Помои и мошенничество: почему звезды закрывают рестораны

Турецкий шеф-повар, известный как «соляной красавец», открыл свой стейк-хаус в Нью-Йорке, который пока что не оправдывает свои ожидания. Невероятно популярный мем — кадр из видео, где Нурсет Гокче эффектно разделывает мясо и драматично посыпает его солью, как ожидалось, должен был составить половину успеха ресторана, однако что-то пошло не так.

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Ресторан Nurs-Et уже шестой по счету в сети, которая доселе развивалась быстро и достаточно успешно, однако мемы про «соляного красавца» всем уже порядком надоели, и шумиха начала утихать. Кроме того, в нью-йоркском ресторане, несмотря на то, что расположен он в достаточно скромном месте, очень высокие цены. Видимо, в стоимость включена аренда огромного помещения на 150 посадочных мест.

Несмотря на уютную атмосферу и шоу от знаменитого шефа, ресторан пустует. Не каждый готов выложить $275 за обыкновенные, по отзывам посетителей, стейки. Более того — выяснилось, что «соляной красавчик» нарушает санитарные нормы, предусмотренные для заведений Нью-Йорка: с уже приготовленной едой можно вступать в контакт только в перчатках, при этом нельзя носить на руках украшений, а Нурсе Гокче обычно манипулирует щепотками соли голыми пальцами, при этом на запястье у него красуются золотые часы.

Однако после того, как газеты написали об этом нарушении, «соляной красавчик» от блестящих аксессуаров отказался, а на руках у него появились черные перчатки из латекса.

Эта история в очередной раз напоминает о том, что известности владельца часто бывает недостаточно для успешного существования ресторана. Некоторые звезды, желающие попробовать себя в роли ресторатора, даже с миллионами поклонников так и не смогли справиться со своим заведением и были вынуждены закрыть его по разным причинам.

Стивен Спилберг

Jean-Paul Pelissier/Reuters Стивен Спилберг

В 1994 в Беверли-Хиллз открылся ресторан Стивена Спилберга с интересным названием Dive!. Оно непосредственно связано с концепцией ресторана, расположенного на борту подводной лодки, которая погружалась в воду каждые полчаса.

Это место сразу облюбовали туристы и известные друзья Стивена, которые приходили сюда пообщаться и съесть фирменные сэндвичи, например, с крабом или ягненком.

Однако через какое-то время ресторан начал терять популярность: все-таки сэндвичи там дорогие, меню достаточно скудное и порой не очень удобно ждать, когда судно снова всплывет. Неоново-желтая мультяшная подлодка радовала туристов до 1999 года, а потом на ее месте открылся другой ресторан.

Кристи Терлингтон, Клаудиа Шиффер, Эль Макферсон и Наоми Кэмпбелл

Eric Draper/AP Клаудиа Шиффер, Пирс Броснан и Наоми Кэмпбелл на церемонии вручения кинопремии «Оскар», 1996 год

Первое Fashion Cafe открылось в 1995 году в Rockefeller Plaza в Нью-Йорке. Его официальными владельцами были Франческо и Томмазо Бути, однако модели оказывали не меньшее влияние на ресторан и также имели свои доли. На пике популярности и тематических кафе, и супермоделей идея была гениальной. И действительно, поначалу кафе едва справлялось с наплывом посетителей, поэтому состоялось открытие еще нескольких точек, например, в Лондоне и Новом Орлеане.

Дизайн в заведении был подходящим: за стеклом висели платья моделей, по центру зала располагалась бутафорская взлетная полоса, а дверь выглядела как огромный объектив.

Также здесь располагался магазин, где продавали все, от фирменных футболок до курток. Однако посетители не совсем понимали меню ресторана: одни жаловались на чрезмерное количество салатов (их было около 25), другие не верили в чипсы от Наоми или стейк от Клаудии, и в целом концепция все равно оставалась непродуманной. Однако причиной закрытия стали не салаты и чипсы, а многочисленные мошенничества владельцев, которые начали всплывать, спустя три года после открытия кафе.

Бритни Спирс

Mario Anzuoni/Reuters

В самом центре Манхэттена в 2002 году Бритни Спирс совместно с именитым ресторатором Бобби Оксом открыла ресторан Nyla. Название заведения складывалось из первых букв названий штатов Нью-Йорк и Луизиана (родной штат Бритни). Лаунж-ресторан расположился прямо в элитном отеле Dylan.

Фанаты певицы жаловались на непонятную еду и не понимали, какое отношение заведение имеет к Бритни.

И они были правы, потому что из-за гастролей певица даже не успела попробовать ни одного блюда из меню во время его составления. Тогда ее совладелец захотел заменить американскую кухню итальянской без ведома певицы. Однако она решила покинуть ресторан, поскольку за восемь месяцев его существования успела прилично влезть в долги и устать от Бобби Окса, который почти никогда с ней не советовался.

Ева Лонгория

YVES HERMAN/Reuters Ева Лонгория

В 2012 году в Лас-Вегасе открылся элитный ресторан актрисы Евы Лонгории SHe. Его концепцию можно описать тремя словами: «стейк-хаус для женщин».

В заведении подавали маленькие стейки, а десертное меню было оснащено зеркалом, чтобы гостьи могли поправить смазавшуюся помаду.

Но стейк-хаус не продержался и двух лет, закрывшись волей суровых проверок. Санитарная служба обнаружила целых 32 нарушения, связанных со сроками способами хранения пищевых продуктов. Повторная проверка через неделю показала неутешительный результат: была исправлена только треть нарушений. После этого ресторан Евы были вынуждены закрыть.

Джастин Тимберлейк

Mark Blinch/Reuters Джастин Тимберлейк на кинофестивале в канадском Торонто, сентябрь 2016 года

Джастин Тимберлейк тоже пробовал себя в роли ресторатора, при этом он прекрасно с ней справлялся. В центре Манхэттена в ресторане Destino долгое время часто собирались множество звездных и не очень гостей, чтобы вкусно поесть и насладиться хорошей музыкой. Однако подводным камнем стали слабые коммуникации и по слухам незаконно (и неудачно) установленная сантехника.

Это привело к частым потопам и временным закрытиям ресторана, а в 2013 году, после 7 лет успешной работы, ресторан закрыл свои двери окончательно.

Причиной стал чудовищный прорыв стоковой трубы в пищевой зоне, но к счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Дженнифер Лопес

Phil McCarten/Reuters Дженнифер Лопес во время финала 12-го сезона шоу «American Idol» в Лос-Анджелесе, май 2013 года

Калифорнийский ресторан с пуэрто-риканской кухней Madre's когда-то принадлежал Дженнифер Лопес. Ресторан пользовался популярностью, поскольку многие хотели попробовать блюда с родины певицы, однако большинство гостей уходили оттуда недовольными.

Посетителей не устраивали интерьер, скорость и качество обслуживание, и судя по отзывам, о гостях в заведении ни особо заботились.

Однако ресторан просуществовал 6 лет, что вопреки всем прогнозам, достаточно долго. Но о том, что все-таки заставило Джей Ло закрыть ресторан, неизвестно до сих пор.