараемся есть хотя бы одно полноценное и, желательно, горячее блюдо. А уж супчик отведать, как учили мамы – это обязательно. Среднестатистический же голландец всем блюдам на обед предпочтет — нет, не селедку c луком и даже не стампот, а хлеб со стаканом молока, либо так называемого «карнемелк», напитка наподобие жидкого кефира.

Мой менеджер, несмотря на богатое разнообразие еды в нашей замечательной столовой, садился за стол с подносом самой разнообразной сдобы: белой булкой с родным сердцу голландца сыром, кусочком ржаного хлеба, сдобренного майонезом и покрошенным сверху варенным яйцом, румяным тостом, заботливо намазанным маслом и усыпанным шоколадной или сладкой разноцветной крошкой «Хагелслах» (еще одно традиционное голландское лакомство), наконец, просто местным сахарным хлебом.

Такому хлебному разнообразию может позавидовать любой француз.

Это считается здоровым обедом. Как сказал мой менеджер-голландец, сегодня у него был разгрузочный день, и это без шуток.

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Работа окончена — все свободны

Особенность номер четыре: «делу время, а потехе часа маловато будет». В России зачастую у многих офисных сотрудников рабочий день не ограничивается стандартными восемью часами. Люди остаются на работе допоздна, вне зависимости от того, во сколько они пришли и в какой отрасли работают.

Моя сестра, живя в России, рассказывала мне, как частенько приезжала на работу в 7 утра, а уезжать ей приходилось на такси, так как ни один общественный транспорт к тому времени уже не ходил.

В Голландии же совершенно не обязательно оставаться на рабочем месте, как говорится, до победного конца, пока не уйдет начальство, как это делают, например, в той же самой Японии или Америке.

Здесь, как, впрочем, и в большинстве западноевропейских стран, личное время представляет собой наивысшую ценность для современного человека. Приведу простой пример, в моей компании уборка рабочих помещений начинается уже в полшестого вечера, а телефоны автоматически отключаются ровно в момент, когда стрелка часов достигнет заветной цифры шесть. Если даже и берут здесь сверхурочные, то любой уважающий себя голландец предпочтет компенсировать это время в счет отпуска, нежели получить лишнее евро к зарплате.

Есть, конечно, исключения из правил, но в целом не удивляйтесь, если сроки по сдаче отчета за квартал поджимают, а коллеги с веселым настроением будут расходиться по домам ровно через тридцать секунд после официального завершения рабочего дня.

Полезные контракты

Помимо культурных особенностей хочется также вкратце рассказать о таких практичных вещах, как, например, контракт, больничный, отпуск и праздничные дни.

Контракты здесь делятся на временные и постоянные. Обычно начинают с первого варианта. При этом временный контракт может быть продлен только определенное количество раз. Далее вступают в силу установленные законом случаи, когда временный контракт автоматически становится постоянным. Так, например, после двух временных контрактов работодатель либо прощается с вами, либо обязан будет подписать постоянный контракт.

Как временный, так и постоянный контракт не могут быть неожиданно прерваны. Срок, за который работодатель должен официально предупредить о расторжении контракта, как правило, составляет один месяц.

Что касается больничного, если вы простудились, то совсем не обязательно сразу же бежать к врачу, чтобы получить справку о больничном. Вообще, тема больниц и медицинского страхования в Голландии — это особая тема, которая достойна отдельной статьи. В данном случае вам надо всего лишь сразу же оповестить менеджера о том, что вы сегодня себя плохо чувствуете и предпочтете остаться дома. Однако учтите, что такие краткосрочные больничные ограничены и не будут оплачиваться. Конечно, если ваша болезнь затянулась и длится дольше 2-3 дней, стоит обратиться к врачу.

Как насчет отпуска? По закону вы имеете право на 20 дней отпуска за год — и это минимум.

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Например, у меня этот срок составляет 25 дней. При этом взять отпуск вы можете в любое удобное, заранее договорившись с менеджером, если иное не прописано в контракте. Если вы не используете все дни отпуска за год, то они перейдут на следующий и так далее. Сроки истечения таких дней за каждый год должны быть указаны.

Последнее, что хотелось бы отметить, это разница в том, как не работают или работают здесь в праздничные дни.

Во-первых, таких дней в Голландии будет на порядок меньше, чем в России, учитывая хотя бы бесконечные новогодние праздники. Выходной вам будет дан только один — 1 января. Во-вторых, переносить праздник, если он выпал на субботу или воскресенье, никто, увы, не будет. Особенное разочарование постигнет русских женщин или всех любителей 8 марта. Здесь его вообще не признают и не будут праздновать, если только он не придется на день рождения, например, вашего возлюбленного.

Но есть и хорошие новости. Дополнительно погулять предоставится возможность в конце апреля на так называемый «день короля», который традиционно празднуется здесь 27 апреля.

Подводя итоги, можно сказать, что если бы Петр Первый жил и работал в современной Голландии, то не исключено, что лет так через десять в России традиционно пили бы черный кофе вместо чая с лимоном, не заморачивались бы по поводу дресc-кода, в разгрузочный день и не только обедали исключительно хлебом, и, в конце концов, были бы предельно пунктуальны не только по приходу, но и по уходу с работы.