Белая от ярости: как Меланья Трамп мстит мужу

Появления первой леди США на сессии конгресса США, где Дональд Трамп должен был выступать с традиционной для американских президентов речью «О положении в стране», ждали все. С момента появления первой публикации о предполагаемой связи Трампа с порнозвездой Сторми Дэниэлс и сумме в $130000, которую ей выплатили в 2016-м за молчание, Меланья не появлялась рядом с супругом на официальных мероприятиях.

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В поездке в Давос на Всемирный экономический форум Меланья супруга не сопровождала, изменив свои планы в последний момент — вместо этого 25 января она отправилась в Мемориальный музей Холокоста в преддверии Дня памяти жертв Холокоста, отмечаемого 27 января. Опубликовав в твиттере трогательный пост с выражением благодарности сотрудникам музея и сопереживания жертвам геноцида евреев и их семьям, первая леди США отправилась в имение Трампов Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы посвятить день спа-процедурам. Появилась она там неожиданно для всех в сопровождении секретных служб, которые, по сообщению The New York Times, потребовали от гостей курорта, чтобы те переставили свои машины и освободили место, обеспечив тем самым безопасность первой леди.

Внезапный побег Меланьи Трамп во Флориду вызвал волну недовольства налогоплательщиков, которым ее поездка на выходные на правительственном самолете с охраной обошлась в $64600.

Он спровоцировал и разговоры о том, что несмотря на то, что первая леди США никак не комментирует скандал, связанный с предполагаемой изменой Трампа в 2006 году (через несколько месяцев после рождения их сына Бэррона), все ее действия говорят о негодовании. Этот вывод можно было сделать и по ее публикации в твиттере в 13-ю годовщину брака: Меланья выложила фото не с мужем, а с военным, сопровождавшим ее на инаугурации президента 20 января 2017 года.

Теперь тот факт, что Меланья в ярости, подтверждают и источники, близкие к семье президента США: 29 января The New York Times, ссылаясь на один из них, сообщили, что Меланья Трамп была «ошарашена» публикациями о связи Трампа и Сторми Дэниэлс. Многочисленные опровержения этих обвинений ничего не меняют — несмотря на то, что Сторми Дэниэлс уже дважды заявляла о том, что никакого романа с Трампом у нее не было (в первый раз заявление было опубликовано от ее имени адвокатом Майклом Коэном, во второй раз она сказала об этом на шоу Джимми Киммела), а представители Белого дома утверждают, что раздора внутри семьи нет.

На сессию конгресса США, на которой Трамп выступал с речью «О положении в стране» супруга президента США в нарушение всех традиций приехала без мужа. Она прибыла за некоторое время до него и, озарив присутствовавших широкой улыбкой (что тоже необычно, учитывая, что ее каменное выражение лица стало интернет-мемом), заняла ложу, отведенную для первой леди страны, — вместе с приглашенными ею гостями. Директор по коммуникациям Меланьи Трамп Стефани Гришэм сообщила CNN, что первая леди «отдает дань уважения гостям за их истинный героизм».

Для официального мероприятия экс-модель выбрала образ, который всерьез заставил американские СМИ заговорить о проблемах в личной жизни первых лиц государства.

Наряд Меланьи Трамп, по мнению модного критика Ванессы Фридман из The New York Times, стал феминистским высказыванием. В элегантном брючном костюме кремового цвета Christian Dior, шелковой блузе Dolce&Gabbana и лодочках на невысоком каблуке Christian Louboutin модный аналитик увидела отсылку к образам представительниц Демократической партии США, которые в прошлом году надели белые наряды на обращение Трампа к конгрессу в знак уважения к движению суфражисток и борьбе за права женщин.

Наблюдатели разглядели в кремовом брючном костюме открытую месть Трампу еще и потому, что он напоминал наряд бывшей соперницы президента Хилари Клинтон, в котором она была на инаугурации Дональда Трампа. Тогда проигравший кандидат была одета в кремовые брюки и пальто аналогичного цвета. Смущает критиков и выбор бренда первой леди: вместо того, чтобы поддержать родных американских дизайнеров, она выбрала вещи модного дома, креативным директором которого выступает феминистка Мария Грация Кьюри.

Последним аргументом стало сходство образа с нарядами, в которых появились музыканты на минувшей воскресной премии «Грэмми» — белоснежных брючных костюмах. Сама церемония 2018 года была с ярким политическим подтекстом: со сцены звезды выступали в поддержку движения #TimesUp, запущенного против сексуальных домогательств, а в поддержку равенства прав женщин у них были белые розы.