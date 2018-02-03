Ни слова о стриптизе: как полюбить танцы на шесте

Я в pole dance почти три с половиной года, и на протяжении всего этого времени некоторые люди весьма настойчиво стремятся доказать, что между моим хобби и стриптизом можно и нужно ставить знак равенства. Раньше меня, естественно, это задевало, но потом я поняла: о танце на пилоне большинство знают только то, что для него используется пилон (шест). А с шестом у них ассоциируется что? Правильно, стриптиз.

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Под моими фотографиями в социальных сетях не раз появлялись весьма неприятные комментарии, ведь стереотипные представления о том, что полдэнсеры поголовно занимаются развратом, довольно распространен до сих пор. А ведь, казалось бы, pole dance давно уже вышел из тени и стал одним из видов спорта (официально — со 2 октября 2017 года).

Я же всегда знала: полдэнс — танец, а танцы — это искусство. И меня всегда очаровывали танцы. Когда я увидела, что творят полдэнсеры, я решила, что тоже так хочу.

Понадобился примерно год для того, чтобы мое «хочу» перешло в «делаю». Были какие-то страхи и сомнения, которые, кстати, были и у других новичков, с которыми я общалась. В основном они формулировались в виде фразы «Я не смогу, у меня слабые руки, слабые мышцы пресса, недостаточно хорошая фигура, да и вообще я что, акробат что ли?» Сомнения исчезли, когда я увидела номер Ольги Коды. Тогда мысль о том, что в любом случае все с чего-то начинают, взяла верх, и я стала действовать: нашла школу рядом с домом, пришла на пробное занятие, вся такая маленькая и дрожащая школьница, восторженно смотрящая на опытных танцоров, которые выполняли сумасшедшие трюки где-то под потолком зала.

На первом занятии я только и делала, что ходила вокруг пилона и пыталась освоить базовые элементы, для которых моего уровня физической подготовки было явно недостаточно. Но бросать не стала — слишком уж хотелось удивить саму себя и узнать, на что я способна. Надо сказать, что удивила. Мы иногда даже представить себе не можем, на что способно наше тело. Я считала, что висы и стойки на руках — удел избранных. Теперь же я понимаю, что это — удел упорно тренирующихся.

Через пару месяцев я уже без проблем залезала на пилон. Под самый потолок, вот радости-то было! Через полгода научилась основным трюкам. И вот тем, кто говорит, что pole dance — это просто, «ходи себе вокруг шеста и потихоньку одежду снимай», отвечаю: вы не правы (раньше выразилась бы намного резче).

Во-первых, танец на пилоне не предполагает раздевания. Обнажение некоторых участков тела (рук, ног, спины) допускается исключительно для того, чтобы улучшить сцепление с пилоном. Иначе говоря, в обыкновенной одежде вы просто-напросто соскользнете вниз по гладкой стальной палке и что-нибудь себе повредите.

Но танцоры надевают шорты, открытые топы или купальники не с целью кого-то соблазнить.

Более того, правила различных соревнований строго регламентированы: насколько допустимо обнажение тела, какой костюм надеть можно, а какой — нельзя, какой ширины должна быть ластовица шортов и т.д. Да, существует отдельное направление в полдэнсе — pole exotic — там как раз на первый план выступают не трюки, а хореография, грация, чувственность. Тем не менее, тотальное обнажение тела во время выступлений запрещено, чего многие не знают.

Вообще в истории pole dance существует много такого, о чем вряд ли слышали люди, не имеющие отношения к этой сфере. Например, что изначально шест, правда, деревянный, индийцы использовали как снаряд для йоги (XII в.), и называлась эта дисциплина Mallakhamb («гимнасты шеста»). Была и еще одна, которая уже больше напоминает современные танцы на пилоне, — Mallastambha («гимнасты столба»). Железный шест использовали, чтобы индийские бойцы тренировали свою силу и ловкость. Некоторые источники сообщают, что пилон или шест использовали в своих ритуальных плясках женщины в африканских и индийских племенах. Ранее он воплощал символ мужского начала, но затем у танцев у шеста появился и духовный аспект.

Несколько столетий полдэнс развивался только на арене цирка (это существует и сейчас). Во второй половине XX века «функцией» танца на пилоне было соблазнение. С 1990-х появился тот pole dance, который мы видим сейчас, и это заслуга канадки Фонье Мандей, записавшей обучающие видео, благодаря которым общество узнало об этом танцевальном направлении.

Те, кто думает, что полдэнс — спорт исключительно для девушек, заблуждаются.

Танцевальное направление представляют и женщины постарше (известной в этом кругу Грете Понтарелли больше 60 лет), и мужчины (победитель чемпионата мира в Пекине 2015 года Дмитрий Политов, трехкратный чемпион мира и России Евгений Грешилов) и даже дети (Эмили Москаленко). Большинство полдэнсеров говорят: главное не возраст (пол, профессия), главное — желание.

В России и в мире очень активно проводят выступления, чтобы развивать спорт и совершенствовать его; появляются локальные и международные организации, которые уделяют внимание продвижению танцевально-акробатических и спортивных дисциплин на пилоне, и о том, что полдэнсеры своей деятельностью стремятся подкосить нравственность общества, и думать сейчас как-то странно. Однажды мне посчастливилось побеседовать с одной из самых знаменитых танцовщиц pole dance, чемпионкой мира 2012 года Анастасией Скухторовой, которая призналась, что даже уже не пытается убедить остальных, в чем отличие между ее любимым хобби и стриптизом: «Вообще я слышала, что мои видео часто показывают, чтобы люди сами поняли разницу. И это очень приятно».