12 виноградин и желтое белье: как отмечают Новый год в мире

Австралия

В Южном полушарии сейчас лето — и это первое, что нужно знать о том, как празднуют Новый год австралийцы. В главный зимний праздник в Австралии, понятное дело, нет ни снега, ни елок. Ввиду экстремальных погодных условий Санта Клаус появляется на пляжах Сиднея одетым в плавательный костюм, а в качестве «транспорта» у него специально украшенный серф, а не сани. Зато традиционная белая борода и красная шапочка с помпоном присутствуют, несмотря на жару.

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В новогодний вечер австралийцы собираются большими компаниями и выходят гулять на улицы, любуются салютом.

Однако все празднования заканчиваются практически сразу после полуночи.

Дело в том, что австралийцы встают в районе пяти утра вне зависимости от дня недели, ложась при этом около десяти вечера, поэтому сама новогодняя полночь для них уже исключение. Так что в 00:15 все уже в постели. Праздник праздником, а сон по расписанию.

Греция

По греческой новогодней традиции, ровно в полночь глава семейства должен выйти во двор и разбить плод граната о стену. Если его зерна разлетятся по двору — быть семье счастливой в новом году. Также, отправляясь в гости на Новый Год, греки приносят с собой замшелый камень в качестве подарка и оставляют его в комнате хозяев, говоря: «Пусть деньги хозяев будут так же тяжелы, как этот камень.»

Колумбия

Для колумбийцев праздник не праздник без петард, фейерверков и прочих опасных игр с огнем. Поэтому, чтобы создать праздничную атмосферу, они делают кукол, изображающих старый год. Их разносят на палках, зачитывают шуточные завещания, а затем отбрасывают от себя подальше, а в полночь заряды и порох, спрятанные в куклах, начинают взрываться. Так старый год «сгорает» в пламени, уступая дорогу новому.

В Колумбии, помимо взрывов и фейерверков, также любят традиции и приметы. Например, считается, что в полночь нужно обязательно кого-нибудь поцеловать.

А если целовать некого — можно загадать желание.

Причем не одно, а целых 12. Для этого нужно взять 12 очищенных виноградин и на каждый удар часов проглатывать виноградину, загадывая при этом, что вы хотите получить в будущем году.

Также колумбийцы верят, что если встретить Новый Год в желтом белье, то весь год будет сопутствовать удача и счастье.

Куба

По традиции, перед Новым годом все наполняют бокалы чистой водой, а когда часы бьют полночь, выплескивают ее в открытые окна на улицу. Это означает, что старый год закончился, и кубинцы желают друг другу, чтобы новый год был таким же ясным и чистым, как вода. Кстати, часы в Новый год бьют только 11 раз. Так как 12 удар приходится как раз на Новый Год, добрые кубинцы дают часам отдохнуть и спокойно встретить праздник вместе со всеми.

Ирландия

Главная задача ирландцев в Новый год — проявить гостеприимство. Накануне праздника двери во все дома радушно распахиваются, и любой может зайти и стать там желанным гостем. Его усадят на почетное место и предложат выпить «За мир в этом доме и во всем мире!». А в половине двенадцатого ирландцы выходят на главную площадь, чтобы вместе встретить Новый Год песнями, танцами и весельем.

Норвегия

Главной героиней праздника в Норвегии оказывается обычная коза — это она приносит подарки детишкам. В Новый год маленькие норвежцы кладут в свою обувку сухие колосья пшеницы в качестве угощения, а наутро находят в ней праздничные гостинцы. Козы находятся в привилегированном положении из-за древней легенды о короле Олафе Втором, который спас раненную козу, сняв ее со скалы. Согласно поверью, животное доставили во дворец, вылечили и отпустили.

А в знак благодарности коза каждую ночь приносила своему спасителю редкие целебные растения.

Также в Норвегии принято не забывать о братьях наших меньших в новогоднюю ночь и угощать их чем-нибудь вкусным, все-таки они тоже переходят в следующий год.

Великобритания

В Соединенном Королевстве Новый Год отмечается без подарков, однако свои традиции все же присутствуют. К примеру, есть поверье, что тот, кто первым ступит на порог дома в новом году, принесет его хозяевам удачу на весь предстоящий год.

Британцы надеются, чтобы первым гостем их дома в новом году станет молодой, здоровый и симпатичный брюнет.

А вот женщины и люди обоего пола со светлыми или рыжими волосами в этот день гости нежелательные — по мнению англичан, они могут принести неудачу на весь год. Также традиционно считается, что иностранцы приносят счастье. Однако чтобы примета сработала, первый новогодний гость должен следовать некоторым правилам. Например, зайти в дом он обязан через парадную дверь, а вот выйти — через черный ход. К слову, если гость захватил с собой омелу, ему непременно нужно подарить ее одному из домочадцев, это сулит удачу и богатство обитателям дома.