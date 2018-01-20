Голодное детство и большие ступни: какой была Одри Хепберн

Одри Хепберн вошла в историю как одна из самых титулованных и востребованных актрис 50-60-х годов прошлого века. Ее игрой восхищались, красоте завидовали, а стиль стремились копировать. Но Хэпберн никогда не была просто красивой женщиной и талантливой актрисой. Она сталкивалась со многими трудностями и до последнего была верна своей гуманитарной миссии.

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Голод в школьные годы

Точеная фигура Одри Хепберн всегда была предметом зависти и недостижимым идеалом. Однако своим худощавым телосложением актриса обязана вовсе не диетам. Ее идеальный, по меркам красоты тех времен, вес в 45 кг был результатом осложнений со здоровьем. Одри застала Вторую мировую войну, когда ей было всего 10 лет, живя в Нидерландах.

Самым сложным периодом в жизни семьи оказались 1944-45 годы — будущая актриса ела луковицы тюльпанов и пыталась печь хлеб из травы.

Из-за голода у нее нарушился обмен веществ, и даже любовь к шоколадным конфетам и спагетти во взрослом возрасте не помогла набрать вес. Из-за недостатка жировой ткани актриса долгое время не могла выносить ребенка и пережила четыре выкидыша.

Железный характер

Даже во время войны Одри старалась помогать семье материально. Активно занимаясь балетом с раннего детства, к подростковому возрасту будущая актриса уже стала квалифицированной балериной.

Невзирая на голод, Хепберн давала уроки танцев.

Сила воли проявилась и в учебе. Одри свободно говорила на пяти языках — голландском, английском, французском, испанском и итальянском.

Наиболее точно жизненные принципы знаменитой актрисы описывает ее же фраза: «Я верю, что нужно быть сильной, когда кажется, что все идет не так».

Типичные комплексы

Несмотря на любовь миллионов, Одри Хепберн не считала себя эталоном красоты. Более того, из воспоминаний ее сына известно, что знаменитую актрису искренне удивляло восхищение людей ее внешностью.

У Хепберн был комплекс еще с детства — слишком большие ступни. При росте 170 см она носила 41 размер обуви. Это помешало Хепберн осуществить свою детскую мечту стать прима-балериной.

Фоторепортаж: 25 лет со дня смерти Одри Хепберн __is_photorep_included6018465: 1

В 1954 году актриса решила избавиться от недостатка хотя бы визуально и обратилась к Сальваторе Феррагамо с просьбой сделать для нее туфли, которые зрительно превратят ее ноги в изящные стопы балерины. Главный голливудский обувщик разработал для нее модель ballerinas — туфли на тонкой подошве с закругленным носком, похожие на пуанты. Так появились любимые многими туфли-балетки.

Посол доброй воли

Сложное детство сделало Одри Хепберн борцом за мир — 38 лет своей жизни она посвятила работе в международной организации, действующей под эгидой ООН, ЮНИСЕФ. Сначала она помогала привлечь внимание к проблемам, пользуясь своей популярностью. Одри часто выступала на радио и посещала мероприятия, которые проводила организация.

Закончив с актерской карьерой, Хепберн решила полностью посвятить все свое время ЮНИСЕФ.

В последние пять лет жизни она ездила в Эфиопию, Венесуэлу, Эквадор и Сомали, где активно способствовала оказанию гуманитарной помощи. Так, после поездки в Эфиопию, где актриса посетила детский дом с голодающими детьми, организация отправила туда продукты.

«Я видела, как крошечные горные общины, трущобы и стихийные поселения каким-то чудом впервые получили системы водоснабжения, и этим чудом был ЮНИСЕФ. Я видела, как дети строили сами себе школы из кирпича и цемента, предоставленных ЮНИСЕФ», — говорила она о результатах своей деятельности.

Маленькие слабости великой женщины

Еще в раннем детстве Хепберн увлекалась рисованием. С возрастом у нее проявился интерес к рукоделию. Так, из снимков тех времен известно, в перерывах между съемками актриса много вязала. Отвлечься от работы помогало садоводство. Кстати, в 1990 году в честь Одри Хепберн назвали новую гибридную породу тюльпанов.

Самой же большой страстью в жизни кинодивы были, увы, сигареты. Одри могла выкурить до трех пачек день, однако по ее собственным словам, и этого иногда было недостаточно. Актриса скончалась от рака, когда ей было всего 63 года.