День Святого Валентина: отполировать праздник красненьким

Красный цвет в разное время считался символом то жизни, то смерти, то любви и войны. Эти страсти человечества можно найти в одном из самых древних произведений, в котором упоминается человек в принципе — в Ветхом Завете. Первым Бог создал Адама, и три буквы его имени (алеф-далет-мем) составляют сразу нескольких слов — это и «красный», и «земля». Красной была и кровь (она, кстати, на иврите называется «дам») Иисуса Христа, который, как верят христиане, страдал за грехи человечества, так что этот цвет важен для тех, кто исповедует две авраамические религии, иудаизм и христианство.

Китайцы считают красный символом удачи и плодородия, в Японии оттенки этого цвета символизировали любовь.

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Русские крестьяне одевали невесту не в белый, который призван выражать чистоту, невинность и свет. Именно красным был свадебный наряд по многим соображениям. На Руси до христианства красный был цветом смерти: воины надевали красные рубашки, когда шли на сражение, а убранство невесты было частью обряда, который означал, что девушка навсегда прощалась со своей семьей и переходила в другую. Родственники оплакивали ее как умершего ребенка и отпускали в другой мир, в своей новой жизни девушка становилась женой и матерью. Эпитет «красна девица» изначально применялся в отношении девушки на выданье, а потом уже красна девица стала просто красивой девушкой.

В Средние века в Европе, когда красный уже был символом страстной любви, саму краску было довольно тяжело получить, поэтому одежда красного цвета была дорога не только сердцам, но и кошелькам наших предков. Эксперты говорят, что торговцы красками могли зарабатывать на жизнь, торгуя только красной краской, потому что она была равноценна золоту. Из-за дороговизны она стала праздничной, а если по безлюдной улице шел человек в красной одежде, то бандиты могли снять ее с бедолаги только под угрозой смерти. Кстати, в Японии и Италии красный было запрещено носить обывателям, он также стал любимым цветом французских богачей и аристократов, они дарили друг другу предметы одежды кровавых оттенков в качестве подарков на важные праздники, в том числе и церковные.

Розовый же создается при смешивании красного и белого, еще одного цвета романтиков. Белый цвет в западной традиции носят невесты, а свадебные платья, как говорится, идут всем. Это скопление тюля, шелка и кружев призвано уберечь невесту не только от свободного перемещения по местности и ярко-окрашенных напитков, но и от сглаза. Оказывается, что американцы красят заборчик вокруг дома белой краской, чтобы дом был благополучным и безопасным. В странах Востока в белом провожают в последний путь усопших. В некоторых культурах белоснежный символизирует принадлежность к королевской семье или к божественным силам, потому что ангелы часто изображаются в одеянии этого цвета.

Логично сделать из этого вывод, что розовый — это разбавленный красный, в нем меньше страсти и огня, больше нежности. Влюбленность, а не любовь, девушка, а не женщина.

В то время как святые свое уже отстрадали, в наше время по цветовым схемам мучают цветы. Самый общедоступный, но от это не менее дорогой цветок — конечно, роза. Завидя букет этих цветов, поклонницы оригинальных подарков незаметно закатывают глаза на уровень затылка, но все равно внимание важнее. Хотя бы внимание к деталям, ведь розы научились красить в самые необычные оттенки с помощью инновационных технологий или акварели в подставке. Разложим цвета бутонов по значениям: красный — любовь, светло-розовый — милосердие, персиковый — скромность, рыжий — восхищение, цвет розового лосося — желание и возбуждение, белый — сердце не занято любовью, сиреневый — очарованность.

В конечном счете, все романтические традиции зависят исключительно от вашего восприятия прекрасного. Японцы вот цветом радости считают черный, это не делает их жизнь хуже, а розы розовее. С праздником!