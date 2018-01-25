Завести на века: зачем женщинам часы

Chrysantheme Secret, Van Cleef & Arpels

Van Cleef & Arpels

Van Cleef & Arpels — дом прежде всего ювелирный, причем не просто ювелирный, а haute joaillerie: его работа с камнями, металлом и эмалью сложностью не уступает часовому делу. По традиции на SIHH дом показывает и сложные часы, и уникальные высокоювелирные, такие как этот браслет в виде хризантемы.

Под лепестками в центре цветка скрывается миниатюрный циферблат, павированный гранатами-спессартинами, а под ним – кварцевый механизм.

Лепестки и листья хризантемы выложены разноцветными сапфирами и бриллиантами, притом камни подобраны так, чтобы создать эффект перелива-деграде.

Metiers d'Art Les Aerostiers, Vacheron Constantin

Vacheron Constantin

Эти часы, строго говоря, не женские и не мужские: они предназначены для любителей художественных ремесел и коллекционеров всех полов. В коллекции пять моделей, посвященных первым воздухоплавателям и их шарам-монгольфьерам. Решение на основе мануфактурного калибра 2460 G4/1 не отвлекает внимания на стрелки: их заменяют индикаторы, показывающие время в четырех апертурах.

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Центр циферблата занимает золотой гравированный микрорельеф, на котором, в полном соответствии со старинными гравюрами, изображен изящный монгольфьер.

Фон — полупрозрачный витраж из эмали plique-a-jour. Кстати, все изображенные на часах серии шары в самом деле летали в конце XVIII века.

Little Lange 1, A. Lange & Sohne

A. Lange & Sohne

Часовщики из городка Гласхютте, немецкой столицы часового дела, предложили женщинам на SIHH-2018 три новые модели линии Little Lange 1 с характерной для этой коллекции (и для этой мануфактуры в целом) крупной апертурой даты и отдельными счетчиками часов, минут и секунд на золотых циферблатах с классическим волнистым гильоше, покрытым эмалью.

Часы с циферблатом благородного пурпурного оттенка и ремешком в тон из кожи аллигатора оснащены мануфактурным калибром L121.1.

Он заключен в 36,8-миллиметровый корпус из белого золота. Есть также версия с серым циферблатом в корпусе белого золота и коричневым циферблатом в корпусе из розового золота.

Da Vinci Automatic Moon Phase 36 Edition «150 Years», IWC Shaffhausen

IWC Shaffhausen

Мануфактура из Шаффхаузена, которой в нынешнем году исполняется 150 лет, в последние годы сделала длительную паузу в производстве женских часов. Однако в 2017 она снова начала их выпускать. На SIHH мануфактура представила 36-миллиметровые часы в корпусе из розового золота с выложенными 206 бриллиантами безелем и ушками.

Верх лакированного белого циферблата украшает апертура «самого женственного усложнения» — индикатора лунных фаз.

Последний штрих — ремешок ручной работы из кожи, причем изнаночная часть своим фирменным оранжевым оттенком напоминает о компании-партнере IWC — итальянской обувной и аксессуарной марке Santoni, которая поставляет швейцарцам ремешки.

Extremely Lady, Piaget

Piaget

Дизайн элегантных овальных часов с 24 довольно крупными бриллиантами по безелю и циферблатом из цветного камня навеян часами Piaget конца 1960-х, принадлежавшими Джеки Кеннеди-Онассис, вдове президента Кеннеди.

Оригинальный браслет из белого золота выполнен в технике миланского плетения и после «раскатан» так, чтобы чеканка имитировала поверхность меха, муара или древесной коры.

Работают часы от кварцевого механизма 56P. Циферблат без часовых меток — центральная декоративная деталь модели. В выбранном нами варианте он сделан из опала, но Piaget предложил целую серию таких часов из белого и желтого золота с циферблатами из бирюзы, лазурита, рубина, малахита, а также из перламутра.

Panthere Lovee, Cartier

Cartier

Элегантные ювелирные часы в корпусе из белого золота с улыбающейся пятнистой пантерой (шкура из бриллиантов, пятна из черной эмали) реализованы на базе линии-бестселлера Baignoire de Cartier и оснащены механизмом калибра 530 MC.

Серебристый циферблат с гильоше «солнечные лучи» без часовых меток не отвлекает внимания от пантеры.

Модель предлагается в двух версиях: ее можно носить на коктейли (с черным ремешком из кожи аллигатора) и на вечерние мероприятия с дресс-кодом black tie — с роскошным бриллиантовым браслетом в восемь рядов камней классической огранки (всего 923 общим весом около 15 карат).

Classico Jade, Ulysse Nardin

Ulysse Nardin

На первый взгляд, обычные, строгие почти до сухости классические часы для деловой женщины с точным мануфактурным калибром UN-815. Но только на первый взгляд.

Циферблат с крупными арабскими цифрами «заворачивается», словно вуаль с бриллиантовой каймой, на метках шесть-восемь часов, и деловая модель становится почти вечерней.

Дополняют впечатление бриллианты по безелю 37-миллиметровый стальной корпус и ремешок из алой кожи аллигатора. Впрочем, при желании можно купить такие часы с синими цифрами и ремешком.

Arceau Casaque, Hermes

Hermes

Часовщики французского дома Hermes предложили своим поклонницам новинки в исторической коллекции Arceau, которую отличает оригинальная форма корпуса с асимметричными ушками, напоминающими детали конской сбруи. Ее придумал дизайнер Анри д'Ориньи сорок лет назад, теперь же его коллеги из Hermes поиграли с цветом и еще одним традиционным мотивом дома — стилизованным конским профилем Cavale.

Изящный абрис лошадиной головы уже появлялся на пледах и других аксессуарах.

Циферблат красных (есть также синие, желтые и зеленые) часов декорирован в техниках выемчатой эмали, лакировки и декалькомании, когда гладкую поверхность делают фактурной, как твид, нанося на нее мотив «шеврон».

Rendez-Vous Tourbillon, Jaeger-LeCoultre

Jaeger-LeCoultre

Мануфактура Jaeger-LeCoultre славится, прежде всего, своими часами с усложнениями. Следуя заметному в последнее время тренду на усложнение женских моделей, часовщики компании снабдили свою круглую женскую модель Rendez-Vous турбийоном — устройством, нивелирующим негативное воздействие силы тяжести на точность хода.

Турбийон не только весьма практичен, он популярен еще и потому, что его непрестанное движение завораживает зрителя.

Часы оснащены автоматическим механизмом калибра 978: самостоятельный подзавод часов, когда они находятся на руке, то есть в движении, освобождает женщин от необходимости помнить о нем (запас хода — до 45 часов) или портить маникюр, крутя заводную головку.

Millenary, Audemars Piguet

Audemars Piguet

Очень красивые и даже внешне очень сложные женские часы в овальном корпусе из розового золота от марки, которую (правда, за другие модели) любят и уважают американские рэперы. Часть механизма калибра 5201 открыта для обзора, часть скрыта двумя опаловыми циферблатами — часовым и минутным и маленьким секундным.

Корпус из розового золота по ушкам декорирован в любимой часовщиками из Ле Брассю технике frosted gold, напоминающей покрытую инеем поверхность.

Браслет из золота польского плетения, оно напоминает плетение миланское, но собирается из металлических спиралей по иной технологии — его поверхность напоминает ряд плотных косичек.