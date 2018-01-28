Это просто космос: часовщики ломают стереотипы

Audemars Piguet

Royal Oak Concept, Audemars Piguet

Изысканная и сложная модель в корпусе из белого золота, выложенном багетными и треугольными бриллиантами так, что циферблат open work напоминает пробитое во льду отверстие или ледяные сталактиты. Бриллиантами павированы безель, корпус и часть циферблата. Часы оснащены механизмом калибра 2951 с парящим турбийоном.

Белоснежный ремешок из кожи аллигатора завершает ощущение кристальной чистоты стиля этих очень дорогих часов.

Vacheron Constantin

Les Cabinotiers Grande Complication Crocodile, Vacheron Constantin

Старейшая швейцарская мануфактура показала очередную версию своих часов с «гранд компликасьен» — полным набором классических часовых усложнений. Часы с двумя циферблатами (второй – вместо задней крышки) предлагают, кроме неизбежных в такой комплектации минутного репетира, турбийона, вечного календаря и функции «Уравнение времени» еще 11 усложнений.

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Здесь есть карта звездного неба, индикаторы дней солнцестояния и равноденствия, звездные часы и минуты, возраст и фазы Луны, сезонов и знаков Зодиака.

Уникальный механизм заключен в 47-миллиметровый корпус из розового золота с рельефом на боковой стороне, изображающим крокодила, свернувшегося вокруг циферблата.

Girrard-Perregaux

Minute Repeater Tri-Axial Tourbillon, Girard-Perregaux

Эти часы глава компании Антонио Кальче назвал «самыми сложными часами в истории Girard-Perregaux». В модели реализовано два серьезных часовых усложнения: минутный репетир и трехосный турбийон.

Механизм калибра GP09560-0001 с ручным заводом помещен между двумя сапфировыми стеклами, и его можно детально рассмотреть с двух сторон.

Инженеры мануфактуры спроектировали форму и выбрали материал 48-миллиметрового корпуса (титан), чтобы добиться максимального усиления звучания механизма репетиции: как выяснили исследователи из научных лабораторий часовых предприятий, акустика корпуса лучше, если его диаметр максимален, а плотность металла минимальна.

MB&F

MoonMachine 2 MB&F + Sarpaneva

Финский независимый часовщик Степан Сарпанева снова поработал с часовой лабораторией Макса Бюссера MB&F и предложил очередную необычную интерпретацию индикатора лунных фаз. Механизм заключен в один из традиционных корпусов лаборатории — Horological Machine Nº8 — сложной формы, напоминающей кабину суперкара.

Диск индикатора фаз Луны проецируется с помощью оптической призмы.

Создается иллюзия, что диски индикации часов, минут и лун расположены перпендикулярно плоскости часового механизма. Благодаря тому, что призма со стороны окошек часов и минут скошена, изображение существенно увеличилось. Модель MoonMachine 2 выпущена в трех версиях, в каждой серии 12 экземпляров: титановый корпус с лунами из белого золота на голубом фоне, корпус из черненого титана с лунами из белого золота на темно-синем фоне, корпус из титана и розового золота с лунами из розового золота на антрацитовом фоне.

Cartier

Révélation d'une panthère, Cartier

Пожалуй, самые интересные для далеких от часового мира клиентов и просто любопытствующих часы SIHH-2018. Между слоями двойного стекла над циферблатом создано нечто вроде песочных часов в форме стилизованного контура морды пантеры. Хищная кошка впервые появилась на изделиях дома в 1914 году и со времен его креативного директора Жанны Туссен.

Вместо песка в «песочных часах» при движении запястья владельца пересыпаются крошечные золотые шарики, на несколько мгновений складываясь в рисунок.

Модель выпущена в корпусе розового золота с бриллиантами по безелю в трех цветовых решениях: с циферблатом и ремешком красного, зеленого либо черного цвета.

Van Cleef & Arpels

Lady Arpels Planétarium, Van Cleef & Arpels

Новая — женская — версия часов 2014 года Midnight Planétarium работы голландца Кристиана ван дер Клааува, как и ее предшественница, входит в линию The Poetry of Time. 38-миллиметровый корпус из белого золота выложен бриллиантами по безелю и боковым сторонам. Автоматический механизм с модулем Planétarium двигает по циферблату из синего авантюрина с Солнцем в центре модели планет Солнечной системы: Меркурия — из перламутра, Венеры — из зеленой эмали и Земли — из бирюзы с бриллиантовой луной.

Планеты проходят свой круг по циферблату за то же время, что и в природе: Меркурий за 88 дней, Венера за 224, Земля за 365, модель Луны обращается вокруг модели Земли за 29,5 дня.

Часы можно носить на синем ремешке из кожи аллигатора или на вечернем бриллиантовом браслете.

Greubel Forcey

GMT Earth, Greubel Forsey

Небольшой, но весьма авторитетный бренд часовщиков-инженеров Робера Гребеля и Стивена Форси выпускает только очень сложные инновационные часы. В новой модели GMT Earth они представили макет земного шара, который можно рассмотреть со стороны Северного и Южного полюсов.

Часы одновременно определяют время в трех часовых поясах с точностью до пятнадцати минут.

Задняя крышка размечена таким образом, что отметки 24 часовых поясов с индикацией перехода на летнее время дополняют универсальное время, отображаемое на циферблате с помощью модели земного шара. GMT Earth выпущена всего в 33 экземплярах для настоящих ценителей сложных часов.

Ulysse Nardin

Classic Voyeur, Ulysse Nardin

Самые двусмысленные и провокационные часы выставки SIHH-2018 – модель Ulysse Nardin с минутным репетиром и жакемарами (движущимися механическими фигурками на циферблате). Часы в 42-миллиметровом корпусе из розового золота (есть вариант из платины с бриллиантами багетной огранки по безелю) с механизмом UN-73 показывают зрителю соблазнительные эротические картинки:

одна пара жакемаров занимается любовью, другая подсматривает из-за шторы.

Репетир низким звуком отбивает часы, высоким — четверти и минуты, но при желании запустить бой можно в любой момент, нажав особую кнопку на корпусе.

Hermes

Arceau Mythiques Phoenix Coloriages, Hermès

Особенность этих изысканных Arceau – не технические изыски и инновационные усложнения, а роспись ручной работы эмалью по натуральному белому перламутру циферблата.

Роспись изображает птицу Феникс и ранее появлялась на одноименных платках-каре респектабельного французского дома.

Часы в 41-миллиметровом корпусе из белого золота оснащены мануфактурным калибром Hermès H1837 с автоподзаводом. Мосты и сатинированный ротор механизма украшают лаконичные монограммы «H» и гравировка Hermès Paris, которые видны через прозрачную крышку. Выпуск лимитированный – отличный подарок для многочисленных и активных фанаток дома, особенно если носить вместе с таким же платком.

DeBethune

DB28 Steel Wheels, De Bethune

Независимый бренд De Bethune всегда делает часы и инновационные, и тщательно, практически безупречно отделанные. Новые DB28 Steel Wheels, выпущенные в 25 экземплярах, не исключение: механизм странный и непосвященному не сразу понятный, а отделка – как у классического «брегета» с «гранд компликасьон».

Самая интересная для зрителя деталь модели – фирменный запатентованный сферический индикатор фаз Луны.

Кроме того, в часах реализованы и другие инновации часовщиков De Bethune: плоская концевая балансовая спираль и характерный индикатор запаса хода на тыльной стороне. Детали механизма, мост и крепежи покрыты микрометрической гравировкой – know how компании.