Наследницы Коллонтай: 5 успешных женщин-дипломатов

Элеонора Митрофанова

Владимир Астапкович/РИА «Новости» Элеонора Митрофанова, 2017 год

Глава Россотрудничества, назначенная на эту должность 19 декабря 2017 года и сестра депутата Госдумы от фракции ЛДПР на дипломатической работе — с 2001 года. Уроженка Сталинграда (она родилась там в 1953 году), выпускница МГИМО (она закончила престижный институт в 1975 году, получив специальность «экономист-международник»), долгое время занималась научной работой, с 1990 по 1993 год занимала должность генерального директора юридической фирмы, а после ушла в политику, вступив в ЛДПР и став депутатом Госдумы.

В 1995-м Митрофанова стала аудитором Счетной палаты, а через шесть лет, в январе 2001-го, заняла пост заместителя генерального директора ЮНЕСКО Коитиры Мацууры по вопросам образования, науки и культуры. С тех пор деятельность Митрофановой надолго оказалась связанной с сотрудничеством с области культуры (в частности с июня 2011 года по июль 2012 года она была председателем комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО).

Удалось ей побыть и послом — когда в 2017 году в России была учреждена должность посла по особым поручениям МИД РФ, первой этот пост заняла Элеонора Митрофанова.

Реклама

Занималась она, разумеется, культурой — особенно поддержкой изучения русского языка за рубежом и связями со странами Латинской Америки (помимо английского и французского, она свободно владеет испанским). Детей у Элеоноры Митрофановой — четверо.

Роза Отунбаева

Сигын Альчиев/РИА «Новости» Роза Отунбаева, 2011 год

Видный политический деятель Киргизии, ставшая одной из тех, кто возглавил «тюльпановую революцию». Несмотря на революции и кризисы, сопровождавшие политическую карьеру Розы Отунбаевой, поначалу она строилась вполне линейно. В 1972 году она окончила философский факультет МГУ, после занималась научной деятельностью, преподавала диалектический материализм, а в 1981-м перешла на партийную работу.

С 1986 по 1989 год Отунбаева занимала пост министра иностранных дел в первый раз — в тогда еще советской Киргизии.

После событий 2005 года Роза Отунбаева заняла пост министра иностранных дел Киргизии во второй раз — впервые после распада СССР она получила эту должность в 1992-м, однако когда прошли президентские выборы 10 июля 2005, кандидатура Розы Отунбаевой на пост главы МИДа не была утверждена киргизским парламентом. Со временем политик и дипломат ушла в тень, и с 2011 года возглавляет Международный общественный фонд «Инициатива Розы Отунбаевой».

Рене Джонс-Бос

Максим Блинов/РИА «Новости» Рене Джонс-Бос, 2017 год

То, что Рене Джонс-Бос свяжет свою жизнь с дипломатией, было ясно еще в студенческие годы. Закончив школу, она сначала уехала учиться в Бельгию, а затем в Великобританию, где изучала англоведение, россиеведение, политологию и экономику.

Сейчас Рене Джонс-Бос — посол Нидерландов в России.

Ее карьера началась с должности переводчика. Спустя 4 года, Рене перешла работать в Министерство иностранных дел Нидерландов. За годы работы она выполняла обязанности первого секретаря посольства этой страны в Вашингтоне, работала послом в Праге, занимала должность посла по правам человека, а в дальнейшем осуществляла деятельность посла Нидерландов в США при Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме.

Малиха Лодхи, посол США в Пакистане и Великобритании

Richard Drew/AP Малиха Лодхи, 2018 год

Одна из самых известных женщин-политиков мусульманского мира — посол Пакистана в США и Великобритании Малиха Лодхи. Ее дипломатическая карьера сложилась благодаря долгой работе в политической журналистике.

Детство Малихи прошло в Пакистане, ее отец занимался нефтяным бизнесом, а мать, получив образование в области журналистики, предпочла посвятить свою жизнь семье. Закончив школу, Малина переехала в Великобританию и поступила в Лондонскую школу экономики и политических наук.

Здесь она изучала экономику и политологию, а позже решила заняться преподавательской деятельностью. Проработав 5 лет в родном университете, Малиха решает вернуться в Пакистан и заняться журналистикой. Успех не заставил себя долго ждать: за несколько лет Лодхи доросла до должности главного редактора издания, в которое пришла работать корреспондентом, а затем участвовала в создании The News International — крупнейшей англоязычной газеты Пакистана.

Карьера журналиста открыла перед Лодхи множество дверей.

По одной из версий, назначение на должность дипломата стало результатом ее успешной деятельности в СМИ. Так, в 1993 году Малиха получила предложение от премьер-министра Беназир Бхутто стать послом Пакистана в США. На должности посла она проработала на протяжении четырех лет, после чего, спустя два, была назначена на второй срок. С 2015 года Малиха исполняет обязанности постоянного представителя Пакистана в ООН, кстати, Лодхи — первая женщина на этом посту.

Альва Мюрдаль

Ole Christiansen/AP Альва Мюрдаль, 1982 год

Шведский дипломат и социолог Альва Мюрдаль интерес к политике проявляла еще с ранних лет — отец Альвы был членом шведской социал-демократической партии. Получив образование в Стокгольмском университете, Мюрдаль пошла работать в школу.

Здесь она быстро добилась успехов, заняв должность директора педагогического института дошкольного образования. Политическая карьера Альвы развивалась параллельно с педагогической: сначала она стала членом правительственного комитета по обеспечению жильем, затем советником Королевской комиссии по вопросам населения. При этом Мюрдаль принимала активное участие в движении за политическое и экономическое равноправие женщин: работала в должности ответственного секретаря государственной комиссии по женскому труду, затем осуществляла деятельность вице-председателя Стокгольмской организации деловых и работающих женщин.

Вторая мировая война оказала серьезное влияние на дальнейшую карьеру. Уделяя большое внимание проблемам беженцев в Швеции, Альва стала вице-председателем Объединенного комитета шведских гражданских организаций для культурной помощи Европе. После чего переехала в Нью-Йорк и стала работать в Администрации ООН.

С 1955 по 1961 год Мюрдаль исполняла обязанности шведского посла в Индии.

Затем Альва возглавляла шведскую делегацию в Женевском комитете по разоружению. После чего работала в системе ЮНЕСКО, где изучала проблемы разоружения. В 1967 году вошла в социал-демократический кабинет Министров Таге Эрландера в качестве специального уполномоченного по вопросам разоружения. А в 1980 году «за заслуги в деле разоружения» Альве была присуждена Нобелевская премия мира.