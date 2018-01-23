Время джентльменов: часы для самых сильных

Santos de Cartier
Французский дом Cartier выпустил очередную версию знаковых квадратных часов Santos de Cartier, которым уже более века. В 1904 году Луи Картье, тогдашний глава дома, сделал для своего друга, авиаконструктора и летчика Альберто Сантос-Дюмона, первые в мире наручные мужские часы квадратной формы и назвал их в его честь Santos.
Дизайн часов предвосхитил лаконичный стиль ар-деко, вошедший в полную силу в 1920-е годы.
В 2018 году часы исторической коллекции оснастили автоматическим калибром 1847 MC, устойчивым к воздействию магнитных полей, и дали владельцам часов возможность самостоятельно, без специального оборудования, заменять браслет на ремешок и обратно. Кстати, ремешки предлагаются в разных цветах и фактурах – от классически-сдержанных до ярких.
Arceau Chrono Titane, Hermès
Новый извод популярной модели Arceau: ее корпус с асимметричными ушками на манер детали конской сбруи придумал еще Анри д'Ориньи в 1978 году. У Chrono Titane с автоматическим калибром, разработанным совместно с мануфактурой Vaucher, этот корпус диаметром 41 миллиметр сделан из титана, с которым по цвету гармонирует антрацитовый циферблат с поверхностью, похожей на гранит на изломе.
Красные стрелки контрастируют с циферблатом.
Не забудем и о ремешках. Для них Hermès – дом, известный прежде всего своими аксессуарами из кожи, — разумеется, выбрал лучшую телячью кожу Barenia. Она может быть натурального оттенка охры или черной с рифлением в стиле автогонок 1950-х годов.
Montblanc 1858 Geosphere
Часы посвящены знаменитому альпинистскому испытанию Seven Summit, которое к настоящему моменту удалось пройти всего 500 спортсменам во всем мире, и выпущены к 160-летию часовой мануфактуры Minerva. Это выигрышная визуально и удобная в использовании модель с индикацией второго часового пояса: на циферблате в положении «12» и «6» часов размещены выпуклые изображения Северного и Южного полушарий Земли, которые совершают полный оборот за сутки — против часовой стрелки и по часовой стрелке соответственно. Индикатор второго часового пояса размещен у метки «9 часов».
Оригинальное решение этого усложнения реализовали в мануфактурном калибре MB 29.25 инженеры компании из конструкторского бюро в Виллере.
Для коллекционеров предназначен лимитированный выпуск модели в бронзовом корпусе с керамическим безелем.
Jaeger-LeCoultre Polaris Chronograph WT
В новой линейке практичных и точных часов Polaris, названной так по имени бестселлера мануфактуры Jaeger-LeCoultre 1968 года Memovox Polaris, выпущен хронограф с функцией мирового времени. Калибр 752 помещен в массивный, но сравнительно легкий 44-миллиметровый корпус из титана.
Специальная головка в положении «10 часов» контролирует вращение диска, на который нанесены названия 24 городов мира в разных часовых поясах.
Фиксируя название города в собственном часовом поясе, можно тут же определить актуальное время во всех остальных часовых поясах. Запас хода модели – до 65 часов.
Big Pilot's Watch Annual Calendar Edition «150 Years», IWC Schaffhausen
На SIHH мануфактура из Шаффхаузена, которой исполняется 150 лет, показала юбилейную линию из 27 новых моделей четырех своих постоянных коллекций, в том числе, популярной и очень брутальной Pilot's Watches. Именно в этой коллекции выпущены (всего в ста экземплярах) единственные в юбилейной серии стальные часы с годовым календарем.
Функция календаря реализована в американском формате: месяц, дата и день недели отображаются на синем лаковом циферблате в отдельных окошках, корректировать показания нужно только раз в год, в конце февраля.
