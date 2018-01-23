Время джентльменов: часы для самых сильных

Santos de Cartier

Cartier

Французский дом Cartier выпустил очередную версию знаковых квадратных часов Santos de Cartier, которым уже более века. В 1904 году Луи Картье, тогдашний глава дома, сделал для своего друга, авиаконструктора и летчика Альберто Сантос-Дюмона, первые в мире наручные мужские часы квадратной формы и назвал их в его честь Santos.

Дизайн часов предвосхитил лаконичный стиль ар-деко, вошедший в полную силу в 1920-е годы.

В 2018 году часы исторической коллекции оснастили автоматическим калибром 1847 MC, устойчивым к воздействию магнитных полей, и дали владельцам часов возможность самостоятельно, без специального оборудования, заменять браслет на ремешок и обратно. Кстати, ремешки предлагаются в разных цветах и фактурах – от классически-сдержанных до ярких.

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Arceau Chrono Titane, Hermès

Hermes

Новый извод популярной модели Arceau: ее корпус с асимметричными ушками на манер детали конской сбруи придумал еще Анри д'Ориньи в 1978 году. У Chrono Titane с автоматическим калибром, разработанным совместно с мануфактурой Vaucher, этот корпус диаметром 41 миллиметр сделан из титана, с которым по цвету гармонирует антрацитовый циферблат с поверхностью, похожей на гранит на изломе.

Красные стрелки контрастируют с циферблатом.

Не забудем и о ремешках. Для них Hermès – дом, известный прежде всего своими аксессуарами из кожи, — разумеется, выбрал лучшую телячью кожу Barenia. Она может быть натурального оттенка охры или черной с рифлением в стиле автогонок 1950-х годов.

Montblanc 1858 Geosphere

Montblanc

Часы посвящены знаменитому альпинистскому испытанию Seven Summit, которое к настоящему моменту удалось пройти всего 500 спортсменам во всем мире, и выпущены к 160-летию часовой мануфактуры Minerva. Это выигрышная визуально и удобная в использовании модель с индикацией второго часового пояса: на циферблате в положении «12» и «6» часов размещены выпуклые изображения Северного и Южного полушарий Земли, которые совершают полный оборот за сутки — против часовой стрелки и по часовой стрелке соответственно. Индикатор второго часового пояса размещен у метки «9 часов».

Оригинальное решение этого усложнения реализовали в мануфактурном калибре MB 29.25 инженеры компании из конструкторского бюро в Виллере.

Для коллекционеров предназначен лимитированный выпуск модели в бронзовом корпусе с керамическим безелем.

Jaeger-LeCoultre Polaris Chronograph WT

Jaeger-LeCoultre

В новой линейке практичных и точных часов Polaris, названной так по имени бестселлера мануфактуры Jaeger-LeCoultre 1968 года Memovox Polaris, выпущен хронограф с функцией мирового времени. Калибр 752 помещен в массивный, но сравнительно легкий 44-миллиметровый корпус из титана.

Специальная головка в положении «10 часов» контролирует вращение диска, на который нанесены названия 24 городов мира в разных часовых поясах.

Фиксируя название города в собственном часовом поясе, можно тут же определить актуальное время во всех остальных часовых поясах. Запас хода модели – до 65 часов.

Big Pilot's Watch Annual Calendar Edition «150 Years», IWC Schaffhausen

IWC Schaffhausen

На SIHH мануфактура из Шаффхаузена, которой исполняется 150 лет, показала юбилейную линию из 27 новых моделей четырех своих постоянных коллекций, в том числе, популярной и очень брутальной Pilot's Watches. Именно в этой коллекции выпущены (всего в ста экземплярах) единственные в юбилейной серии стальные часы с годовым календарем.

Функция календаря реализована в американском формате: месяц, дата и день недели отображаются на синем лаковом циферблате в отдельных окошках, корректировать показания нужно только раз в год, в конце февраля.

