Свернуть горы и шею: самые страшные спуски мира

Ущелье Корбета, штат Вайоминг, США

Узкое ущелье в Скалистых горах Вайоминга считается самым опасным горнолыжным спуском в США.

Названо оно в честь горнолыжника Барри Корбета, который спустился по нему в 1967 году, но с тех пор смельчаков оказывалось не слишком много.

Дело в том, что вход в ущелье с трех сторон окружен скалами, а прежде чем приземлиться на трассу (если это вообще можно назвать трассой), лыжнику нужно пролететь более 6 м в свободном полете. И никуда не врезаться! Угол наклона составляет около 50 градусов.

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Ущелье Гранд, Куршевель, французские Альпы

Куршевель — это не только три великолепные долины с роскошными курортами. Здесь же находится узкое ущелье, где приходится сильно постараться для того, чтобы выжить.

Дело в том, что пробираться к нему от подъемника приходится по леднику, а в начале спуска картину мира несколько портят гигантские бугры.

Зато если вы преодолеваете все препятствия, перед вами открывается великолепная широкая трасса с углом наклона, составляющим 35 градусов.

Харакири, Майрхофен, Австрия

Как можно понять по ироничному, но вполне прижившемуся названию этого спуска в австрийском Тироле, ступить на эту трассу — это выбор для решительного человека. Нет, острые скалы лыжникам не грозят, зато угол наклона здесь составляет 78 градусов, а это значит, что лететь ему и лететь, пока он не приземлится почти в самом низу (протяженность трассы, между тем, составляет 1500 м).

Ла Шаванетт, граница между Францией и Швейцарией

Этот крутой спуск полон подводных камней. Точнее, подснежных, да еще и покрытых коркой льда гигантских бугров.

Это делает трассу подходящей только для очень опытных лыжников.

Да и тем лучше всего кататься, когда снегопад едва прошел.

Мад Ривер Глен, Вермонт, США

Этот горнолыжный курорт в Зеленых горах в Вермонте (этот горный хребет считается частью Аппалачей) привлекает сюда лыжников слоганом

«Катайся тут, если можешь».

В самом деле, спуск, угол которого составляет 38 градусов, отличается тем, что за ним принципиально никто не ухаживает, оставляя снежный покров в том виде, в котором он есть. Скатываясь среди заснеженных, обледеневших деревьев, лыжник вынужден маневрировать между кустами и частично замерзшими водопадами.

Делириум Дайв, Канада

Узкий тоннель, окруженный скалами, спуск под углом 50 градусов и самые разнообразные препятствия на самой трассе — за этим едут в Канаду любители острых ощущений на трассе. При этом не стоит забывать и об опасности схода снежной лавины, которая здесь существует — из-за этого лыжникам рекомендуется обзавестись рацией, прежде чем спускаться.

Боди Бэг, Колорадо, США

Спуск в одном из старейших горнолыжных курортов США, Крестед Бьют, основанном в 1880 году, весьма лесист, и это его главная проблема.

Высокие хвойные деревья — а еще угол наклона, составляющий 50 градусов.

Тем, кто не справляется со спуском и падает, остается катиться по каменистому склону, потому что остановиться оказывается очень сложно.

Ла Грав, Франция

Подъем на эту гору высотой 3200 м занимает полтора часа — и провести их лучше вместе с инструктором: самостоятельно отправляться в это путешествие не рекомендуется.

Он покажет чуть более простой спуск протяженностью всего около 2000 км.

Стоит при этом иметь в виду, что за склоном никто не ухаживает, так что его девственность таит в себе немало препятствий.

Грейт Скотт, Сноуберд, Юта

Угол наклона не такой уж и страшный — всего каких-то 40 градусов, — однако тем, кто бесстрашно ступает на эту трассу, вскоре становится ясно, что не все так просто. Все дело в скалах, которые проступают на склоне, покрытом пушистым снегом, которым славятся Скалистые горы Юты.

Тортен, Швейцария

Официально трассу относят к категории средней сложности, однако есть один момент: кататься здесь без проблем можно только тогда, когда снег только что выпал. В остальных случаях можно здорово повредить колени, если снега, который будет обеспечивать амортизацию, окажется недостаточно. И опасайтесь могулов: если вы не приспособлены к прыжкам по буграм, лучше найти трассу попроще.