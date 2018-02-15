КНДР под властью женщины: чего ждать от Ким Ё Чжон

На открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхан из Северной Кореи прибыла делегация в составе 22 человек. По словам лидера КНДР Ким Чен Ына, подобный визит сделан с целью «оживить теплый климат примирения и диалога» между Севером и Югом. Однако заинтересовал СМИ не столько сам визит, сколько человек, возглавивший делегацию — младшая сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон.

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На протяжении длительного времени личность Ким оставалась загадкой. Впрочем, информации о ней и сейчас достаточно мало. В свои 30 хрупкая миниатюрная женщина — начальник отдела агитации и пропаганды Центрального комитета Трудовой партии КНДР, правая рука Ким Чен Ына и самая влиятельная женщина Северной Кореи. Создает интригу и тот факт, что

Ким запрещены поездки в США — она находится в «черном списке» из-за обвинения в «тяжелых нарушениях прав человека».

Damir Sagolj/Reuters

Кто она?

Ким – младшая из троих детей покойных Ким Чен Ира и его супруги Ко Ен Хи. Вместе с братьями она жила в условиях «социальной и эмоциональной изоляции» под пристальным вниманием телохранителей и слуг. В семье существовала традиция: на день рождения и другие семейные праздники дети, чтобы приветствовать отца, надевали униформу Корейской народной армии.

В 1996 году вместе с Ким Чен Ыном Ким переехала в Берн в Швейцарии, чтобы учиться в школе. По одной из версий, именно в этот период дети бывшего генсека ЦК ТПК особенно сблизились. В личных архивах их одноклассников сохранились видеозаписи, на которых дети покойного северокорейского лидера вместе играют в школьном концерте. Интересно, что

в школе Ким Ё Чжон училась под именем Ким Ен Сун.

Даже находясь за рубежом, Ким по-прежнему находилась под пристальным контролем: вместе с братом девочка жила в частном доме заместителя руководителя Центрального комитета Трудовой партии КНДР, в окружении охранников и прислуги, сообщает издание North Korea Leadership Watch.

Reuters

Чтобы компенсировать социальную изоляцию, отец отправлял в Швейцарию к детям артистов, которые на родине развлекали представителей власти. Несмотря на расстояние, родители, как и другие родственники, регулярно навещали детей в Берне. В последние годы учебы чаще всех приезжала мама — параллельно с визитом детей она проходила курс лечения от рака молочной железы в Швейцарии и Франции (однако терапия не дала результатов и в 2004 году Ко Ен Хи умерла, тогда Ким было всего 17).

Проучившись четыре года в Швейцарии, Ким вернулась на родину. Источники умалчивают, как прошли подростковые годы младшей дочери северокорейского лидера. Известно лишь, что высшее образование она получила уже в столице — в Военном университете им. Ким Ир Сена, где изучала информатику.

Интерес к политике у Ким появился уже в 15 лет.

Тогда Ким Чен Ин с гордостью заявлял иностранным собеседникам, что его младшая дочь хочет сделать карьеру в правительстве. И ей это удалось: из младшего кадрового сотрудника Центральной партии Ким стала второй женщиной в истории страны, которой удалось добиться таких успехов на политической арене. Кстати, первой женщиной была ее тетя Ким Ген Хи.

Что ей нужно?

Reuters

Несмотря на то, что карьера Ким активно шла в гору, информация о ней в СМИ появлялась очень точечно. Так, первое официальное упоминание в прессе появилось лишь в марте 2014 года, когда Ким сопровождала своего брата во время выборов в Верховное народное собрание КНДР (именно после этого случая ее стали воспринимать как высокопоставленного чиновника КНДР).

Тем не менее,

ее участие в политической жизни страны началось значительно раньше.

Например, в сентябре 2010 года во время Третьей конференции Трудовой партии Кореи она случайно попала в объектив фотокамер (тогда девушку даже не сразу идентифицировали). Не придала общественность должного внимания и ее появлению во время похоронной процессии отца в 2011 году, и сопровождению брата на военной площадке в 2012.

Находясь в тени, Ким активно занималась государственной деятельностью. Так, по одной из версий, во время болезни Ким Чен Ына именно она выполняла его обязанности. Сейчас Ким регулярно сопровождает брата на официальных визитах, во время которых пристально следит за происходящем вокруг. Более того, высокопоставленные чиновники слушают ее выступления особенно внимательно.