Все это работает благодаря мануфактурному калибру IWC 52850 с системой подзавода Пеллатона с износостойкими керамическими компонентами и двумя заводными барабанами: они позволяют забыть о подзаводе часов на целую неделю.
Luminor Marina Logo 3 Days, Officine Panerai
Одна из самых популярных коллекций флорентийской мануфактуры пополнилась моделями в стальных 44-миллиметровых корпусах с новым механизмом калибра P.6000 с ручным заводом и трехдневным запасом хода. Для повышения точности установки времени калибр снабжен устройством, при выдвижении заводной головки останавливающим балансовое колесо.
Главная отличительная черта модели, за которую ее любят многочисленные поклонники-коллекционеры, так называемые «панеристи», - исторический логотип OP, стилизованный под стрелу, в положении «6 часов».
Помимо традиционных ремешков, в новой линии есть ремни из серого либо синего текстиля с контрастной строчкой.
Excalibur Aventador S, Roger Dubuis
В модели, разработанной швейцарскими часовщиками совместно со знаменитым автопроизводителем Lamborghini Squadra Corse, установлен обновленный калибр RD103SQ из 312 деталей, в котором воплощена оригинальная концепция двойного баланса Duotor.
Фирменная звездообразная архитектура Astral Skeleton реализована в форме распорок стоек автомобильной подвески, напоминающей об итальянских суперкарах.
Корпус выполнен из многослойного карбона и отделан розовым золотом. Часы снабжены ремешком из материала алькантара, часто использующегося в автопроме. Запуск новинки приурочен к стартам гонок Super Trofeo 2018 в феврале этого года.
Altiplano Ultimate Automatic, Piaget
Это модель с механизмом калибра 910P для особых случаев: самые тонкие на данный момент в мире автоматические часы созданы по специальной технологии, когда платина (основа механизма) становится частью корпуса, поэтому они требуют бережного обращения. Зато бонус: за движением зубчатых колесиков можно наблюдать хоть целый день.
Он полностью открыт взгляду — собственно циферблат занимает лишь небольшую часть 41-миллиметрового диска платины.
Запаса хода хватает на 50 часов. Модель предлагается в двух версиях – из белого либо из розового золота. Идеальная компания для вечернего костюма или смокинга.
RM 53-01 Pablo Mac Donough, Richard Mille
Единственная новинка, показанная мануфактурой на SIHH-2018, посвящена аргентинскому игроку в поло, многократному чемпиону разных турниров Пабло Мак Доноу. Особую прочность модели в карбоновом корпусе создатели объяснили тем, что
за свою карьеру Пабло перенес множество травм, включая перелом черепа,
и ему, как и всем, кто ведет активный до экстремального образ жизни, нужны особо прочные часы. Помимо корпуса и многослойного сапфирового стекла от марки Stettler, в Richard Mille продумали и конструкцию механизма: он базируется на двух пластинах, соединенных тончайшими стальными тросиками, и словно подвешен внутри корпуса. Голубой ремешок часов – ненавязчивое напоминание о флаге Аргентины, родины Мак Доноу.
Clifton Club Indian Burt Munro Tribute, Baume & Mercier
Лимитированная серия автоматических хронографов с механизмом Valjoux 7750 в 44-миллиметровом стальном корпусе выпущена в сотрудничестве с производителем мотоциклов Indian Motorcycle в честь мотогонщика Берта Монро. Его счастливый номер «35» изображен у метки «9 часов», а серебристый циферблат, обработанный в технике крацевания,
похож на поверхность Соляного озера в Бонневилле, где Монро в 1967 году установил рекорд скорости – 184 мили в час.
Это число отмечено и на шкале тахиметра на безеле хронографа. На задней крышке выгравирован профиль индейца – лого компании Indian, — а ее фирменный темно-алый оттенок, вместе с тоном Munro Spécial, использованы в декоре часов и ремешка. Часы выпущены в 1967 экземплярах – в честь года триумфа знаменитого мотогонщика.