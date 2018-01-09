Между снегом и пальмами: как отдыхали российские звезды

Уезжать на зимние каникулы в отпуск давно стало славной российской традицией, которой, кажется, ничто не мешает. Тем более, что уехать можно куда угодно – к родным в Ростов-на-Дону или к друзьям в Петербург, к подружке в Тоскану или в деревню к бабушке, например.

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Когда у нас есть возможность выбирать между новогодними направлениями, мы обычно пытаемся решить, что мы хотим – тепла или снега. Звезды – такие же люди, как мы. И, судя по тому, где они в этом году отдыхали, большинству все-таки хотелось тепла.

Встретимся в Майами

Или в Калифорнии — как и Флорида, это вечно горячая точка США, где всегда тепло, пусти и очень влажно, и растут пальмы. А какой же юг для нашего человека – без пальм? Отдыхавшими в США в этом году были традиционно замечены Леонид Агутин, исполнитель Джиган со всей своей красивой семьей (они направились во Флориду) и Анна Седокова – она оказалась в Калифорнии.

Впрочем, в Майами на каникулах оказалось не до прогулок: «Во Флориде зима. Рождественские «морозы».) Так будет всю неделю моей маленькой передышки. Но, всё равно, красиво! Я так давно не видел солнца в небе! Всех с Православным Рождеством, друзья! Всех верующих и сочувствующих, а так же представителей других конфессий! Всем Мира и добра, удачи и любви, счастья и благополучия, здоровья и хорошей музыки!», — написал музыкант в своем инстаграме. Жаловался на погоду и Джиган: «На районе холодно!))) Любовь греет!», — сообщил он в подписи к семейному фото на фоне небоскребов Майами.

Сказочно отдохнули

Популярным у знаменитостей оказался и остров Бали – оттуда передавали приветы в остальной мир при помощи все того же инстаграма Анна Семенович, радующаяся жизни, Светлана Ходченкова, выложившая в инстаграм настоящую фотографию без макияжа, Сергей Шнуров, сообщивший своим подписчикам, что бросает курить – до того ему хорошо: «Два дня без сигарет. Отсутствие никотина ввело меня в туристическое отупение значительно быстрее, чем это бывало раньше. Мысли, которые и до этого редко посещали мою голову, теперь исчезли совсем. Прикольно».

#justrelax Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova) Янв 8, 2018 at 11:16 PST

А вот Анастасия Волочкова, за инстаграм-аккаунтом которой следит 707 тысяч подписчиков, отметив Новый год в России и передав в эфир шпагат из бани, отправилась на Мальдивы.

В жарких странах оказались и другие отечественные звезды. Например, Ольга Бузова, за которую после ее новогоднего поздравления переживали даже те, кто на нее не подписан (телеведущая желала всем здоровья, напоминая, что больными мы никому не нужны), взбодрилась и отправилась в Дубай. А интеллектуальная актриса Светлана Устинова выложила в инстаграм фото с Багамксих островов – и вовсе не в купальнике.

Сочи. Январь 2018. Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Янв 6, 2018 at 1:59 PST

Зато фото в бикини обнаружилось в инстаграме телеведущей Настасьи Самбурской – только отдыхает она в Сочи, где сейчас сезон далеко не купальный, а, скорее, горнолыжный. Но это совсем другая история.

Уступите парню лыжню

В горы, к снегу, которого так не хватало в Новый год в Москве, отправились Александр Ревва, Ева Польна, Елена Летучая. Первых двоих влекли французские Альпы – Александр Ревва выкладывал фото из Куршевеля, Ева Польна отправилась в Валь Торанс в департаменте Савойя, в высокогорный французский горнолыжный курорт.

В комментариях к постам в инстаграме знаменитостей, которые предпочитают французские Альпы, разумеется, обвиняли в отсутствии патриотизма и желания поддерживать отечественного производителя. А вот Елену Летучую даже упрекнуть не за что – на каникулы она отправилась в Сочи.

Без солнца и снега

Среди «белых ворон», которые предпочли не снег, не пальмы, а красоту природных ландшафтов, великолепие архитектуры и отличные возможности для шопинга оказалась телеведущая Ксения Бородина: вместе с мужем Курбаном Омаровым она отправилась в Италию, которую считает своим вторым домом.

«…было очень непривычно ощущать себя туристом, с одной стороны родное место, родные люди рядом, а с другой стороны все равно сегодня я уже турист на Капри, — написала Ксения Бородина перед отъездом. — Я уже сегодня писала, что первый раз приехала на Капри в 9 лет , училась в Москве, не захотела переезжать в Италию, поэтому мама забирала меня с мая по сентябрь и потом приезжала ещё в середине декабря до середины января, раньше было проще в Школе договориться ))) не захотела тут жить, потому что было почти 10 лет, потому что уже отучилась 3 класса в московской школе, была привязана к дому, к родным, к друзьям».