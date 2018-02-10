Выступаем красиво: «русские на Играх – самые стильные»

«Российские атлеты выглядят очень стильными — дизайн этой формы выглядит просто, неброско, в отличие от предыдущих пестрых форм российских спортсменов.

Мне нравится, как выглядят российские керлингисты, у них черно-белая форма, тонкий разрез для логотипа OAR над левой грудью. Керлинг — один из самых стильных видов, поэтому здесь это особенно важно.

Damir Sagolj/Reuters Олимпийские атлеты из России на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, 9 февраля 2018 года

Учитывая все безумие перед Играми, россияне могли просто отказаться от формы, но, по-моему, своей одеждой они привлекли к себе внимание и выглядят лучше всех остальных на Олимпиаде»,

— написал Джейсон Гэй, отзываясь о нейтральной форме российских спортсменов, которая сейчас соответствует требованиям, выдвинутым МОК.

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Эскизы формы Международный олимпийский комитет утвердил официальному экипировщику Олимпийского комитета России, компании ZA SPORT, 29 декабря.

«Дизайн моделей останется прежним, но, по техническому заданию от Международного олимпийского комитета, на форме не будет флага, герба России, знака ОКР. Согласно требованиям, мы поставили на одежду логотип OAR — Olympic Athlet from Russia, разработанный МОК», — сказала тогда агентству «Интерфакс» основатель бренда ZA SPORT Анастасия Задорина.

Высокую оценку автора американского издания можно считать успехом, поскольку предыдущий вариант российской формы, созданный новым официальным экипировщиком (ранее в течение 15 лет, с 2002 по 2017 год олимпийцев одевала компания Bosco), вызвал противоречивые отклики у пользователей соцсетей.

Фоторепортаж: Опубликованы эскизы формы для российских олимпийцев __is_photorep_included11616956: 1

Форма в стиле ретро — например, знакомые всем с детских уроков физкультуры олимпийки и тренировочные штаны, выполненные в синем и сером цветах и украшенные синими и красными полосами, --

показалась зрителям унылой и невзрачной: после того, как в конце ноября она была официально представлена, она собрала немало обидных комментариев.

Форму, впрочем, было и за что похвалить: «форма для детдомовцев», как ее называли в социальных сетях, вполне попадала в тренд, созданный на импорт российским дизайнером Гошей Рубчинским, пользующимся большим успехом на Западе:

то, что в России кажется мрачным, для западного зрителя выглядит весьма самобытным и выражающим загадочную русскую душу. Возможно, нейтральная форма российских спортсменов понравилась американскому критику именно поэтому — ведь униформу, которую создавала компания Bosco, действительно часто критиковали за излишнюю пестроту, а отсылки к русским народным сказкам, в частности, принты в виде перьев Жар-птицы, казались слишком броскими.

Алексей Куденко/РИА «Новости» Сборная России по керлингу во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, 2014 год

Критикуя олимпийские формы, представленные сейчас в Пхенчхане, многие западные издания действительно не обходятся без того, чтобы упомянуть Россию, стремясь рассказать историю, из-за которой, как пишут The Washington Post,

якобы «российские атлеты, соревнующиеся в Пхенчхане, на самом деле не соревнуются за Россию, несмотря на то, что они абсолютно, на 100% русские».

Критиковать наряды спортсменов в этом году упомянутое издание доверило своему «наименее модному сотруднику» Мэтту Бонстилу, который помимо россиян, выделил также спортсменов из США, Норвегии, Финляндии, Франции, Канады и Бермуд.

Заявив, что серая парадная форма российских спортсменов «выглядит, как нечто, с чем можно столкнуться, если бы тюрьмы мира решили провести свои Олимпийские игры», автор издания отметил, что французы в своей белой форме будут выглядеть стильно, но их никто не увидит, а австралийцы одеты явно не по погоде.

Что же касается формы керлингистов, то немногие издания избежали соблазна отметить команду Норвегии, которая в этом году своей пестротой затмила все наряды, произведенные Bosco в эти 15 лет.

Синие пиджаки и брюки, с принтом в виде густого узора, напоминающего пятна белой и красной краски, выглядят ослепительно ярко. Впрочем, для норвежской команды керлингисты в смешных штанах — это практически талисман: уже третью Олимпиаду брюки этих спортсменов привлекают всеобщее внимание яркими принтами в цветах норвежского флага.

Aaron Favila/AP Члены норвежской сборной по керлингу во время Олимпиады в Пхенчхане, 10 февраля 2018 года

В 2014 году на Олимпийских играх в Сочи было представлено целых два варианта: красно-бело-синий принт, напоминающий полотна Пита Мондриана, и брюки в виде флага Норвегии.