Мальчики в цветах: Италия оделась в бархат

Ermenegildo Zegna

Luca Bruno/AP Показ коллекции Ermenegildo Zegna в Милане, 12 января 2018 года

Неделя мужской моды в Милане началась с показа легендарного бренда Ermenegildo Zegna, существующего уже больше века. Креативный директор модного дома Алессандро Сартори устроил для поклонников настоящее шоу: главный холл миланского Университета Боккони на один вечер превратился в снежную тропинку, декорированную сугробом высотой в несколько метров.

Коллекция получилась очень разноплановой. Для холодных вечеров бренд предложил костюмы из шерсти альпаки, а для офисных будней — деловые костюмы черных и серых оттенков.

Для тех, кто не боится экспериментов со своим стилем, есть удлиненные пальто с геометрическим принтом и кожаные брюки.

Не обошелся показ и без бомберов, правда, теперь они больше напоминают объемные толстовки: вместо длинной молнии, которую мы привыкли видеть на куртках, теперь совсем небольшая, которая, скорее, выполняет декоративную функцию.

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Изюминкой показа стали головные уборы: в 2018 году мужчинам стоит присмотреться к зимним кепкам. И не переживайте, что заболеете — кепки от Ermenegildo Zegna прикрывают уши до самой шеи.

Fendi

Luca Bruno/AP Показ коллекции Fendi в Милане, 15 января 2018 года

Показ Fendi перенес гостей в атмосферу аэропорта. На подиуме появилась лента для багажа, благодаря которой зрители могли оценить новые аксессуары в коллекции, а также вспомнить знаменитые чемоданы бренда. Показ был ориентирован на мужчин, явно избегающих консервативного стиля: длинные шубы, ретро-костюмы, ярко-желтые бомберы с массивной надписью и горнолыжные костюмы с причудливым принтом.

Одним из ключевых оттенков цветовой гаммы и вовсе стал золотой.

Важную роль в коллекции сыграли аксессуары: модели демонстрировали на подиуме меховые шапки и пластиковые шляпы в форме зонтиков.

Giorgio Armani

Luca Bruno/AP Показ коллекции Giorgio Armani в Милане, 15 января 2018 года

В новом сезоне Giorgio Armani вновь предлагает присмотреться к бархату. На подиуме представлены, кажется, все фасоны одежды из этого материала.

Осталась без радикальных изменений и линейка верхней одежды: в коллекции вновь длинные и укороченные дубленки с меховым воротником, бомберы и шерстяные пальто чуть ниже колен.

Новые идеи бренда прослеживаются в одежде для повседневной носки. Высота талии больше не имеет значения при выборе фасона свободных брюк. В коллекции представлена как высокая посадка с акцентным ремнем на талии, так и брюки, которые нужно носить на бедрах.

Dolce&Gabbana

Antonio Calanni/AP Показ коллекции Dolce & Gabbana в Милане, 13 января 2018 года

От того, что предложили носить мужчинам осенью и зимой 2018-го Доменико Дольче и Стефано Габбана, можно ослепнуть — до того это все нарядно, по-королевски, выглядит. На подиуме мужской недели моды один за другим распускались диковинные цветы, с мужских свитеров в зрителей целились купидоны, с пальто смотрели котятки.

Феерическое шествие довершил одетый в золотой костюм латиноамериканский певец Малума, известный своими композициями в стиле реггетон.

Были роскошные ткани: шелк, бархат, тонкая шерсть, жаккард. Было много вышивки: цветами и купидонами Dolce&Gabbana украсили костюмы, пальто и бомберы. Цветы были и в виде принтов на шелке. Добавьте к этому костюмы пижамного кроя — небрежно наброшенный на плечи халат прилагается — двубортные бархатные пиджаки, огромные шубы, черные приталенные костюмы, узкие пальто, камзолы, свитеры в купидончиках, и вы получите образ человека, привыкшего нежиться под итальянским солнцем, прежде чем идти вечером в свет. Этот человек может быть денди — тогда он окажется в костюме, возможно, бархатном. Или поклонником уличного стиля — и выйдет в бордовом спортивном костюме и пальто-оверсайз, расшитом цветами. Главное, что образ будет очень ярким, даже избыточно. Настоящее рококо на подиуме.

Dirk Bikkembergs

Luca Bruno/AP Подготовка к показу коллекции Dirk Bikkembergs в Милане, 14 января 2018 года

Бельгийский дизайнер, член легендарной «антверпенской шестерки» модельеров, в 90-е оказавшихся в авангарде моды, пришел к отточенному, рафинированному и при этом свободному стилю. Объемные пальто и плащи черного и ярко-голубого цветов, слаксы, огромные куртки «пилот», в том числе серебристого цвета, просторные двубортные костюмы, бомберы, дутые куртки и свободные дафлкоты соседствовали на подиуме с узкими костюмами, небольшими свитерами, водолазками и приталенными рубашками в стиле 70-х.

По сути, Биккембергс вывел на подиум всю историю мужской моды XX века — были замечены 40-е, 50-е, 70-е.

Доминировал в коллекции черный цвет, разбавленный ярко-голубым, желтым и бордо, складывавшимися в супрематический узор, позволяющий вспомнить еще и о русском авангарде.