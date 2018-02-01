Несмываемый позор: 6 самых глупых татуировок

Британский актер Том Харди сделал татуировку на руке с надписью «Leo knows all» («Лео знает все») в честь своего американского коллеги и друга Леонардо ДиКаприо. Официальных комментариев со стороны артиста не поступало, и пока неизвестно, действительно ли он сделал новую татуировку или же речь идет о фотошопе.

Реклама

Харди и ДиКаприо снимались вместе в фильме «Выживший», и американский актер заявил, что его британский коллега получит номинацию на «Оскар» за роль второго плана в данной картине. Харди был готов поспорить, что этого не будет. Актеры заключили пари, согласно которому проигравший сделает тату по выбору победителя. В результате Харди был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана».

Впрочем, надпись на руке – не самый худший вариант татуировки.

Пересмотреть телевизор

Идея набивать портреты любимых героев с телеэкранов не нова – изображения известных актеров или музыкантов украшают тела многих сторонников татуировок. Но что если набить портрет девушки, прославившейся на всю страну после истории с изнасилованием в разгар молодежной вечеринки? Именно так решил поступить 20-летний житель Твери Филипп Чернорук. Посмотрев несколько выпусков «Пусть говорят», посвященных скандальной истории с участием Дианы Шурыгиной (сюжет передачи рассказывал о несовершеннолетней девушке, которая стала жертвой изнасилования своего знакомого), Филипп решил увековечить память о главной героине «Первого канала».

Так на его руке появился потрет Шурыгиной со знаменитым выражением «на донышке» – это цитата участницы телешоу, которая быстро превратилась в мем.

«На самом деле для меня в этой татуировке намного больше смысла, чем всем кажется. Она отображает сущность современного общества, если так можно сказать. Почти любой индивид современного общества готов на любой, даже самый неприличный поступок ради наживы или хайпа, и, что самое интересное, остальным это в общем-то нравится», – цитирует слова Филиппа издание Tverigrad.

Украсить лобок пылесосом

Обладатель одной из самых идиотских татуировок британец Льюис Флинт уже на протяжении 5 лет страдает от своего поступка. В 16 лет молодой человек решил набить изображение пылесоса Henri, причем не на руке или ноге, как это делают обычно, а на интимной части тела, прикрываемой обычно трусами. Теперь, по словам самого Льюиса,

изображение пылесоса пониже живота мешает ему в личной жизни.

«Когда дело дошло до секса, она увидела мою татуировку и крикнула от испуга. Потом она ушла», – цитирует воспоминания молодого человека о неудачах в интимной жизни издание Mirror.

Сейчас Льюис хочет избавиться от татуировки при помощи лазера, однако страх испытать боль заставляет молодого человека постоянно откладывать это решение. Однажды Флинт уже пробовал свести татуировки, правда мысли о том, что он может испытать в момент процедуры, заставили его покинуть кушетку в кабинете врача уже через минуту.

Поддержать кандидата в президенты

Новость о том, что в президенты Российской Федерации будет баллотироваться Ксения Собчак, появилась 18 октября. Спустя почти месяц, 17 ноября, на странице 22-летнего жителя Красноярска Николая Маркелова в одной из социальных сетей появилась фотография с татуировкой в поддержку нового кандидата.

Молодой человек решил набить на ноге целую композицию: портрет телеведущей, розового единорога и слоган предвыборной кампании.

Как заявил сам поклонник деятельности Собчак, идея набить татуировку пришла ему в голову после того, как узнал о новых планах телезвезды. Окончательно определиться с концепцией помогла пресс-конференция, которую сорвал неизвестный молодой человек в маске единорога.

^^^Поднять самооценку Бузовой^^

Анонимный поклонник Ольги Бузовой решил выразить свое восхищение теледивой через татуировку. В январе звезда «Дома-2» опубликовала в своем инстаграме фотографию татуировки, на которой она изображена в виде игрока футбольной команды.

Девушка одета в красную спортивную форму, футбольные гетры и бутсы.

Левая нога телеведущей уверенно стоит на мяче. «Мне идет ваша форма («Спартака» – «Газета.Ru») Ну вот я и поняла чего мне не хватало для полного счастья — стать вожаком футбольного клуба а там не далеко и до тренера «Сборной России» Главное успеть провернуть это все до ЧМ по футболу 2018 года А почему бы и нет?», – написала Бузова под публикаций (орфография и публикация автора сохранены).

Телеведущая отметила, что это не первая татуировка, которую поклонники делают в ее честь и поблагодарила автора за фотографию.

Стать веганом на всю жизнь

Жительница Великобритании Кейт Буллен на столько привержена веганству, что даже решила набить татуировку со словом «Vegan» над бровью. По словам самой Кейт, она уже сталкивается с непониманием со стороны окружающих. Однако Кейт убеждена, что сделала все правильно. Девушка счастлива, что больше не придется рассказывать людям о своих взглядах на жизнь.

Признаться в любви своей кошке

Лариса Долина продолжает удивлять поклонников смелыми решениями. В свои 62 года эстрадная певица решила сделать новую татуировку. Коллекцию цветов на теле актрисы (у звезды есть татуировки в виде лотоса, сакуры и красной розы с пуантами) было решено разбавить портретом.

На правой руке Ларисы Долиной появилось изображение любимой кошки. .

Впервые новость о том, что исполнительница делает новую татуировку, появилась в сентябре 2017 года – в фан-аккаунте звезды появился снимок, на котором она запечатлена во время процесса. Увидеть своими глазами изображение любимицы Долиной фанаты смогли во время вручения премии «Песня года».