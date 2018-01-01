Самый трудный день: странные рецепты для страдальцев

Если вы выпили пару бокалов шампанского под куранты и легли спать

Снять легкие последствия праздника поможет минеральная вода, которая вымывает токсины и нормализует кислотность. Диетологи рекомендуют выпускать пузырьки (как вы делали это вчера с шампанским) и пить в течение дня в небольших количествах.

Более сильным средством является старый добрый рассол из-под соленых огурцов или капусты.

Он восстанавливает водно-солевой баланс и недостаток минералов, потерянных организмом в новогоднюю ночь. Наиболее эффективным сочетанием будет стакан рассола натощак и подпитка минералкой в течение дня. Также пойдут на пользу легкие физические упражнения (если вы в состоянии): после них вы будете в лучшей форме, чем вчера.

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Если вы начали пить шампанское еще в процессе приготовления оливье

Кисломолочные продукты станут лучшим другом вашего желудка и кишечника на все новогодние каникулы, поскольку именно они нормализуют работу пищеварительных органов. Молоко прекрасно абсорбирует вредные вещества, а напитки на его основе, такие как кефир, кумыс, айран, насытят организм микроэлементами.

В XIX веке английские трубочисты готовили от похмелья специальный абсорбирующий коктейль из молока и сажи.

Нам, к счастью, можно не лезть в трубы, а просто выпить очищенного активированного угля, и лучше было это сделать с вечера. Так механизм очищения был бы запущен еще до вашего пробуждения.

Если ваши друзья принесли еще бутылку виски, и вы не смогли удержаться

Тогда вдобавок к молочным напиткам стоит поить себя и друзей крепким зеленым чаем с большим количеством лимонного сока. Витамин С и антиоксиданты придадут вам бодрости и продолжат вывод продуктов распада алкоголя.

В Китае от похмелья пьют холодный чай, но мы рекомендуем горячий и завернуться в теплое одеяло: так вам полегчает быстрее.

Обязательно добавьте мед или ешьте его вприкуску, потому что фруктоза ускоряет нейтрализацию алкоголя. Также поможет витаминный заряд свежевыжатыми соками или смузи. Здесь лучше всего поможет апельсиновый или яблочный, который рекомендовал пить после гулянок еще Петр I, и свежий виноград, богатый теми же антиоксидантами, витаминами и фруктозой.

Если вы пили все, что было на столе

Время доставать вчерашний холодец, но лучше всего, конечно, поможет наваристый куриный бульон или знаменитый кавказский хаш – суп из говяжьих ножек и одно из лучших средств от похмелья.

Плотная еда успокоит ваш желудок, быстро приведет в чувство и избавит от утренней тошноты.

А если вам совсем плохо, и тошно смотреть на еду, съешьте банан. Этот фрукт – кладезь энергии и витаминов, необходимых обезвоженному организму.

Если вы не можете вспомнить, что пили

Поздравляем, для вас мы припасли особый рецепт. Коктейль «Вустерская устрица», который прославился еще в книге «Дживс и Вустер». Слуга молодого аристократа Дживс приготовил Вустеру антипохмельный коктейль, эффект которого описан примерно так: «В первую минуту ощущение было такое, будто в башке кто-то взорвал мину и полез вниз по пищеводу с горящим факелом в руке, но затем все встало на свои места. Сквозь окно засияло солнце, в древесных кронах зачирикали птички». Коктейль имеет огромное количество вариаций, но классическим рецептом считается этот: корица и красный перец смешиваются с шотом коньяка, вустерским соусом, кетчупом, винным уксусом и соусом табаско, и после аккуратно добавляется яйцо, желток которого должен оставаться целым, чтобы быть похожим на устрицу.