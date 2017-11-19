«Для меня Задорнов был старшим товарищем»

После смерти Михаила Задорнова СМИ, несмотря на просьбы семьи артиста, не смогли удержаться от шумихи — ушла слишком важная для российской эстрады фигура. Особое внимание внезапно привлекла актриса Марина Орлова, которую называют последней музой сатирика.

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31-летняя артистка — певица, сценарист, продюсер и композитор — в течение последних лет работала с Михаилом Задорновым, выступая с ним на сцене и участвуя в гастролях. Они познакомились в 2013 году по инициативе сатирика. Услышав по радио песню, которую исполняла Орлова, Задорнов позвонил ей и предложил поработать вместе. «Мы пели в его юмористических концертах. Михаил Николаевич осуществил мою мечту. Он был моим настоящим, большим, умным другом, которого мне будет не хватать», — поделилась своими воспоминаниями Орлова в одном из интервью.

Несмотря на то, что в большинстве своем общественность знает Марину как актрису молодежных сериалов, музыкальный талант у нее проявился значительно раньше, чем актерский — Орлова запела еще до того, как начала говорить. В три года она уже написала свою первую песню «Колыбельная» (которую спустя 20 лет исполнила в сериале «Родные люди»).

В школьные годы интерес к музыке стал проявляться еще активнее. Переменам с одноклассниками будущая актриса предпочитала актовый зал, где она могла исполнять песни собственного сочинения. На одном из таких концертов ее однажды заметил директор музыкальной школы, после чего взял Марину в свою музыкальную школу без экзаменов в середине учебного года.

Артем Сизов/«Газета.Ru» Актриса Марина Орлова перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля

В девять лет Орлова начала работать певицей в одном из небольших клубов родного Пятигорска, а в 11, закончив экстерном музыкальную школу, поступила в вокально-джазовую школу, где стала учиться вокалу.

Сейчас в репертуаре Орловой более 80 песен собственного сочинения, среди которых саундтреки к известным российским фильмам, а также сотрудничество со знаменитыми композиторами, в том числе с Виктором Чайкой и Гораном Бреговичем.

Впервые на экране Марина Орлова появилась в 2004 году в фильме «Самара-городок», где исполнила роль студентки. Спустя три года кинокарьера пошла в гору. Актриса получила главную роль в фильме «Охламон», после чего последовали съемки в картинах «Натурщица» и «Громовы. Дом Надежды». Настоящая слава пришла к ней в 2008, после выхода на канале «Россия» сериала «Родные люди». Сейчас в фильмографии Орловой 26 работ, среди которых главные роли в сериалах «Золотые», «Барвиха», «Кремлевские курсанты».

Переехав Москву, Орлова решила не ограничиваться учебой в школе-студии МХАТ и ТИ им. Б. Щукина и съемками в кино. Молодая девушка стала радиоведущей авторской программы на «Мегаполис FM», гостями которой были известные деятели культуры.

«Встретить неглупую актрису — большая редкость. Обычно они запомнят десяток фраз из какой-нибудь роли и очень удачно притворяются начитанными людьми, хотя сами как пробки. А

у Марины оказался прекрасный голос и сотня готовых к исполнению на эстраде смешных текстов», — рассказывал в интервью Задорнов.

Одним из совместных проектов сатирика и актрисы стали съемки фильма «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка» — сатирик написал для него сценарий на основе собственной пьесы, подбирал актеров и даже планировал сам сняться в роль президента США. Орлова же выступала продюсером. «Идея снять этот фильм у меня появилась во время наших гастролей с Михаилом Николаевичем. Мы ехали в поезде, и он прочитал мне свою новую пьесу. Тема мне показалась очень любопытной и актуальной. Я убеждала Задорнова, он долго не решался, ведь художественных фильмов еще никогда не снимал, поэтому поручил это дело мне. Так и сказал: «Марина, будешь за главную!», — рассказывала актриса о фильме «Вечерней Москве». По словам актрисы, Задорнов даже успел сняться в нескольких эпизодах фильма.

Петр Зуев/ТАСС Актриса Марина Орлова на предпоказе «Автопортрета» Рафаэля Санти (1506 г) в посольстве Италии в преддверии выставки «Рафаэль. Поэзия образа»

В том, что продюсером была выбрана именно Орлова, нет ничего удивительного. За плечами артистки уже был подобный опыт: в 2016 году на Каннском кинофестивале она представляла свой короткометражный фильм «Здравствуйте! Я продюсер Вуди Аллена». В картине Марина выполняла роль и сценариста, и продюсера, и актрисы, и композитора, тогда как вся съемочная группа состояла из итальянцев. Как рассказала Орлова в интервью Woman's day, идею съемок фильма поддержал известный итальянский режиссер Маттео Гарроне, обладатель двух Гран-при Каннского кинофестиваля, с которым актриса несколько раз встречалась на фестивалях в Европе. Поэтому продюсерский дебют Орловой в Каннах представлял не Россию, а Италию.

Несмотря на то, что СМИ намекали на роман сатирика и молодой актрисы, их связывали исключительно деловые отношения. «Для меня он был старшим товарищем, учителем, наставником и солнечным человеком, который помогал осуществлять мечты. Уход Михаила Николаевича — это огромная потеря для меня и для всей нашей великой Руси», — цитирует Марину Орлову сайт «Комсомольская правда».

Тем не менее, семья Задорнова отношения не одобряла.

Еще во время лечения в Германии актриса не решилась навестить близкого друга. «Сначала писала ему лично, когда он в Германии был. Но у него же есть семья. И она заняла жесткую позицию — никого к нему не допускать. Я не хотела на них как-то давить», — рассказала Орлова в одном из интервью. Не удалось ей проводить сатирика и в последний путь.

«Я задала вопрос о прощании. Мне мягко сказали, что будут только близкие. Я бы пришла проститься. И тысячи людей пришли бы…», — подытожила она.