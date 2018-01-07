Рождество по-царски: кошки-мышки и травести-вечеринки

Мед и деньги за песнопения

Лучше всего в исторических источниках описано, как отмечал один из главных христианских праздников Алексей Михайлович «Тишайший», правивший страной в XVII веке.

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Царь накануне праздника старался помочь как можно большему числу нуждающихся. Алексей Михайлович вместе со стрельцами шел в тюрьмы и богадельни, где из собственных рук раздавал милостыню заключенным, беднякам, больным и прокаженным. В 1663 году, например, государь на большом тюремном дворе накормил девятьсот шестьдесят четыре человека.

Доверенные лица царя, в свою очередь, делали подаяния на Земском дворе, у Лобного места и на Красной площади.

После Алексей Михайлович шел с боярами в одну из придворных церквей, а затем – в Успенский собор к вечерне. Потом царь отправлялся во дворец, куда к нему приходили попы и певчие. Они славили Христа, за что получали деньги и по ковшу меда.

В день самого Рождества государь слушал заутреню в Золотой Палате, а затем встречался с патриархом и духовенством, которые пели ему «Многая лета» и всячески поздравляли. Благословив царя, патриарх шел славить Христа к царице, а затем – к остальным членам царской семьи. После все садились за праздничный стол.

Другие государи праздновали Рождество примерно так же, как Алексей Михайлович. При этом у каждого правителя была своя «изюминка» — например, Федор Михайлович освобождал из темницы не самых опасных преступников, а также ездил в Вознесенский монастырь поздравлять свою мать – инокиню Марфу Ивановну.

Странные игры в императорском дворце

Первый российский император Петр I указом от 20 декабря 1699 года предписал начать летоисчисление именно с Рождества Христова. О том, как правитель отмечал праздник, писал датский посланник Юст Юль:

«Обыкновенно от Рождества и до Крещения царь со знатнейшими своими сановниками разъезжает по Москве и славит у важнейших лиц, то есть поет различные песни сначала духовные, а потом шутовские и застольные. В каждом доме, где собрание славит, царь и все лица его свиты получают подарки. Пока продолжается слава, сколько ни хлопочи, никак не добьешься свидания ни с царем, ни с кем-либо из сановников.

Они не любят, чтоб к ним в это время приходили иностранцы».

Петр I требовал, чтобы дворец был украшен венками и игрушками, а придворные наряжались в костюмы и готовили друг другу рождественские подарки.

При Елизавете Петровне на Рождество пели святочные песни и катались в санях, а сама правительница одевалась в мужскую одежду (она вообще была известна страстью к переодеваниям, и в 1744 году ввела правило, согласно которому мужчины на балы-маскарады должны были являться в женской одежде, а женщины — в мужской).

Екатерина Великая же заставляла придворных играть в кошки-мышки, жмурки, прятки – причем прямо в императорском дворце. После игр императрица всегда устраивала танцы и песнопения. К гостям выходили ряженые, начинались святочные игры, слуги выносили пунш.

Семейные ценности

При Павле Петровиче Рождество стало отмечаться куда скромнее, он предпочитал отмечать его в кругу семьи, без карнавальных костюмов и танцев до утра. А при Николае I возникла традиция рождественской елки – правда, не благодаря самому императору, а по инициативе его супруги, Александры Федоровны, урожденной прусской принцессы.

Первую елку во дворце императрица устроила 24 декабря 1817 года – и с тех пор эта традиция стала ежегодной почти на сто лет.

В 20:00 на Рождество Александра Федоровна звонила в колокольчик – и в зал вбегали ее дети. Каждого ребенка ждала своя елка – и, конечно, же, подарки, причем такие, которые помогали детям развиваться.

Государыня дарила музыкальные инструменты, письменные принадлежности, акварель, холсты, наборы для вышивания.

«Я с ужасною радостью встал, потому что сегодня будет елка! – вспоминал великий князь Константин Николаевич. — И за уроками, и вне уроков я только о том и думал... В 8 мы пошли к маме. Она пошла окончательно распорядиться с подарками. Мы ждем в Помпеянской комнате. От нетерпения у нас почти конвульсии, как вдруг линг, линг, линг! Колокольчик зазвонил, и мы бежим каждый к своему столу. Ах, какие миленькие подарки я получил!»

При Александре III появилась новая традиция – рождественские праздники для бедных детей. На торжество приглашали малоимущих и сирот – специально для них ставили красиво украшенные елки, устраивали святочные игры, а в конце праздника малышам дарили подарки – одежду, обувь, игрушки и даже дрова.

Рождество при последнем императоре

При Николае II во дворце ставили сразу три елки: одну внизу, в большой гостиной государыни, другую наверху, в детской комнате. Третья елка размещалась в коридоре, для слуг. «Вначале зажигались свечи на детской рождественской елке, и им раздавались их рождественские подарки, — писала фрейлина императрицы Анна Вырубова. — Среди них были довольно-таки дорогие вещи, но вообще императорские дети не придавали значения ценности подаренных им предметов. Для них простая вещь ручной работы или незатейливая игрушка могла быть такой же желанной, как и дорогое украшение, которым они могли пользоваться только на торжествах».

Затем подарки дарились фрейлинам и другим придворным – иногда это были деньги или что-то ценное. После этого свои подарки – в основном от заграничных друзей – открывали император и императрица. Позже вся царская семья отправлялась на богослужение.

На следующий день зажигались свечи на рождественских елках в манеже Царского Села, а каждый солдат получал в подарок вещь из серебра.

Когда в стране прогремела Октябрьская революция и к власти пришли большевики, религиозные праздники стали порицать и относиться к ним как к пережиткам прошлого. Однако отмечать Рождество запретили только в 1929 году – а традицию устанавливать елку окрестили «поповским обычаем». Спустя шесть лет елка с подарками все-таки вернулась – правда, теперь ее называли «новогодней». И это была уже совсем другая страна и другая история.