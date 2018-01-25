Завести на века: зачем женщинам часы

Chrysantheme Secret, Van Cleef & Arpels
Van Cleef & Arpels — дом прежде всего ювелирный, причем не просто ювелирный, а haute joaillerie: его работа с камнями, металлом и эмалью сложностью не уступает часовому делу. По традиции на SIHH дом показывает и сложные часы, и уникальные высокоювелирные, такие как этот браслет в виде хризантемы.
Под лепестками в центре цветка скрывается миниатюрный циферблат, павированный гранатами-спессартинами, а под ним – кварцевый механизм.
Лепестки и листья хризантемы выложены разноцветными сапфирами и бриллиантами, притом камни подобраны так, чтобы создать эффект перелива-деграде.
Metiers d'Art Les Aerostiers, Vacheron Constantin
Эти часы, строго говоря, не женские и не мужские: они предназначены для любителей художественных ремесел и коллекционеров всех полов. В коллекции пять моделей, посвященных первым воздухоплавателям и их шарам-монгольфьерам. Решение на основе мануфактурного калибра 2460 G4/1 не отвлекает внимания на стрелки: их заменяют индикаторы, показывающие время в четырех апертурах.
Центр циферблата занимает золотой гравированный микрорельеф, на котором, в полном соответствии со старинными гравюрами, изображен изящный монгольфьер.
Фон — полупрозрачный витраж из эмали plique-a-jour. Кстати, все изображенные на часах серии шары в самом деле летали в конце XVIII века.
Little Lange 1, A. Lange & Sohne
Часовщики из городка Гласхютте, немецкой столицы часового дела, предложили женщинам на SIHH-2018 три новые модели линии Little Lange 1 с характерной для этой коллекции (и для этой мануфактуры в целом) крупной апертурой даты и отдельными счетчиками часов, минут и секунд на золотых циферблатах с классическим волнистым гильоше, покрытым эмалью.
Часы с циферблатом благородного пурпурного оттенка и ремешком в тон из кожи аллигатора оснащены мануфактурным калибром L121.1.
Он заключен в 36,8-миллиметровый корпус из белого золота. Есть также версия с серым циферблатом в корпусе белого золота и коричневым циферблатом в корпусе из розового золота.
Da Vinci Automatic Moon Phase 36 Edition «150 Years», IWC Shaffhausen
Мануфактура из Шаффхаузена, которой в нынешнем году исполняется 150 лет, в последние годы сделала длительную паузу в производстве женских часов. Однако в 2017 она снова начала их выпускать. На SIHH мануфактура представила 36-миллиметровые часы в корпусе из розового золота с выложенными 206 бриллиантами безелем и ушками.
Верх лакированного белого циферблата украшает апертура «самого женственного усложнения» — индикатора лунных фаз.
Последний штрих — ремешок ручной работы из кожи, причем изнаночная часть своим фирменным оранжевым оттенком напоминает о компании-партнере IWC — итальянской обувной и аксессуарной марке Santoni, которая поставляет швейцарцам ремешки.
Extremely Lady, Piaget
Дизайн элегантных овальных часов с 24 довольно крупными бриллиантами по безелю и циферблатом из цветного камня навеян часами Piaget конца 1960-х, принадлежавшими Джеки Кеннеди-Онассис, вдове президента Кеннеди.
Оригинальный браслет из белого золота выполнен в технике миланского плетения и после «раскатан» так, чтобы чеканка имитировала поверхность меха, муара или древесной коры.
Работают часы от кварцевого механизма 56P. Циферблат без часовых меток — центральная декоративная деталь модели. В выбранном нами варианте он сделан из опала, но Piaget предложил целую серию таких часов из белого и желтого золота с циферблатами из бирюзы, лазурита, рубина, малахита, а также из перламутра.
Panthere Lovee, Cartier
Элегантные ювелирные часы в корпусе из белого золота с улыбающейся пятнистой пантерой (шкура из бриллиантов, пятна из черной эмали) реализованы на базе линии-бестселлера Baignoire de Cartier и оснащены механизмом калибра 530 MC.
Серебристый циферблат с гильоше «солнечные лучи» без часовых меток не отвлекает внимания от пантеры.
Модель предлагается в двух версиях: ее можно носить на коктейли (с черным ремешком из кожи аллигатора) и на вечерние мероприятия с дресс-кодом black tie — с роскошным бриллиантовым браслетом в восемь рядов камней классической огранки (всего 923 общим весом около 15 карат).
Classico Jade, Ulysse Nardin
На первый взгляд, обычные, строгие почти до сухости классические часы для деловой женщины с точным мануфактурным калибром UN-815. Но только на первый взгляд.
Циферблат с крупными арабскими цифрами «заворачивается», словно вуаль с бриллиантовой каймой, на метках шесть-восемь часов, и деловая модель становится почти вечерней.
Дополняют впечатление бриллианты по безелю 37-миллиметровый стальной корпус и ремешок из алой кожи аллигатора. Впрочем, при желании можно купить такие часы с синими цифрами и ремешком.
Arceau Casaque, Hermes
Часовщики французского дома Hermes предложили своим поклонницам новинки в исторической коллекции Arceau, которую отличает оригинальная форма корпуса с асимметричными ушками, напоминающими детали конской сбруи. Ее придумал дизайнер Анри д'Ориньи сорок лет назад, теперь же его коллеги из Hermes поиграли с цветом и еще одним традиционным мотивом дома — стилизованным конским профилем Cavale.
Изящный абрис лошадиной головы уже появлялся на пледах и других аксессуарах.
Циферблат красных (есть также синие, желтые и зеленые) часов декорирован в техниках выемчатой эмали, лакировки и декалькомании, когда гладкую поверхность делают фактурной, как твид, нанося на нее мотив «шеврон».
Rendez-Vous Tourbillon, Jaeger-LeCoultre
Мануфактура Jaeger-LeCoultre славится, прежде всего, своими часами с усложнениями. Следуя заметному в последнее время тренду на усложнение женских моделей, часовщики компании снабдили свою круглую женскую модель Rendez-Vous турбийоном — устройством, нивелирующим негативное воздействие силы тяжести на точность хода.
Турбийон не только весьма практичен, он популярен еще и потому, что его непрестанное движение завораживает зрителя.
Часы оснащены автоматическим механизмом калибра 978: самостоятельный подзавод часов, когда они находятся на руке, то есть в движении, освобождает женщин от необходимости помнить о нем (запас хода — до 45 часов) или портить маникюр, крутя заводную головку.
Millenary, Audemars Piguet
Очень красивые и даже внешне очень сложные женские часы в овальном корпусе из розового золота от марки, которую (правда, за другие модели) любят и уважают американские рэперы. Часть механизма калибра 5201 открыта для обзора, часть скрыта двумя опаловыми циферблатами — часовым и минутным и маленьким секундным.
Корпус из розового золота по ушкам декорирован в любимой часовщиками из Ле Брассю технике frosted gold, напоминающей покрытую инеем поверхность.
Браслет из золота польского плетения, оно напоминает плетение миланское, но собирается из металлических спиралей по иной технологии — его поверхность напоминает ряд плотных косичек.