Все это работает благодаря мануфактурному калибру IWC 52850 с системой подзавода Пеллатона с износостойкими керамическими компонентами и двумя заводными барабанами: они позволяют забыть о подзаводе часов на целую неделю.

Luminor Marina Logo 3 Days, Officine Panerai

Officine Panerai

Одна из самых популярных коллекций флорентийской мануфактуры пополнилась моделями в стальных 44-миллиметровых корпусах с новым механизмом калибра P.6000 с ручным заводом и трехдневным запасом хода. Для повышения точности установки времени калибр снабжен устройством, при выдвижении заводной головки останавливающим балансовое колесо.

Главная отличительная черта модели, за которую ее любят многочисленные поклонники-коллекционеры, так называемые «панеристи», - исторический логотип OP, стилизованный под стрелу, в положении «6 часов».

Помимо традиционных ремешков, в новой линии есть ремни из серого либо синего текстиля с контрастной строчкой.

Excalibur Aventador S, Roger Dubuis

Roger Dubuis

В модели, разработанной швейцарскими часовщиками совместно со знаменитым автопроизводителем Lamborghini Squadra Corse, установлен обновленный калибр RD103SQ из 312 деталей, в котором воплощена оригинальная концепция двойного баланса Duotor.

Фирменная звездообразная архитектура Astral Skeleton реализована в форме распорок стоек автомобильной подвески, напоминающей об итальянских суперкарах.

Корпус выполнен из многослойного карбона и отделан розовым золотом. Часы снабжены ремешком из материала алькантара, часто использующегося в автопроме. Запуск новинки приурочен к стартам гонок Super Trofeo 2018 в феврале этого года.

Altiplano Ultimate Automatic, Piaget

Piaget

Это модель с механизмом калибра 910P для особых случаев: самые тонкие на данный момент в мире автоматические часы созданы по специальной технологии, когда платина (основа механизма) становится частью корпуса, поэтому они требуют бережного обращения. Зато бонус: за движением зубчатых колесиков можно наблюдать хоть целый день.

Он полностью открыт взгляду — собственно циферблат занимает лишь небольшую часть 41-миллиметрового диска платины.

Запаса хода хватает на 50 часов. Модель предлагается в двух версиях – из белого либо из розового золота. Идеальная компания для вечернего костюма или смокинга.

RM 53-01 Pablo Mac Donough, Richard Mille

Richard Mille

Единственная новинка, показанная мануфактурой на SIHH-2018, посвящена аргентинскому игроку в поло, многократному чемпиону разных турниров Пабло Мак Доноу. Особую прочность модели в карбоновом корпусе создатели объяснили тем, что

за свою карьеру Пабло перенес множество травм, включая перелом черепа,

и ему, как и всем, кто ведет активный до экстремального образ жизни, нужны особо прочные часы. Помимо корпуса и многослойного сапфирового стекла от марки Stettler, в Richard Mille продумали и конструкцию механизма: он базируется на двух пластинах, соединенных тончайшими стальными тросиками, и словно подвешен внутри корпуса. Голубой ремешок часов – ненавязчивое напоминание о флаге Аргентины, родины Мак Доноу.

Clifton Club Indian Burt Munro Tribute, Baume & Mercier

Baume & Mercier

Лимитированная серия автоматических хронографов с механизмом Valjoux 7750 в 44-миллиметровом стальном корпусе выпущена в сотрудничестве с производителем мотоциклов Indian Motorcycle в честь мотогонщика Берта Монро. Его счастливый номер «35» изображен у метки «9 часов», а серебристый циферблат, обработанный в технике крацевания,

похож на поверхность Соляного озера в Бонневилле, где Монро в 1967 году установил рекорд скорости – 184 мили в час.

Это число отмечено и на шкале тахиметра на безеле хронографа. На задней крышке выгравирован профиль индейца – лого компании Indian, — а ее фирменный темно-алый оттенок, вместе с тоном Munro Spécial, использованы в декоре часов и ремешка. Часы выпущены в 1967 экземплярах – в честь года триумфа знаменитого мотогонщика.