Горячие и белые: эволюция свадебного платья

Выходить замуж в классическом белом платье в пол стали еще в середине XIX века. Тренд, который существовал до начала XX века, задала королева Великобритании Виктория.

Реклама

Однако XX век не прошел даром даже для такой консервативной вещи, как белое платье невесты. Этот наряд менял длину, фасон и даже цвет. Сегодня девушки сами решают, выходить ли замуж в платье Веры Вонг, купальнике или джинсах – и яркое тому доказательство платье главной героини в фильме «Праздничный переполох», который идет в кино с 1 января.

1910: сама невинность

В начале XX века невесты предпочитали свободные платья в пол, в которых было удобно двигаться. При этом открыть какую-либо часть тела считалось недопустимым: длина юбки скрывала даже щиколотки, а руки принято было прятать в длинные рукава. Декором наряд не изобиловал, максимум, что могла позволить себе женщина в те времена – длинный пояс, однако и он не подчеркивал талию.

1920: акценты на фигуре

Спустя десятилетие, мода радикально изменилась. Открывать ноги — но только, разумеется, не колени, стало можно и нужно. В том числе, и при выборе свадебного платья. Придать торжественности событию невеста могла за счет длинной фаты, кружевной вуали и головного убора, декором для которого служили цветы и жемчуг.

1930: золотой век Голливуда

Расцвет американской киноиндустрии оказал сильное влияние на свадебную моду. Невесты стремились подражать знаменитым актрисам и выбирали приталенные платья, сшитые из атласа. Тогда же в моду вошли наряды цвета слоновой кости (ранее подобное считалось просто недопустимым, ведь цветом чистоты и непорочности было принято считать исключительно белый). Одной фаты становилось уже недостаточно и молодые девушки украшали головы диадемами.

1940: все внимание аксессуарам

Радикальных изменений в моде на свадебные платья в этот период не было. Зато среди праздничных аксессуаров появились кружевные вуали.

1950: в ход идут пышные юбки и банты

После войны невестам, да и всем остальным, особенно хотелось праздника, поэтому к выбору наряда подходили со всей ответственностью.

В середине XX века в свадебной индустрии появился новый тренд – пышные юбки, сказалось появление стиля new look.

Для усиления торжественности в ход шли корсеты, огромные банты чуть пониже спины и пышная фата.

1960: время раскрываться

В 60-е тренд на длинные платья окончательно сошел на нет. Новым эталоном стиля стала мини-юбка, изобретенная Мэри Куант. Девушки быстро поняли, насколько эффектно смотрятся стройные ноги, и решили использовать тенденцию и в свадебных платьях. Кстати, демонстрировать стремились не только ноги: на фотографиях тех времен невесты часто позируют с голыми плечами и глубокими вырезами. Тренд активно поддерживали и звезды. В коротких платьях выходили замуж и Йоко Оно, и Миа Фэрроу.

AP Участник The Beatles Джон Леннон и его невеста Йоко Оно после свадьбы в Гибралтаре, 20 марта 1969 года

1970: принцессы в брюках

Публично раздеваться быстро перестало быть модным, и в начале 70-х c возвращением моды на длину макси свадебные платья снова стали длинными. Вернулись струящиеся силуэты и кружево. А вот фаты невесты старались избегать, отдавая предпочтение шляпам и диадемам. Вторым, не менее популярным трендом, стали брючные костюмы — Ив Сен-Лоран не зря старался переодеть женщин в смокинги.

1980: королевская пышность

За свадебной церемонией принцессы Дианы с принцем Чарльзом в 1981 году следил, кажется, весь мир. Неудивительно, что главной темой для обсуждения тогда стало свадебное платье – настолько пышное, что внешне даже напоминало торт со сливками.

Второй, не менее важной, деталью служила восьмиметровая фата.

Тогда церемония настолько потрясла простых женщин, что все стремились повторить наряд Дианы и выбирали платья с воланами, пышными юбками, объемными рукавами и кружевом. Тогда же на невестах стали появляться перчатки – аксессуар, пользующийся спросом до сих пор.

1990: все, что придет в голову

90-е стали самым периодом вседозволенности в свадебной индустрии. Невесты выходили замуж в платьях любой длины и любых цветов. Порой в качестве свадебного наряда выбирали брючный костюм или даже джинсы, а вместо элегантных лодочек — обычные кроссовки.

2000: вернулись к истокам

Начало XXI века вновь заставило невест обратить внимание на голливудских актрис. В моду вернулись приталенные атласные платья, оголяющие плечи, и диадемы. А вот от фаты решено было отказаться.

2010: так тоже можно

В чем выходить замуж, девушки сейчас решают сами — это может быть дизайнерское платье, пышный «торт», короткое коктейльное платье или не платье вообще. А, например, купальник, вполне подходящий для того, чтобы связать себя узами брака на фоне океана, пальм и белоснежного песка.