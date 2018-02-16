Карнавал и блины: как отмечают Масленицу в Европе

С тех пор, как на Руси было принято христианство, Масленицу стали праздновать за неделю до начала Великого поста. А вот на Западе прощание со скоромными продуктами называется карнавалом. Это понятие произошло от латинского выражения «carne levare», означавшего прощание с мясом, и изначально обозначало именно гуляния накануне поста, а потом стало ассоциироваться с любыми костюмированными праздниками.

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У Масленицы появилось множество вариаций, но смысл везде один: прогнать злых духов, а также вдоволь наесться и навеселиться перед тем, как столкнуться с суровыми ограничениями в течение сорокодневного поста.

Во всей Европе распространено такое понятие, как Mardi Gras — «жирный вторник». Где-то это не вторник, а четверг, а где-то первый день Масленицы носит другое название.

В разных странах люди придумали себе разные традиционные праздничные блюда, но остались едины в том, что голодным с карнавала уйти невозможно.

Главным угощением на празднике во Франции является торт в виде бублика, покрытый глазурью в цвета праздника — фиолетовый, зеленый и желтый. Внутри торта запекается маленькая фигурка, и тот, кому она попадается, покупает следующий торт и всех угощает.

В Польше и Литве в этот день едят пончики с вареньем. В Северной Европе распространено угощение под названием «сельма» — это сладкие булочки, наполненные взбитыми сливками или миндальной пастой. У каждой страны есть своя вариация, например, добавление апельсиновой цедры, кардамона или джема.

Еще одна единая северная традиция — сытный гороховый суп. Здесь его ели еще в XIII веке по четвергам, чтобы легче перенести «голодную» пятницу. В некоторых странах, таких, как Греция и Исландия, больше всего распространены мясные угощения.

Самыми первыми отмечают Масленицу в Германии. Карнавал начинается 11 числа 11 месяца в 11 часов и 11 минут. На улицах городов расставляют причудливых чучел и начинается почти четыре месяца беззаботных гуляний (но работу, конечно же, никто не отменял). Пьют пиво и веселятся здесь, конечно, круглый год, но считается, что в «масленичные» дни можно позволить себе отдыхать побольше. Основные гуляния приходится на традиционную неделю перед Великим постом. Каждый день масленичной недели так же, как и у нас, имеет свои названия. Пятница у них — «копченая», воскресенье — «тюльпанное», а кульминация праздника приходится на «розовый» понедельник.

На улицу выезжает «поезд» из украшенных автобусов, тракторов и снегоуборочных машин, из которых люди в карнавальных костюмах подбрасывают сладости и мелкие игрушки.

Наряженные дети бегают по улице, собирая килограммами угощения с тротуаров. Взрослые тоже наряжаются и приходят на праздник с большими сумками: всюду раздают яркую канцелярию, цветочные луковицы и даже ножи для открывания пива. Если вы появитесь в разгар праздника в галстуке, останетесь без него: на карнавале каждая женщина имеет право отрезать «непраздничный» аксессуар у любого прохожего. В завершение карнавала сжигаются чучела, а горожане расходятся друг к другу в гости пить чай с раздобытыми конфетами, которых иногда набирается по несколько килограммов.

В Нидерландах начало карнавального сезона тоже по традиции начинается 11 ноября, однако отмечать праздник принято, как и в большинстве стран, в феврале-марте. Некоторые предприятия уходят на выходные на всю неделю, а в школах полным ходом идет подготовка к весне: дети делают украшения для праздника, а также проходит конкурс на выбор принца и принцессы карнавала. Главное в голландской масленице — это карнавальный танец: на площадях проходят флешмобы и выступления танцевальных коллективов с праздничными номерами.

Горожане надевают маски или красят лица — чтобы примерить на себя другую личность, ты должен в первую очередь как следует замаскировать лицо.

Не обходится и без традиционных языческих атрибутов: например, можно услышать жужжащий звук горшка «fokepot», который, вероятно ранее служил для отпугивания злых духов, а сейчас под него поют карнавальные песни, чтобы получить сладости. Угощают, кстати, сахарными булочками, но есть их стоит осторожно: внутри них могут попасться монеты или жетоны, которые можно потратить в местных аттракционах.

Cathal McNaughton/Reuters Герцогиня Кембриджская во время визита в Белфаст на Масленицу, 2011 год

Великобритания тоже отличилась собственными масленичными традициями. Причем связаны они с поеданием блинов. По легенде в 1445 году домохозяйка из города Олни настолько увлеклась приготовлением блинов, что опомнилась, лишь услышав звон колоколов. Она выбежала из дома со сковородой, подкидывая блин, чтобы он не подгорел. Так родилась идея проводить «блинные гонки»: каждый год женщины в фартуке совершают забег со сковородой на 415 ярдов (около 380 метров), обязательно подкидывая блин на старте и финише.

Свой обычай для противоположного пола есть в Вестминстерской школе: над пятиметровой поверхностью подбрасывают огромный блин, а юноши расхватывают его на кусочки. Побеждает тот, кто успевает отхватить самый большой. А в маленьких городках, где все друг друга знают, сохранилась традиция ходить к соседям и угощаться блинами, конфетами и апельсинами.