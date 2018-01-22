Америка расстроила туристов

Приостановка работы правительства в США сказалась на судьбе национальных памятников и туристических объектов, зависящих от бюджетного обеспечения со стороны государства. На выходных туристы не смогли попасть к Статуе свободы в Нью-Йорке – доступ туда был закрыт из-а отсутствия финансовой поддержки, однако уже в воскресенье ситуация разрешилась: мэр Нью-Йорка заявил, что деньги на обслуживание статуи будут выделены из бюджета штата.

Туристов в США, тем не менее, призывают пересматривать свои планы: посещение многих объектов, и прежде всего, многочисленных национальных парков, окажется затруднительным.

В Филадельфии сейчас нет смысла отправляться в Индепенденс-холл или пытаться увидеть Колокол свободы, находящийся с 1976 года в специальном павильоне неподалеку от Индепенденс-холла. В 1776 году именно здесь была подписана Декларация независимости: колокол созвал жителей города на ее оглашение. Сегодня увидеть его не получится – здание закрыто.

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Закрыт и дом-музей в Атланте, в штате Джорджия, где родился и провел детство Мартин Лютер Кинг, один из величайших гражданских лидеров в истории США (сегодня день его рождения, 15 января, считается в США выходным). Баптистская церковь Эбенезер, в которой служил проповедником Мартин Лютер Кинг, и относящийся к ней центр для посетителей гостей не принимали. Не было доступа в субботу и к памятнику Хуану Родригесу Кабрильо – первому европейцу, достигшему Калифорнии в 1542 году, — в Сан-Диего в Калифорнии.

Если с памятниками все понятно, то ситуация с природными национальными парками оказывается несколько более запутанной. Например, самые популярные из них – Скалистые горы в Колорадо и Йосемитский национальный парк в Калифорнии – открыты, однако служащих, в обычное время помогающих туристам, в них очень мало.

Снежный шторм принес в Колорадо в субботу около 45 см снега, но убирать его было некому.

В Йеллоустоунском национальном парке в субботу выпало 5 см снега, и это не стало проблемой, однако несмотря на то, что он был открыт для посетителей, туалеты и центры для посетителей не работали. При этом частные отели и сувенирные магазины были открыты.

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Национальный парк на юго-западе Колорадо, Меса-Верде и парк Черный каньон Ганнисона в Колорадо принимают посетителей, но не обслуживают.

А вот знаменитый Большой каньон в Аризоне никак не изменил условия своей работы: парк, в 2016 году насчитавший рекордное количество посетителей – тогда сюда приехало за год 6 млн человек – полностью к услугам туристов, вместе с открытыми туалетами, центрами обслуживания и штатом сотрудников, готовых помочь. Приостановка работы правительства оказалась вызовом для губернаторов штатов. А еще возможностью заявить о себе: «Если Вашингтон, округ Колумбия, работать не будет, то Аризона БУДЕТ. Не меняйте план поездки. Рассчитывайте на это», — написал в соцсетях губернатор Аризоны республиканец Даг Дьюси.

Erin Whittaker/Reuters Национальный парк Гранд-Каньон в Аризоне

В Вашингтоне действительно мало что работало на выходных. Особенно текущий кризис сказался на музеях, относящиеся к Смитсоновскому институту, в том числе, Национальный зоопарке в Вашингтоне, одном из самых старых зоопарков в США (он был открыт еще в 1889 году). На выходных американцы и туристы, приехавшие в США, не могли посмотреть там ни на гигантских и красных панд, ни на слонов, ни на различных видов лемуров, мангустов, американских бобров, калимантанских орангутанов, черно-зеленых мартышек.

Амурский тигр Павел и суматранская тигрица Дамаи тоже не дождались гостей.

В субботу же, однако, Смитсоновский институт объявил, что, во всяком случае, в понедельник, 22 января, музеи и исследовательские центры будут работать, благодаря средствам, накопленным ранее. Впрочем, каким окажется график работы всех структур центра после 22 января, пока не известно – об этом сообщат дополнительно. Всего в Смитсоновский институт входят, помимо зоопарка, 19 музеев – 17 из них находятся в Вашингтоне, остальные расположены в Нью-Йорке и Шантильи, штат Виргиния. В частности, в Нью-Йорке, в двух шагах от музея Гуггенхайма, расположен Национальный музей дизайна, окруженный садом, в Вашингтоне и Шантильи находятся музеи, посвященные космонавтике и авиации. Мемориальный музей Холокоста, музеи афроамериканской истории и культуры, музей американских индейцев (все они тоже находятся в Вашингтоне) тоже относятся к Смитсоновскому институту.