Совет да любовь: самые ожидаемые свадьбы

1

Виктория Лопырева и Николай Басков

Виктория Лопырева и Николай Басков

Громкое событие намечается в мире отечественного шоу-биза. Главный натуральный блондин страны Николай Басков решил узаконить свои отношения с послом чемпионата мира по футболу 2018 году и Мисс Россия-2003 Викторией Лопыревой. Долгое время звездному роману не придавали значения, воспринимая их отношения как обычный пиар. Однако информацию внезапно подтвердил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров — в июле текущего года он написал пост в своем инстаграме:

«Свадьба столетия! Заинтриговал вас? Итак, пятого октября, в День города Грозный в столице Чеченской Республики произойдет грандиозное событие! Народный артист Российской Федерации, «золотой голос» нашей страны Николай Басков @nikolaibaskov и очаровательная телеведущая, «Мисс Россия - 2003», посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева @lopyrevavika сыграют свадьбу».

Николай сделал предложение Виктории на приеме, который Кадыров давал в честь торжественной презентации футбольного клуба «Ахмат». Там же президент Чечни согласился стать свидетелем на звездной свадьбе. Подтвердили грядущее бракосочетание и другие медиа-персоны. Так, во время передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин рассказали ведущему, что видели своими глазами, как Николай Басков предлагает Виктории Лопыревой руку и сердце.

Тем не менее, дату свадьбу пара решила перенести по просьбе матери музыканта. В одном из интервью Басков объяснил, что 5 октября его мама потеряла отца.