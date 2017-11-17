Совет да любовь: самые ожидаемые свадьбы

Громкое событие намечается в мире отечественного шоу-биза. Главный натуральный блондин страны Николай Басков решил узаконить свои отношения с послом чемпионата мира по футболу 2018 году и Мисс Россия-2003 Викторией Лопыревой. Долгое время звездному роману не придавали значения, воспринимая их отношения как обычный пиар. Однако информацию внезапно подтвердил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров — в июле текущего года он написал пост в своем инстаграме:
«Свадьба столетия! Заинтриговал вас? Итак, пятого октября, в День города Грозный в столице Чеченской Республики произойдет грандиозное событие! Народный артист Российской Федерации, «золотой голос» нашей страны Николай Басков @nikolaibaskov и очаровательная телеведущая, «Мисс Россия - 2003», посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева @lopyrevavika сыграют свадьбу».
Николай сделал предложение Виктории на приеме, который Кадыров давал в честь торжественной презентации футбольного клуба «Ахмат». Там же президент Чечни согласился стать свидетелем на звездной свадьбе. Подтвердили грядущее бракосочетание и другие медиа-персоны. Так, во время передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин рассказали ведущему, что видели своими глазами, как Николай Басков предлагает Виктории Лопыревой руку и сердце.
Тем не менее, дату свадьбу пара решила перенести по просьбе матери музыканта. В одном из интервью Басков объяснил, что 5 октября его мама потеряла отца.
Мир спорта тоже оказался вовлечен в любовные страсти. О своей помолвке с с баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Сперс» Дэвидом Ли объявила датская теннисистка Каролина Возняцки — бывшая первая ракетка мира, за плечами которой победы в 27 турнирах WTA и два финала турнира «Большой шлем». В инстаграме спортсменка выложила фотографию кольца с огромным бриллиантом с подписью: «Самый счастливый день моей жизни, вчера я сказала «да» своей душе», — говорилось в комментарии микроблога. Предложение руки и сердца Каролина получила во время романтического путешествия на Бора-Бора. О том, что звезды официально вместе, стало известно в апреле. Тогда Каролина опубликовала совместную фотографию с возлюбленным в честь его дня рождения, подпись к которой намекала, что их связывают вовсе не дружеские отношения. Затем фотографии стали появляться в инстаграме все чаще: молодые люди выкладывали вечеринки с друзьями, совместные походы на спортивные матчи и путешествия. Например, 27 день рождения Каролины пара отмечала на фешенебельном курорте на севере Сардинии Порто-Черво.
Дата, на которое назначено торжество, пока не афишируется.
Узаконить романтические отношения согласилась звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер, известная благодаря роли Сансы Старк. В октябре текущего года бойфренд актрисы, музыкант Джо Джонас, выложил в своем инстаграме снимок с помолвочным кольцом для Софи. Фотографию сопроводил комментарием: «Она сказала да».
До этого личная жизнь звезд не придавалась широкой огласке. Новость о том, что молодые люди начали встречаться, появилась в ноябре прошлого года, когда они вместе появились на церемонии вручения музыкальных наград MTV EMA 2016.
Радостную новость в этом году получили и поклонники Кита Харингтона и Роуз Лесли: актеры, сыгравшие трагических влюбленных в сериале «Игра престолов», официально объявили о своей будущей свадьбе. Впервые о помолвке стало известно благодаря журналу The Times. Позже Харингтон стал героем популярного британского ток-шоу The Jonathan Ross Show, во время съемок которого поделился с телезрителями подробностями личной жизни.
Кит планировал сделать предложение в романтической обстановке, но все получилось иначе. «У меня был план того, как, по моему мнению, все должно пройти. Я собирался развесить гирлянды на деревьях возле нашего дома, обзавестись прочей романтической атрибутикой... Мы тогда находились за городом и как-то вечером вышли просто погулять. Над нами было чистое звездное небо, мы сидели у костра и пили вино... И я просто выпалил все раньше времени», — рассказал актер в интервью.
Наследница японской императорской семьи 26-летняя принцесса Мако выбрала себе пару «из народа». Возлюбленным девушки стал ее бывший однокурсник Комуро, с которым она училась в Международном христианском университете. Молодые люди состояли в отношениях год, после чего Комуро сделал принцессе предложение стать его женой.
Брак с простолюдином будет стоить Мако титула. Это связано с японским законодательством — если представительница императорской династии выходит замуж за мужчину ниже ее по статусу, она теряет свой чин. Кстати на сильный пол этот закон не распространяется: наследник династии имеет право жениться, на ком хочет, и не переживать, что потеряет право наследовать императорский престол.
Одно из самых громких ожиданий текущего года — свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Молодые люди начали встречаться в начале 2016 года, но не предавали огласке свои отношения, боясь оказаться под пристальным взглядом прессы. Подозрения оправдались: СМИ начали рассуждать о том, что Меган Маркл не годится на роль принцессы из-за афроамериканских корней, актерской профессии и предыдущего брака.
И все же им пришлось раскрыться, и в июне текущего года, как сообщает издание Mirror, принц Гарри подарил Маркл помолвочное кольцо с изумрудом из браслета покойной принцессы Дианы. Его изготовил королевский ювелир Гарри Коллинз, а стоимость предсвадебного подарка оценивается в £100 тыс.
Хотя Меган уже официально представлена королеве Великобритании Елизавете II (знакомство произошло в октябре, когда Меган Маркл была приглашена на послеполуденный чай в Букингемский дворец), о предстоящей помолвке пара еще не объявляла. Однако пресса отслеживает признаки того, что актриса собирается переезжать в Лондон — например, уже известно, что текущий седьмой сезон сериала «Форс-мажоры», в котором она снимается, будет для нее последним.