Конец эпохи: французский дом моды продан китайцам

В следующем году легендарный французский модный дом отмечает свое 130-летие, но уже под покровительством китайской инвестиционной компании China Fosun International, которая выкупила пакет акций бренда. Причина вынужденного аукциона — снижение прибыли после ухода Альбера Эльбаза с поста креативного директора марки в 2015 году.

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Модный дом Lanvin с момента своего основания делал ставку на роль личности в развитии бренда.

Мадемуазель Жанна Ланвен начала шить в 1885 году в качестве подмастерья на крупном производстве. Усовершенствовав свое мастерство, она стала делать карьеру в модной индустрии. Ее первый бутик был основан в 1889 году в Париже. В 1893 году она приобрела помещения, которые и стали знаменитыми координатами флагманского бутика мадемуазель: дом 22 на Rue du Faubourg-Saint-Honore.

Через восемь лет у Жанны родилась дочь Маргерит Мари Бланш, которая стала основным источником вдохновения для молодой матери. Бренд начал выпускать стильные детские наряды, в том числе платья для девочек, которые могли в точности повторять туалет матери. Можно сказать, что Жанна стала прародительницей инстаграм-трендов 2012 года, когда было невероятно популярно фотографировать родителей с их малышами в идентичных нарядах. В 1901 году писатель Эдмонд Ростанд попросил Ланвен сшить ему парадный костюм для церемонии приема во Французскую академию.

Именно с этой дружеской просьбы бренд начал пошив мужской одежды на заказ.

В 1907 году Жанна вместе с дочерью посетили костюмированный бал, поразив публику одинаковыми нарядами. Момент нежной материнской и дочерней любви был увековечен фотографом на балу, когда с течением времени дом Lanvin разросся, появилась потребность в логотипе, который мог бы отразить философию бренда (слова тогда такого еще не было, а философия — была). Тогда графическая версия этой фотографии стала украшать вывески их парижских бутиков.

Говорить о времени, когда Lanvin стал брендом Haute Couture, значит вспомнить 1909 год. Именно тогда Жанна Ланвен открыла отдел для Юных Леди и Дам и присоединилась к Syndicale de la Couture, или Синдикату Высокой Моды, — организации, которая была создана в Париже в 1868 году французом английского происхождения Чарльзом Фредериком Уортом. Вокруг его House of Worth и начали объединяться привилегированные дома моды.

Lanvin принято называть первым модным домом во Франции и старейшим французским брендом. Старейшим — среди тех, кто остался на плаву за невероятное количество сменяющихся лет, зим и креативных директоров. Домов Люсьена Лелонга и Поля Пуаре давно нет, а дом имени Жанны Ланвен все это время держался неплохо.

Собственно, держался он благодаря усилиям Альбера Эльбаза — он берег честь модного дома в течение 14 лет. За это время он выпустил множество культовых коллекций женской и мужской одежды, а также организовал выставку в честь юбилея бренда, где были представлены первые наряды, эскизы Жанны Ланвен, ее многочисленные фотографии вместе с дочерью и изображения влиятельных клиентов мадемуазель.

Эльбаз сделал лейбл один из самых востребованных в мире высокой моды с помощью своего уникального видения и запоминающегося дизайна моделей.

Воспетая им элегантность подходила не только для коктейльных вечеринок, но и важных событий в жизни каждого обеспеченного мужчины, женщины и ребенка. В пору расцвета феминизма его одежда была невероятно популярна, ведь он всегда делал ставку на гардероб для сильной и независимой женщины с головы до пят. Простые, но в то же время роскошные силуэты отличались от всего, что предлагала французская индустрия моды.

Жанна Ланвен, 1929 год

В нарядах Lanvin на красных ковровых дорожках блистает достаточное количество звезд: обладательницы премий «Оскар» Мерил Стрип, Эмма Стоун, Натали Портман и Николь Кидман, бренд любим певицей Бейонсе, актрисой Блейк Лайвли и, разумеется, любвеобильной Ким Кардашьян. Последняя выходила замуж за рэпера Канье Уэста именно в многослойном произведении искусства этого модного дома.

Весной 2016 года креативным директором стала Бухра Джаррар. В самом начале будней Бухры как дизайнера марки генеральный директор Мишель Уибан сделал заявление: «Ее стиль вне времени перекликается со стилем и ценностями нашей компании». Что ж, видимо все стало не так радужно очень быстро. Ее контракт закончился через 16 месяцев и после всего двух выпущенных коллекций.

Частая смена креативных директоров марки — самое верное доказательство того, что у нее не все в порядке либо с креативными директорами, либо с финансовыми.

В 2016 пост занял Оливье Лапиду. Его одежду для модного дома портал The Business of Fashion обозвал «французским Майклом Корсом», что не может стать достойным эпитетом ни для одного люкс-бренда. Забавно: пока прибыль вышеупомянутого Michael Kors упала на 2.3%, у Lanvin выручка сократилась на 23%.

Видимо, даже старейшему дому Франции не стоило заимствовать уникальные стили у других, и никаких скидок пенсионерам жестокая система не предоставила.

Изменится ли что-нибудь после инвестиций китайской компании или марка вынуждена будет заново сменить курс развития с другой креативной командой? Узнаем на ближайшей Неделе Моды.