Опыт первой леди: что надевала Меланья Трамп

Самый важный

Fox News Мишель Обама и Меланья Трамп около Белого дома, 20 января 2017 года

Весь мир накануне инаугурации гадал, в чем же все-таки появится новоиспеченная первая леди, поскольку дизайнеры и модные дома один за другим слали отказы Меланье. Однако, несмотря на трудности, супруге Дональда Трампа удалось произвести впечатление. На церемонии она появилась в небесно-голубом платье-футляре, жакете-болеро с рукавом в три четверти Ralph Lauren и длинных перчатках в тон. Модные критики предполагают, что

Меланью вдохновил образ Жаклин Кеннеди, в котором в 1961 году она появилась на инаугурации своего мужа Джона Кеннеди.

Самый дорогой

Domenico Stinellis/AP Меланья Трамп на форуме G7 в Италии, 26 мая 2017

В мае в рамках саммита G7 прошла встреча жен президентов, где образ Меланьи стал самым обсуждаемым среди всех прочих. Жена американского президента появилась в элегантном платье-футляре, но поразило всех пальто-жакет Dolce&Gabbana с объемной цветочной вышивкой за $51 000 и клатч из этой же ткани. Пока все обсуждали неприличную стоимость наряда, Стефано Габбана благодарил Меланью в своем инстаграме за такой выбор.

Реклама

Самый несуразный

Craig Ruttle/AP Первая леди США Меланья Трамп во время выступления в постоянном представительстве США при ООН в Нью-Йорке, 20 сентября 2017 года

В сентябре внешний вид Меланьи снова наделал много шума. На этот раз поводом стал выбор наряда, в котором она появилась на Генеральной Ассамблее ООН. Меланья Трамп надела шерстяное платье цвета фуксии чуть ниже колен, за что была моментально раскритикована. Яркий цвет платья совсем не подходил тематике мероприятия: в подобном наряде можно сходить в ресторан или на прогулку, но для выступления перед первыми лицами государств стоит подбирать что-то более сдержанное.

Самый торжественный

Mandel Ngan/REUTERS Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп следуют на концерт филармонического оркестра «Ла Скала», 26 мая 2017 года

На саммите НАТО в Брюсселе первая леди сопровождала своего мужа. Для похода на концерт филармонического оркестра La Scala Меланья выбрала сияющее платье Dolce & Gabbana. Длинные рукава, закрытая шея и юбка ниже колен удачно смягчили образ, уравновешивая блеск обуви и платья.

В СМИ то и дело появлялись сообщения о том, как супруга Дональда Трампа затмила своим нарядом даже первую леди Франции Бриджит Макрон.

Самый яркий

Pablo Martinez Monsivais/AP Дональд Трамп, Меланья Трамп и их сын Баррон Трамп в Белом доме, 27 августа 2017

Необычный образ Меланья продемонстрировала на прогулке у Белого дома. Она надела укороченные узкие джинсы ярко-розового цвета от J BRAND, рубашку в клетку от J. Crew и лаковые малиновые балетки от Manolo Blahnik. В сети такой наряд вызвал неоднозначные отклики. Одни сравнивали первую леди с барби и восхищались ее стилем, а другие осуждали за непозволительно яркий образ для такого возраста.

Самый обсуждаемый

Jonathan Ernst/REUTERS Визит в Саудовскую Аравию

Первая леди США в поездке в Эр-Рияд отказалась как от национального костюма, так и от головного убора. Многие осудили ее за такое решение, поскольку в Саудовской Аравии головной убор не просто аксессуар, а политический жест. Однако министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель бен Ахмад аль-Джубейр заявил, что

в королевстве одобряют любой стиль первой леди, и отсутствие головного убора не влечет за собой скандал.

Для визита в Эр-Рияд Меланья выбрала черный комбинезон Stella McCartney, дополнила его широким золотым поясом и массивным ожерельем.

Самый элегантный

REUTERS Дональд Трамп и Меланья Трамп в Эр-Рияде, 20 мая 2017

Одним из самых запоминающихся образов Меланьи стало платье, которое она надела на ужин с королем Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом во дворце Мурабба. Длинное однотонное платье Reem Acra цвета фуксии своей драпировкой в виде накидки напомнило национальный костюм. В качестве аксессуара Меланья выбрала лишь одно бриллиантовое колье.

Самый ироничный

Evan Vucci/AP Дональд Трамп и Меланья Трамп в Техасе, 29 августа 2017

В соцсетях над Меланьей Трамп долго подшучивали из-за кепки, которую она надела по прибытии на помощь страдающему от наводнений Техасу. На ее муже была кепка с надписью «USA», а насмешила всех надпись на кепке Меланьи «FLOTUS» («Первая леди США»). Пользователи соцсетей предположили, что Меланья надела такую кепку, чтобы «мы знали, кто она».