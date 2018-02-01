Обреченные на голод: кто отказывается от еды ради одежды

На прошлой неделе стало известно, что в нидерландском Роттердаме появится настоящая «модная полиция». Правоохранительные органы города внесли на обсуждение проект, который поможет бороться с кражами путем раздевания молодых людей и «освобождения» их от брендовых вещей прямо на улицах.

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По сообщению голландской газеты De Telegraf, начальник полиции Роттердама Фрэнк Пауль заявил, что если полицейскому на улице покажется, что молодой человек одет несоответственно своему заработку, то представитель власти сможет проверить, откуда у юноши подозрительная вещь, как он достал на нее средства, и даже раздеть его.

Первоначальная статья была опубликована 3 января и собрала большое количество противоречивых публикаций, после чего пресс-секретарь полицейского управления Роттердама объяснил, что туристов и законопослушных горожан не коснутся модные проверки. Речь шла о криминальном районе города, где каждый офицер знает людей, состоящих на учете в полиции, на них Balenciaga и Gucci действительно могут смотреться подозрительно.

Вещи из коллекций люксовых брендов на молодежи вызывают пересуды в обществе по всему миру. Многие недоумевают, где звезды фэшн-тусовки до 25 берут средства на образы для Недель моды.

«Газета.Ru» пообщалась с постоянными героями рубрик «Стритстайл» и узнала, чего им стоит хорошо одеваться. Во многом взгляды на моду и тренды у молодых людей совпали. Оказывается, чтобы попасть в объектив фотографа Vogue US совершенно не обязательно с головы до ног укутываться в Chanel или Louis Vuitton. Но от еды придется отказаться.

Мария, 17 лет

Фотограф, блогер

dmitriy__chumakov/Instagram.com

У меня есть относительно дорогая одежда вроде пальто и кожаной куртки за 20-30 тысяч и пара дизайнерских сумок — это база. Большие суммы тратятся на то, что не выйдет из моды в следующем сезоне. Всю остальную одежду я беру из обычного масс-маркета, иногда сотрудничаю с шоурумами, чтобы образ выглядел полноценно и не влетел в копеечку.

Мода должна быть приятной игрой, а не квестом с поисками сотен тысяч на новые сапожки Vetements.

Иногда бывает, что вместо обедов я откладываю деньги на свои «гардеробные хотелки», но в основном работа позволяет иногда побаловать себя чем-то действительным стоящим. В конце концов, это просто должно быть весело — не обязательно тратить состояния, чтобы одеться со вкусом.

Артур, 19 лет

Фэшн-блогер

Анастасия Ильиных/Иван Донской/Вероника Шабанова

Я люблю работать, в свои 19 я полностью обеспечиваю себя, ни в чем себе не отказывая. Я из довольно обеспеченой семьи, где мне привили легкое отношение к деньгам. Что такое деньги? Сегодня они есть, завтра их нет. Но если я становлюсь перед выбором — купить еду или хорошие брюки, — то всегда выберу второе.

В принципе, чтобы собрать стильный и визуально дорогой образ на Неделю моды, например, большие средства вовсе не нужны. Чувство стиля либо есть, либо его нет. Я — натура довольно творческая, мне достаточно взять мешок из-под картошки как футболку оверсайз, дополнить образ брюками с завышенной талией и винтажными узкими очками, чтобы все подумали, что я потратил кучу денег на этот лук. Главное — импровизация и стремление к минимализму.

Я люблю брендовые вещи, но отдаю предпочтение масс-маркету, когда дело касается повседневных деталей гардероба. Из люкса предпочитаю аксессуары, и базовые классические модели.

Платить большие деньги за сумку, и при этом знать что в следующем сезоне она будет не актуальна, я не стану.

Масс-маркет радует в наше время, хотя в основном одежда не лучшего качества, но многое зависит и от ухода за ней.

Моя самая дорогая покупка — это кашемировое пальто MaxMara, прошлой осенью оно обошлось мне в 139 930 руб. Помню, после этой покупки у меня буквально не было денег ни на еду, ни на транспорт. Я живу отдельно от родителей, поэтому не сообщаю им о таких дорогих покупках, а то они будут ругаться.

Такое у меня случается крайне редко, но если уж произошло, то беру аванс на работе, а потом отрабатываю ту или иную сумму. Но пальто было исключением, обычно я покупаю одежду не дороже 10 тысяч рублей.

Бая

Стилист

styledumonde/thestreetpie/Instagram.com

Чтобы купить вещи, которые я хочу, я, как и все, работаю. Вкладываться в качественную обувь и сумки я считаю правильным, а масс-маркет не должен бить по карману, как люкс. Я не буду покупать на половину зарплаты предмет на сезон — дождусь скидок. За 30 тысяч я однажды купила дубленку, это и стало самой дорогой покупкой. Но я перестала ее носить, теперь в ней ходит мама.

В вещи я ценю уникальность, поэтому стараюсь «урвать» все до того, как в этом станет ходить пол-Москвы. Из этих соображений все чаще отдаю предпочтение винтажу.

Важно брать по любви, чтобы шло. Я не надену мех, потому что не вижу себя в нем, даже если сейчас это абсолютный тренд. Одежда выдает о нас все еще до того, как мы заговорим. А что можно прочитать, когда лук выглядит как наваристый компот из всех трендов разом?

Периодически приходится жертвовать некоторыми привычками после крупной покупки. Как правило, искра между мной и чем-то красивым проскальзывает, когда тратить уже не из чего. Во имя любви приходится пить на стакан кофе меньше и чаще готовить дома.