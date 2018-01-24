Эхо скандала: Меланья Трамп оставила мужа в одиночестве

Еще неделю назад Меланья Трамп планировала присоединиться к супругу во время его поездки на Международный экономический форум в Давосе, стартовавший во вторник, 23 января. Однако в понедельник вечером, 22 января, в годовщину со дня свадьбы Дональда Трампа и Меланьи Кнавс, директор по коммуникациям Восточного крыла Белого дома Стефани Гришэм заявила, что первая леди США не сможет поехать в Швейцарию.

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Причина, как сообщила она CNN, кроется в «неурядицах с расписанием и логистикой». Сама Меланья, регулярно оставляющая публичные сообщения в твиттере, обошла молчанием эти изменения.

Планы самого Дональда Трампа тоже были сверстаны только вечером понедельника: из-за приостановки работы правительства поездка президента США в Швейцарию оставалась под вопросом. Однако эта проблема временно разрешилась, и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила по разрешении правительственного кризиса. «Президентская делегация отправится завтра, и президент Трамп будет оставаться в поездке в течение недели», — сказала она. Однако, как выяснилось, без жены, что дало прессе повод задуматься о причинах такого решения.

Global Look Press/Reuters

Одной из самых очевидных причин выглядит выплывшая на свет связь Дональда Трампа с порноактрисой Сторми Дэниэлс (настоящее ее имя — Стефани Клиффорд) в то время, как миллиардер уже состоял в браке с Меланьей --

интимная встреча состоялась в 2006 году через несколько месяцев после рождения их сына Бэррона.

12 января издание The Wall Street Journal сообщило, что в 2016 году незадолго до президентских выборов адвокат будущего президента Майкл Коэн заплатил Сторми Дэниэлс за то, что она будет хранить молчание относительно той встречи, $130000.

Несколькими днями позже журнал InTouch опубликовал интервью с актрисой фильмов для взрослых, которое она дала еще в 2011 году, но которое тогда так и не увидело свет — в нем она рассказала об обстоятельствах знакомства с миллиардером на гольф-турнире на озере Тахо в штате Невада в июле 2006-го и раскрыла интимные подробности той встречи. Журнал People сообщал при этом, что отношения будущего президента и порнозвезды продолжались вплоть до конца 2009-го или начала 2010 года.

Пока пресса обсуждала подробности сексуальной жизни президента США, его супруга хранила молчание. С 12 января она не делала никаких публичных заявлений относительно скандала. Вечером того же дня она, тем не менее, отправилась вместе с супругом на длинные выходные в их имение в Мар-а-Лаго, но в течение двух дней ее не видели рядом с президентом — Меланьи не было ни на его ужине вместе с бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани, ни на его вечерней трапезе с лидером большинства Палаты представителей США Кевином Маккарти. А единственным сообщением в неделю скандалов, которое она оставила в твиттере, было поздравление с годовщиной со дня рождения Мартина Лютера Кинга 15 января — ее супруг, кстати, никак не отметился в соцсетях по этому значимому поводу, за что был раскритикован.

This has been a year filled with many wonderful moments. I've enjoyed the people I've been lucky enough to meet throughout our great country & the world! pic.twitter.com/MMRi72ENd0 — Melania Trump (@FLOTUS) 20 января 2018 г.

Меланья Трамп отметила в твиттере и год, исполнившийся со дня инаугурации президента — в субботу, 20 января, она написала: «Это был год. наполненный множеством прекрасных моментов. Я наслаждалась общением с людьми, которых мне повезло встречать в нашей великой стране и в мире».

К посту в соцсети прилагалось фото, на котором Меланья Трамп была в паре, но не с президентом, а с сопровождавшим ее на инаугурации военным.

А вот по поводу 13-летней годовщины со дня свадьбы 22 января в соцсетях ничего не написали ни Дональд Трамп, ни его жена — несмотря на то, что со времен Барака Обамы в Белом доме заведена традиция поздравлять друг друга с годовщиной совместной жизни.

Предыдущие первые супруги государства делали это для того, чтобы выглядеть чуть более открытыми для широкой публики и дать ей возможность прикоснуться к своей частной жизни — сообщения Барака и Мишель Обамы действительно были чрезвычайно теплыми и трогательными. Однако единственное, о чем написал Дональд Трамп в годовщину свадьбы, — это наконец-то разрешившаяся проблема приостановки работы правительства: президент отметил победу республиканцев над демократами.