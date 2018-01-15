10 икон мужского стиля, которых никто не знает

Ник Вустер

Журналист по образованию, он работал в крупном рекламном агентстве Saatchi & Saatchi, в середине 80-х стал сотрудником отдела крупнейшего модного торгового центра Нью-Йорка Saks Fifth Avenue. После этого его развитие в модной индустрии продолжилось, когда он стал байером (агентом, делающим оптовые закупки модной одежды у различных дизайнеров) в сетевых магазинах Barneys New York и Bergdorf Goodman. В 90-е он занимал должность директора по продажам марки Calvin Klein, а потом стал дизайн-директором Polo Ralph Lauren. С тех пор он работал директором моды во многим модных домах, специализирующихся на эксклюзивной мужской одежде. Уроженец штата Канзас, который у нас ассоциируется разве что со сказкой о Волшебнике Изумрудного города,

Ник Вустер выглядит как коренной житель Манхэттена, привыкший посещать светские вечеринки и диктовать другим, как выделяться из толпы и выглядеть стильно.

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Его визитной карточкой стали ухоженная белая борода и идеально сидящий костюм-тройка. Страсть к татуировкам много лет назад побудила Ника занять ими обе руки. Это довершило его уличный образ — так считают и его 737 тысяч подписчиков в Instagram.

Джош Песковитц

В 2010 году американское издание журнала Time Out опубликовало фото Джоша Песковица как одного из самых стильных мужчин Нью-Йорка. Он выделяется из толпы других любителей хорошо выглядеть легкой небрежностью в стиле, яркими деталями в приглушенном базовом гардеробе и любовью к головным уборам.

В отличие от своего конкурента по бизнесу Ника Вустера, Песковитц склонен сочетать двубортные пиджаки с пальто модели oversize и мюлями.

Он пишет для модных разделов ведущих американских модных изданий GQ и Esquire, а также является директором по стилю портала parkandbond.com. Последний за несколько лет создал серьезную конкуренцию известному интернет-изданию Mr. Porter.

Брюс Паск

Журналист модного раздела The New York Times Брюс Паск, как и остальные, является стилистом и консультантом не только NYT, но и других изданий, в том числе, и онлайн-формата. Персональный стиль Брюса отображает манеру одеваться почти каждого современного американца: деним и рубашка.

Именно эти основные детали мужского гардероба Паск перенес на новый уровень, в основном, за счет собственной харизмы и небрежно наброшенного сверху пиджака.

Некоторые коллеги посмеиваются над ним, называя его стиль «слегка помятым» из-за явного пренебрежения модника утюгом. Тем не менее, The New York Times и их приложение для Appstore T Magazine обновляются за счет этого человека, которого можно увидеть на первых рядах ведущих показов Мужской Недели Моды.

Алекс Бадиа

Настоящий герой мировой стритстайл культуры и любимец российского GQ является директором раздела моды для мужчин модного издания Women's Wear Daily. Он близок по модному духу каждому, кто не привык тратить уйму времени на проработку собственного образа.

Нежно любимые им предметы гардероба, в том числе и выходного, это свитерs, вязаные шапки, тяжелые пальто из плотной шерсти и кроссовки.

Остается дополнить образ солнечными очками и перчатками — можно идти на работу, встречи и показы. Возможно, Бадиа стал иконой стритстайла не благодаря своей любви к теплой и многослойной одежде, а, скорее, в соответствии с поговоркой, имеющей отношение к не одному популярному моднику: «На красивых все красиво».

Юджин Тонг

Юджин Тонг — на данный момент независимый модный консультант и стилист, включенный в список Business Of Fashion 500, профессиональный справочник самых значимых и популярных работников модной индустрии. Юджин родился на острове Тайвань, откуда переехал в Нью-Джерси, а затем и перебрался работать в Нью-Йорк.

Тонг одним из первых начал смешивать дорогие марки одежды с более доступными, создав уникальные ансамбли, которые до сих пор вдохновляют модников по всему миру.

Юджин Тонг был одним из тех, кто сделал азиатский стритстайл сумасшедше популярным в США благодаря своей работе в W Magazine и собственному примеру, разумеется. Влияние корней и врожденное чувство стиля позволило ему многократно получать награды и признания мировой модной общественности.

Эрик Рузерфорд

Модель, популярный инстаграм-блогер с числом подписчиков, переваливающим за 200 тысяч, этот мужчина с седыми висками и пронзительным взглядом – любимый герой стристайл-фотографов, стилистов и редакторов модных журналов.

Уроженец маленького городка в Мичигане, он начинал как актер и модель почти 25 лет назад, с возрастом окончив модельную карьеру и занявшись организацией крупных мероприятий.

Однако вернулся в модельный бизнес после того, как на него, с седыми уже висками, обратил внимание кастинг-директор одного из модельных агентств в Лос-Анджелесе. Сейчас он регулярно появляется в подборках уличных фотографий с недель моды, снимается в рекламе и убеждает тех, кто боится седины и глубоких морщин, что когда вам переваливает за сорок – это прекрасно. Уверенность в собственной привлекательности и делает его иконой стиля.

Давид Тьельбель

Житель Нью-Йорка, директор отдела моды Wall Street Journal, в профессиональном портфолио которого опыт работы в Allure, Harper's Bazaar и других крупных модных журналах, практически не дает советов тем, кто хочет хорошо одеваться.

Свой собственный стиль он описывает как легкий и благородный, настаивая при этом на том, что не придерживается никаких правил.

Мужчинам же он предлагает не перебарщивать, продумывая образ, и одеваться, только исходя из того, какая температура за окном.

Мэтью Хэнсон

Довольно джентльменов, перед вами – человек, ответственный за популярность уличного стиля. Стилист Мэтью Хэнсон в 2016 году ушел с поста редактора отдела моды журнала Complex, и с тех пор работает как стилист, одевая тех, на кого равняются наши хайпбисты, уличные модники.

Это благодаря ему иконы уличного стиля A$AP Rocky и The Weeknd становятся для них образцами для подражания.

Мэтью Хэнсона ценят за то, что он зорким глазом выхватывает из моря начинающих дизайнеров самых талантливых и сочетает их вещи с одеждой известных брендов. Потому что может.

Адонис Боссо

27-летний юноша из Канады, уроженец Кот-д'Ивуара, сегодня входит в список 50 самых популярных моделей-мужчин мира, снимаясь в рекламе Dolce&Gabbana, Theory, Levy's и других модных брендов.

Тонкий, стройный, энергичный, за модным вдохновением он обращается к фильмам 60-х годов, когда мужчины еще носили брюки с высокой талией.

Страсть его – не только мода: Адонис Боссо, выросший в семье, где было пятеро детей, в том числе, малыш с расстройством аутистического спектра, борется за разнообразие в модельном бизнесе, стараясь добиться того, чтобы на подиумах были представлены представители разных рас.

Анджело Флаккавенто

Итальянский журналист и модный интеллектуал, Анджело Флаккавенто – самый подходящий образец для подражания для тех, кто зарабатывает на жизнь, складывая слова в предложения. Уроженец Сицилии, 45-летний журналист один из самых авторитетных в Италии авторов, пишущих о моде – она интересна ему как культурный феномен, позволяющий отследить процессы, происходящие в обществе.