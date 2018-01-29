Скандал в Океании: беременность премьера привела к расколу

В семье премьер-министра Новой Зеландии, 37-летней Джасинды Ардерн, ожидается пополнение: глава государства, занявшая этот пост в октябре 2017 года, беременна. В своем посте в фейсбуке она объявила, что ребенок появится на свет в июне, и добавила, что она и ее партнер, ведущий передачи о рыбалке «Рыба дня» Кларк Гейфорд, весьма воодушевлены. «Я буду премьер-министром и мамой, а Кларк будет первым джентльменом, который любит рыбалку, и отцом, остающимся дома с ребенком». Джасинда Ардерн ожидает, что из-за рождения ребенка ей придется оставить работу в офисе на шесть недель – в это время ее будет замещать Уинстон Питерс, глава партии «Новая Зеландия прежде всего», благодаря коалиции с которой лейборист Джасинда Ардерн возглавила правительство. Тем не менее, она планирует все время оставаться на связи.

Джасинда Ардерн станет второй в истории женщиной, избранной главой государства, ставшей матерью, находясь на посту.

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В 1990 году ее предшественницей стала Беназир Бхутто, тогдашний премьер-министр Пакистана. При этом беременность 37-летней Джасинды Ардерн вызвала неоднозначную реакцию. Дело в том, что будущей матери стало известно о том, что она находится в положении, за шесть дней до того, как она возглавила правительство – с октября 2017 года она тщательно скрывала беременность от публики, борясь с утренней тошнотой. Она беспокоилась, что сотрудники заметят, как много она ест, причем все время одно и то же: «Но нет, по всей видимости, люди думали, что у меня просто странные женские привычки», — рассказала она новозеландскому изданию Stuff. А в беседе со Sky News она заявила, что по утрам ее мучила сильнейшая тошнота, пока она обсуждала состав правительства.

Для феминисток и представителей левых партий беременность премьер-министра – громкая победа: глава государства, которая заняла пост, несмотря на утреннюю тошноту, счастливый отец, который будет сидеть дома с ребенком. «Будоражащая новость! — написала, например, в своем твиттере британская лейбористка Гарриет Гарман, которая в 1982 году вошла в Палату общин, победив на выборах, будучи беременной. – Беременная премьер-министр и отец, сидящий дома. Новая Зеландия впереди всех! Поздравления со всех сторон». Первый министр Шотландии Никола Стерджен тоже порадовалась за Джасинду Ардерн и тех, кто может взять с нее пример: она заявила, что ее беременность «также помогает продемонстрировать молодым женщинам, что если вы занимаете позицию лидера, это не помешает вам иметь детей (если вы хотите)», — говорится в заявлении, процитированном The Guardian.

Примечательно, что незадолго до избрания на пост премьер-министра Джасинде Ардерн у нее уже спрашивали о планах, связанных с детьми. Во время одного из телешоу во время предвыборной кампании в августе 2017-го ей, едва возглавившей лейбористскую партию Новой Зеландии, пришлось отвечать на вопрос ведущего Джесси Миллигана: «Многим женщинам в Новой Зеландии приходится делать выбор между рождением детей и продвижением в карьере… Вам нужно принимать такое решение или вы его уже приняли?». Вопрос возмутил телезрителей – им показалось, что в 2017 году задавать такие вопросы женщине-политику уже неприлично. Однако новый лидер лейбористов тогда ответила: «Меня не беспокоит, когда мне задают такие вопросы, потому что я весьма открыта для обсуждения этой дилеммы. Я думаю, многие женщины с ней сталкиваются, и мое положение не отличается от положения женщин, которые трудятся на трех работах или которым приходится разрываться между разнообразными обязанностями», — ответила она.

С августа 2017-го прошло всего лишь два месяца, когда Джасинда Ардерн столкнулась с этой проблемой напрямую, и выбирать не стала. Она будет и мамой, и премьер-министром.

Первопроходцем в этой области она себя не считает: «Я не первая женщина, которой нужно будет выполнять много обязанностей. Я не первая работающая женщина с ребенком. Я знаю, что это необычные обстоятельства, но есть множество женщин, которые с этим справились раньше меня», — говорит она в заявлении, процитированном The Guardian.

Не все, однако, воодушевлены известием о беременности Джасинды Ардерн: после объявления о том, что у нее будет ребенок, в консервативной Daily Mail появилась колонка, автор которой, Лиз Джонс, заявила, что беременная премьер-министр – это не победа феминизма, а предательство по отношению к избирателям. «Я знаю, что это такое – работать с мамами», — пишет она, утверждая, что дамы, у которых есть малыш, постоянно висят на телефоне, контролируя действия нянь, выбирая новой ковровое покрытие для пола и бронируя виллу на юге Франции. Словом, как она считает, слишком мало времени посвящают работе. И все же большинство поддерживает Джасинду Ардерн – в конце концов, если в соседней (относительно) Австралии в июне 2017-го член парламента Ларисса Уотерс могла себе позволить кормить младенца грудью на заседаниях, то почему бы главе правительства Новой Зеландии не делать то же самое?