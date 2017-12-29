Секрет успеха: как сделать брак счастливым

«Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями», — говорила одна из главных героинь «Секса в большом городе» Саманта Джонс. Но многие хотят знать – именно поэтому каждый год в научных журналах выходят сотни исследований, объектами которых выступают женихи и невесты, мужья и жены. К чему же ведут события, описанные в картине про свадьбу под названием «Праздничный переполох», выхода которой мы ждем 1 января?

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Нередко можно услышать мнение, что «умных жен никто долго терпеть не будет». Мол, если образованных девушек и берут замуж, то этот брак будет очень непрочным и кратковременным. По мнению авторов исследования, опубликованного в журнале American Sociological Review, это совершеннейший миф.

Авторы работы долго и кропотливо изучали статистику браков, заключенных в США с 1950 года, и выяснили, что сейчас пары, в которых жены образованнее мужей, разводятся не чаще остальных.

По мнению ученых, такая тенденция наблюдается с 1990-х годов – до этого времени союзы между женщинами с высшим образованием и мужчинами, которые после школы сразу уходили работать, были, в среднем, недолгими. При этом в наше время пары, в которых мужчина образованнее своей партнерши, распадаются чаще, чем пары, где у супругов одинаковый уровень образования. В 1950-х же ситуация была прямо противоположная.

Еще одно интересное исследование провела команда ученых из Колорадского университета в Болдере. В течение 13 лет она наблюдала за почти 8 тысячами австралийских пар. В половине союзов разница в возрасте супругов была незначительной, в половине достигала десяти и более лет. По словам ученых, самыми счастливыми в первые годы после свадьбы были мужчины, взявшие в жены девушек сильно младше себя, самыми несчастными – мужчины, которые женились на женщинах сильно старше себя.

Однако ситуация резко изменялась спустя 6-10 лет после бракосочетания.

К этому времени большинство мужчин и женщин, которые вступили в брак с человеком намного младше или старше себя, начинали чувствовать себя несчастными и чаще остальных думали о разводе.

Кроме того, выяснилось, что союзы, в которых существенна разница в возрасте между супругами, хуже остальных переживают экономические кризисы, безработицу и потерю работы одним из партнеров. По мнению авторов исследования, это может быть связано с тем, что у мужчин и женщин, которые родились в разное время, сильно отличаются цели и интересы.

Оскорбление действием

Сейчас не все девушки после свадьбы меняют фамилию. Казалось бы, смена фамилии ни на что не влияет – но недавнее исследование доказало, что это не так. В ходе работы психологи из США беседовали с добровольцами и пытались выяснить, как они воспринимают мужчин, чьи жены оставили или поменяли свою фамилию после свадьбы. Выяснилось, что мужья, супруги которых отказались принять новую фамилию, воспринимаются как слабохарактерные, мягкие, робкие, покорные, неспособные высказать свое мнение.

Если же после вступления в брак жена взяла новую фамилию, то в таком случае мужчина казался добровольцам сильным, отважным и властным.

По словам авторов исследования, результаты во многом связаны с тем, что в современном обществе еще живо враждебное отношение к женщинам, которые «нарушают сложившиеся традиции», связанные, в том числе, со вступлением в брак.

Полезные свойства

А теперь – несколько исследований на тему здоровья. Согласно первому, люди, вступившие в брак, тем самым спасают себя от деменции – приобретенного слабоумия. Специалисты из Университетского колледжа Лондона проанализировали данные о здоровье около 800 тыс. человек из разных стран и выяснили, что одиночки на 42% сильнее рискуют к старости впасть в маразм, чем женатые мужчины и женщины.

По мнению ученых, это связано с тем, что холостяки обычно хуже питаются, чаще злоупотребляют табаком и алкоголем, не стремятся заботиться о своем здоровье и меньше занимаются спортом. А вот те, кто состоит в браке, получают поддержку со стороны своей половинки и, в свою очередь, мотивируют супруга бороться с болезнями и вести активный образ жизни.

Интересно, что даже в сравнении с разведенными мужчинами и женщинами одиночки на 20% чаще впадают в маразм.

Результаты второго исследования говорят о том, что самые здоровые люди – те, кто берет в супруги по-настоящему счастливых женихов и невест. Тут результаты отчасти совпадают с выводами работы про деменцию: мол, довольные жизнью жены и мужья мотивируют своих любимых отказаться от вредных привычек, бегать по утрам, регулярно ходить на медосмотры, не переутомляться и вовремя ложиться спать.

Авторы исследования шутливо добавляют, что счастливые люди не убивают нервные клетки своих супругов, чем значительно продлевают им жизнь.