Праздник каждый день: как окунуться в романтику на каникулах

«Свадебный марш» (1928)

Мосфильм

Немой фильм — не самый очевидный выбор новогодних развлечений, но неужели вы не планируете в эти праздники слегка расширить кругозор? Картина великого Эриха фон Штрогейма, в которой он сам и сыграл главную роль, снята в 1928 году, но действие ее происходит в 1914-м. В Вене. Незадолго до начала Первой мировой, после которой мир никогда не будет прежним. В увядающей, но не теряющей лоска империи. Собственно, одни только виды Вены столетней давности стоят того, чтобы посмотреть эту романтическую, можно сказать, комедию — но не только. Оцените еще и пластику актеров, без слов передающих порок и чувственность, презрение и любовь. Разорившаяся аристократическая семья, беспутный отпрыск, которому нужно «жениться на деньгах», чтобы как-то подправить свое финансовое положение, простая девушка, в которую он влюбляется, свадьба, которая не должна состояться. Вечный сюжет — а сколько их еще будет!

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«Свадьба с приданым» (1953 год)

Paramount Famous Lasky Corporation

«Карты — они не милиция, фамилию не объясняют», — ради одной только фразы гениальной Татьяны Пельтцер, сыгравшей в этой музыкальной комедии эпизодическую роль, стоит смотреть это кино.

Его, конечно, наверняка все видели — только давно, много лет назад, а с тех пор не решались пересматривать.

Однако долгие новогодние праздники предполагают, что можно себе позволить все — в том числе отключить мозг и посмотреть советскую комедию 1953 года про то, как успешная карьера мешает женщине (роль главной героини по имени Ольга принесла славу актрисе Вере Васильевой и в кино, в театре) создать семью с тем, кого она любит (но кто отстает от нее в смысле производительности труда).

«Четыре свадьбы и одни похороны» (1994 год)

Если единственное, что вы хотите в последнее время — это чтобы вам вернули ваш 1994-й, то можно посмотреть, конечно, «Криминальное чтиво».

А можно — эту британскую комедию, которую обожают все, кому около 40, потому что Хью Грант, Энди Макдауэлл, Кристин Скотт-Томас и даже Роуэн Аткинсон там настолько молоды и прекрасны, что и мы как-то чувствуем себя более юными и глупыми, чем есть сейчас.

Channel Four Films

Сюжет пересказывать смысла не имеет, потому что главное, что мы любим в этой комедии — странноватый британский юмор и череда нелепых ситуаций, в результате которых все, конечно, как в комедиях Шекспира, будет хорошо.

«Свадьба моего лучшего друга» (1997 год)

Zucker Brothers Productions

А еще лучше — попытаться вернуть себе свой 1997-й, хотя, положа руку на сердце, эту романтическую комедию с Джулией Робертс можно и нужно смотреть именно тогда, когда у вас есть какой-то жизненный опыт. Джулианна и Майкл дружили девять лет, пока он не решил жениться — тут-то Джулианна и поняла, что этого мужчину никому не отдаст, потому что он ее, и все тут. Ради этого она сделает много разных глупостей, если не сказать — подлостей (потому что невеста ее лучшего друга ни в чем не виновата). И хотя мы все равно будем любить ее и жалеть, все-таки сейчас уже, по прошествии 20 лет, как-то становится понятно, что она не права. И это еще одно подтверждение того, что даже те, кто совершает ошибки, достойны любви.

«Певец на свадьбе» (1998 год)

Кино о трудной судьбе парня, который умеет петь, но удается ему это делать (за деньги, разумеется) только на свадьбах — такова трудная судьба многих представителей творческих профессий.

Тут мог бы быть фотограф или оператор, но тогда не было музыки и дискотеки.

Роль певца исполняет Адам Сандлер, главный комик конца 90-х, и его умное лицо выражает всю печаль невостребованных художников, вынужденных подрабатывать, развлекая гостей. Его героя даже девушка бросает из-за того, что он всего лишь певец на свадьбах.

New Line Cinema

Он еще встретит любовь своей жизни (Дрю Бэрримор), и за нее тоже придется побороться, но, поверьте, все будет хорошо. Не в карьере, нет. В любви — так тоже бывает.

«Свадебный переполох» (2001 год)

Columbia Pictures Corporation

Это кино обязательно нужно смотреть для того, чтобы оживить в памяти образ Мэтью Макконахи до его волшебного преображения в «Далласском клубе покупателей», после которого он уже никогда не станет прежним. А именно — сладчайшим красавчиком, героем романтических комедий. Сама картина снова о том, как они встретились, полюбили друг друга, но обстоятельства мешают им быть вместе. Потому что она — организатор свадеб, а он — жених и женится на другой. Главное — не путать картину с французским фильмом «Праздничный переполох», который выйдет 1 января. Он тоже про свадьбы, но не про американские.

«Свадьба в сезон дождей» (2001 год)

Paradis Films

Этот чрезвычайно чувственный фильм индийского режиссера Миры Наир рассказывает историю одной большой индийской свадьбы по договоренности, когда будущие молодожены едва знают друг друга и, в принципе, не очень готовы связывать себя брачными узами из-за того, что кто-то так за них решил. В ходе подготовки к свадьбе все пойдет не так, и отношения между участниками событий осложнятся ровно настолько, насколько это возможно в индийском кино, однако будет ливень, будут танцы, будут наряды, будет любовь, будет жаркая влажная Индия, о которой тоскует тот, кто видит за окном грязные лужи растаявшего снега и пытается понять, как развеять окружающий сумрак.

«Моя большая греческая свадьба» (2002)

Home Box Office (HBO)

Она гречанка Тула, живущая в Чикаго, он американец Иэн, совершеннейший англосакс, она православная, он баптист, она из среднего класса, он тоже из среднего, но с достатком повыше… В общем, подробности в сторону — они встретились и полюбили друг друга. Проблема только для юноши в том, что, полюбив ее, он должен понравиться всей ее греческой семье, а это непросто. Это фильм про любовь — а еще про межкультурный диалог, подразумевающий, что любить и принимать друг друга нам приходится вместе со всеми недостатками. В том числе в виде большой дружной семьи.

«Труп невесты» ((2005 год)

Warner Bros. Pictures

Мультфильм Тима Бертона, озвученный Джонни Деппом, Хеленой Бонэм-Картер и Эмили Уотсон, — чудное напоминание о том, что для настоящей любви нет преград. Вообще никаких — даже различное агрегатное состояние влюбленных не должно помешать им быть вместе. Виктор должен был жениться на Виктории, но вдруг что-то пошло не так, и он встретил невесту-покойницу: так началась прекрасная история любви, и жили они оба долго и счастливо, хотя происходили из разных социальных слоев. Разве не трогательно?

«Мамма Миа!» (2008)

Universal Pictures

Какие выходные без мюзикла? Особенно если в этом мюзикле звучат песни группы ABBA, самой новогодней в мире команды, Happy New Year которых десятилетиями создает в мире праздничное настроение. К волшебству мелодий добавляются любимые лица актеров — Мэрил Стрип, Аманды Сайфред, Пирса Броснана, Колина Ферта. За песнями и плясками даже сюжет теряется, но мы все-таки напомним, что это кино о том, как девушка ко дню своей свадьбы хотела найти отца, а приехали трое. И это начало прекрасной дружбы.