Свернуть горы и шею: самые страшные спуски мира

Ущелье Корбета, штат Вайоминг, США
Узкое ущелье в Скалистых горах Вайоминга считается самым опасным горнолыжным спуском в США.
Названо оно в честь горнолыжника Барри Корбета, который спустился по нему в 1967 году, но с тех пор смельчаков оказывалось не слишком много.
Дело в том, что вход в ущелье с трех сторон окружен скалами, а прежде чем приземлиться на трассу (если это вообще можно назвать трассой), лыжнику нужно пролететь более 6 м в свободном полете. И никуда не врезаться! Угол наклона составляет около 50 градусов.
Ущелье Гранд, Куршевель, французские Альпы
Куршевель — это не только три великолепные долины с роскошными курортами. Здесь же находится узкое ущелье, где приходится сильно постараться для того, чтобы выжить.
Дело в том, что пробираться к нему от подъемника приходится по леднику, а в начале спуска картину мира несколько портят гигантские бугры.
Зато если вы преодолеваете все препятствия, перед вами открывается великолепная широкая трасса с углом наклона, составляющим 35 градусов.
Харакири, Майрхофен, Австрия
Как можно понять по ироничному, но вполне прижившемуся названию этого спуска в австрийском Тироле, ступить на эту трассу — это выбор для решительного человека. Нет, острые скалы лыжникам не грозят, зато угол наклона здесь составляет 78 градусов, а это значит, что лететь ему и лететь, пока он не приземлится почти в самом низу (протяженность трассы, между тем, составляет 1500 м).
Ла Шаванетт, граница между Францией и Швейцарией
Этот крутой спуск полон подводных камней. Точнее, подснежных, да еще и покрытых коркой льда гигантских бугров.
Это делает трассу подходящей только для очень опытных лыжников.
Да и тем лучше всего кататься, когда снегопад едва прошел.
Мад Ривер Глен, Вермонт, США
Этот горнолыжный курорт в Зеленых горах в Вермонте (этот горный хребет считается частью Аппалачей) привлекает сюда лыжников слоганом
«Катайся тут, если можешь».
В самом деле, спуск, угол которого составляет 38 градусов, отличается тем, что за ним принципиально никто не ухаживает, оставляя снежный покров в том виде, в котором он есть. Скатываясь среди заснеженных, обледеневших деревьев, лыжник вынужден маневрировать между кустами и частично замерзшими водопадами.
Делириум Дайв, Канада
Узкий тоннель, окруженный скалами, спуск под углом 50 градусов и самые разнообразные препятствия на самой трассе — за этим едут в Канаду любители острых ощущений на трассе. При этом не стоит забывать и об опасности схода снежной лавины, которая здесь существует — из-за этого лыжникам рекомендуется обзавестись рацией, прежде чем спускаться.
Боди Бэг, Колорадо, США
Спуск в одном из старейших горнолыжных курортов США, Крестед Бьют, основанном в 1880 году, весьма лесист, и это его главная проблема.
Высокие хвойные деревья — а еще угол наклона, составляющий 50 градусов.
Тем, кто не справляется со спуском и падает, остается катиться по каменистому склону, потому что остановиться оказывается очень сложно.
Ла Грав, Франция
Подъем на эту гору высотой 3200 м занимает полтора часа — и провести их лучше вместе с инструктором: самостоятельно отправляться в это путешествие не рекомендуется.
Он покажет чуть более простой спуск протяженностью всего около 2000 км.
Стоит при этом иметь в виду, что за склоном никто не ухаживает, так что его девственность таит в себе немало препятствий.
Грейт Скотт, Сноуберд, Юта
Угол наклона не такой уж и страшный — всего каких-то 40 градусов, — однако тем, кто бесстрашно ступает на эту трассу, вскоре становится ясно, что не все так просто. Все дело в скалах, которые проступают на склоне, покрытом пушистым снегом, которым славятся Скалистые горы Юты.
Тортен, Швейцария
Официально трассу относят к категории средней сложности, однако есть один момент: кататься здесь без проблем можно только тогда, когда снег только что выпал. В остальных случаях можно здорово повредить колени, если снега, который будет обеспечивать амортизацию, окажется недостаточно. И опасайтесь могулов: если вы не приспособлены к прыжкам по буграм, лучше найти трассу попроще.